Hatalmas felvásárlásra készül a Raiffeisen: ebből a régió egyik legnagyobb bankja születhet

A Raiffeisen Bank International előrehaladott tárgyalásokat folytat a spanyol BBVA romániai leánybankja, a Garanti megvásárlásáról; a tranzakció értéke mintegy 550 millió euró lehet, és az akvizícióval Románia harmadik legnagyobb bankja jöhet létre.

A Bloomberg értesülése szerint az osztrák bankcsoport a Garanti könyv szerinti értékének nagyjából 1,2-szeresét kínálta, ami a tavalyi mérlegadatok alapján hozzávetőleg 550 millió eurós vételárat jelent. A tárgyalások a végső szakaszban járnak, ugyanakkor az ügylet még meghiúsulhat vagy elhúzódhat. Sem a BBVA, sem a Raiffeisen nem kommentálta az információt.

A kiszemelt bank mintegy 3,4 milliárd eurós eszközállománya nagyjából ötöde a Raiffeisen jelenlegi romániai portfóliójának, amely 2025 végén 17,5 milliárd eurót tett ki. A felvásárlás nyomán az osztrák csoport eszközállomány alapján mért piaci részesedése tovább nőne, és ezzel az ország harmadik legnagyobb bankjává válna.

Románia bankpiaca kifejezetten vonzó célpont: a szektor tavaly mintegy 16 milliárd lej nyereséget termelt, amit Európa egyik legmagasabb kamatszintje is támogatott. A piacon a Banca Transilvania szerzett vezető pozíciót, több korábbi akvizíciónak köszönhetően.

A magyar OTP Bank ugyanakkor a közelmúltban kivonult az országból, és közel két évtizedes jelenlét után eladta helyi leánybankját a Banca Transilvaniának. Az OTP romániai piaci részesedése mindössze 2,6 százalékot ért el, miközben a magyar bank jellemzően kétszámjegyű részesedést tűz ki célul azokon a piacokon, ahol jelen van. Organikus növekedése ígéretes volt, akvizíciókkal azonban – részben a helyi szabályozói ellenállás miatt – nem tudott előrelépni.

A közép- és kelet-európai bankok egyre aktívabban keresik a növekedési lehetőségeket a régió széttagolt piacain, ahol a nagyobb méret jelentős hatékonysági és jövedelmezőségi előnyöket kínál.

A Raiffeisen leköszönő vezérigazgatója, Johann Strobl januárban jelezte, hogy a bank szabad tőkével rendelkezik akvizíciókra, és kifejezetten érdeklődik a romániai lehetőségek iránt, konkrét célpontot azonban nem nevezett meg.

JÓL JÖNNE 5 MILLIÓ FORINT? Amennyiben 5 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 106 053 forintos törlesztővel a CIB Bank nyújtja (THM 10,39%), de nem sokkal marad el ettől az MBH Bank (THM 10,61%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

Az ügylet új lendületet adhatna az osztrák bankcsoportnak, amelyet az elmúlt években megviselt orosz leánybankjának sikertelen értékesítési kísérlete, valamint egykori lengyel üzletágánál a devizaalapú jelzáloghitelekhez kapcsolódó jogi viták nyomán keletkezett, mintegy kétmilliárd eurós veszteség.

A Garanti a 2024-es adatai szerint mintegy 3,4 milliárd eurós eszközállománnyal és 27–28 millió eurós nyereséggel rendelkezett. A hír nyomán a Raiffeisen részvénye a bécsi tőzsdén 5,8 százalékos emelkedést mutatott, jóval megelőzve a versenytárs Erste 2,9 százalékos, illetve az ATX tőzsdeindex 2,5 százalékos erősödését.

Címlapkép: Balogh Zoltán, MTI/MTVA