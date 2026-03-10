A jelentés szerint a bányából származó kobalt több autógyártó, köztük a Mercedes-Benz, a Stellantis, a BMW és a Volkswagen ellátási láncában is jelen van.
Hatalmas felvásárlásra készül a Raiffeisen: ebből a régió egyik legnagyobb bankja születhet
A Raiffeisen Bank International előrehaladott tárgyalásokat folytat a spanyol BBVA romániai leánybankja, a Garanti megvásárlásáról; a tranzakció értéke mintegy 550 millió euró lehet, és az akvizícióval Románia harmadik legnagyobb bankja jöhet létre.
A Bloomberg értesülése szerint az osztrák bankcsoport a Garanti könyv szerinti értékének nagyjából 1,2-szeresét kínálta, ami a tavalyi mérlegadatok alapján hozzávetőleg 550 millió eurós vételárat jelent. A tárgyalások a végső szakaszban járnak, ugyanakkor az ügylet még meghiúsulhat vagy elhúzódhat. Sem a BBVA, sem a Raiffeisen nem kommentálta az információt.
A kiszemelt bank mintegy 3,4 milliárd eurós eszközállománya nagyjából ötöde a Raiffeisen jelenlegi romániai portfóliójának, amely 2025 végén 17,5 milliárd eurót tett ki. A felvásárlás nyomán az osztrák csoport eszközállomány alapján mért piaci részesedése tovább nőne, és ezzel az ország harmadik legnagyobb bankjává válna.
Románia bankpiaca kifejezetten vonzó célpont: a szektor tavaly mintegy 16 milliárd lej nyereséget termelt, amit Európa egyik legmagasabb kamatszintje is támogatott. A piacon a Banca Transilvania szerzett vezető pozíciót, több korábbi akvizíciónak köszönhetően.
A magyar OTP Bank ugyanakkor a közelmúltban kivonult az országból, és közel két évtizedes jelenlét után eladta helyi leánybankját a Banca Transilvaniának. Az OTP romániai piaci részesedése mindössze 2,6 százalékot ért el, miközben a magyar bank jellemzően kétszámjegyű részesedést tűz ki célul azokon a piacokon, ahol jelen van. Organikus növekedése ígéretes volt, akvizíciókkal azonban – részben a helyi szabályozói ellenállás miatt – nem tudott előrelépni.
A közép- és kelet-európai bankok egyre aktívabban keresik a növekedési lehetőségeket a régió széttagolt piacain, ahol a nagyobb méret jelentős hatékonysági és jövedelmezőségi előnyöket kínál.
A Raiffeisen leköszönő vezérigazgatója, Johann Strobl januárban jelezte, hogy a bank szabad tőkével rendelkezik akvizíciókra, és kifejezetten érdeklődik a romániai lehetőségek iránt, konkrét célpontot azonban nem nevezett meg.
Az ügylet új lendületet adhatna az osztrák bankcsoportnak, amelyet az elmúlt években megviselt orosz leánybankjának sikertelen értékesítési kísérlete, valamint egykori lengyel üzletágánál a devizaalapú jelzáloghitelekhez kapcsolódó jogi viták nyomán keletkezett, mintegy kétmilliárd eurós veszteség.
A Garanti a 2024-es adatai szerint mintegy 3,4 milliárd eurós eszközállománnyal és 27–28 millió eurós nyereséggel rendelkezett. A hír nyomán a Raiffeisen részvénye a bécsi tőzsdén 5,8 százalékos emelkedést mutatott, jóval megelőzve a versenytárs Erste 2,9 százalékos, illetve az ATX tőzsdeindex 2,5 százalékos erősödését.
Címlapkép: Balogh Zoltán, MTI/MTVA
