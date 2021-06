Ez lehet az állami támogatási roham sztárja? Teszten a legnagyobb hatótávú Nissan Leaf

A legerősebb és legnagyobb hatótávolsággal rendelkező Nissan Leaf e+ járt nálunk, amelyet külsőre sok minden nem különböztet meg a kisebb akkus változattól. Az importőr úgy zsonglőrködött az árlistával, hogy az összes Leafre lehessen igényelni valamennyi állami támogatást. A nagyakksis Leaf az élhető méretek mellett az emberek 90 százalékának elégséges hatótávot kínál.

A Nissan Leaf lehet az egyik legnagyobb nyertese az új elektromos autós pályázatnak, hiszen az importőr úgy zsonglőrködött az árlistával, hogy a kisebbik (40 kWh-s) akkuval szerelt verzió minden egyes kivitele beférjen a legmagasabb 2,5 millió forintos támogatási sávba - 12 millió forint alá. Így pedig a legalapabb, Visia felszereltségű modellt már 8 millióért el lehet hozni, a vételár pedig félmilliónként ugrik a felszereltségi szintek között, egészen 9,5 millió forintig.

Nálunk most az eddigi legerősebb, illetve legnagyobb hatótávval rendelkező Leaf e+ járt teszten. A 62 kWh-s akku miatt ezt már nem tudta a Nissan beszuszakolni 12 millió alá, de a 15 milliós plafonba bőven belefér ez a változat is, úgyhogy másfél milliót ezekre is ad az állam. Így pedig a papíron 385 kilométeres hatótávú Leaf e+ legkevesebb 12 millió forintba kerül, a csúcsot jelentő Tekna-felszereltségért pedig 12 millió 890 ezer forintot kell fizetni az állami támogatás levonása után.

Minden változik, a lényeg nem

A második generációs Leafen nem sok minden változott a 2018-as bemutatása óta. A tesztautónkban gyakorlatilag minden benne volt, amit a Leaf ma tud: a Bose hifin és az automata reflektoros LED fényszórón át az amúgy elég kényelmes, félbőr ülésekig az összes kényelmi funkció.

Aki ilyen autóban gondolkodik, annak jó tudnia, hogy a kulcsnélküli nyitás/indítás minden Leafben alap, ahogy a hottérfigyelő, a távtartós tempomat és a sávtartó is. Szintén minden Leafbe jár a Nissan egyik legnagyobb találmánya: az e-Pedal funkció, amivel már tényleg olyan egyszerű közlekedni az autóval, mintha valami dodzsemet vezetnénk. Annyi a lényeg, hogy ha nem nyomjuk a gázpedált, akkor az autó fékezni kezd, és 0,2 G-s erővel szépen lassan állóra fékez. Az esetek 95 százalékában nem is kell hozzányúlni a fékpedálhoz, mivel ebben a módban az csak vészfékként üzemel.

Sőt, ha az e-Pedalt kombináljuk a B-sebességfokozattal, ami fokozza a visszatöltést lassításkor, akkor igen komoly százalékokat lehet nyerni az akkuba. Egy mátrai kiránduláson a hegynek lefelé szakaszon bő 8-10 százalék is visszament, ami szorult helyzetekben elég jól jöhet.

Emellett applikáción keresztül is időzíthetjük a klímát, tudja az Apple CarPlayt és az Android Autót is, egyszóval mindent, amit infotainment-szempontból elvárunk.

Ami a töltést illeti konnektorról kb. 32 óra, de a Type2-es AC töltőről is 11,5 óra mire nulla közeléből megtelik. A leggyorsabb töltőkön viszont rövid idő alatt jelentősebb hatótávot belepumpálhatunk az akkuba, mert az e+ akár 100 kW-t is képes felvenni.

Élhető hatótáv és méretek

A Leaf e+ csomagtere elég impozáns, 420 literes, az üléseket ledöntve pedig 1 köbméter a rakodótér. Az utastérben sincs gond a hellyel, hátul értékelhető a tér - annyi kényelmetlenség lehet, hogy az akkupakk miatt elég meredek szöget zár be a lábunk az üléssel.

Viszont a 385 kilométeres hatótávot ne vegyük készpénznek, vegyes körülmények között (kevés autópálya, több város és országút) nagyjából 18 kWh-ra jött ki a figyasztás 100 kilométerre, úgyhogy inkább 330-340-el érdemes számolni. Ám ez a kapacitás is kiszolgálja a magyar társadalom jelentős hányadát, hiszen ha a mondjuk Budapestre ingázunk az agglomerációból, akkor kb. heti egyszer elég tölteni az autót - ezt akár éjjel is megtehetjük otthon, így még a drága időnket sem vesztegetjük.

Ellenben, ha a lakossági áramárral számolunk, akkor nagyjából 2300 forintból feltölthhető nulláról a Leaf e+. A fenti, általunk mért fogyasztást figyelembe véve 100 kilométer megtétele a lakossági, 37 forintos kWh-árral számolva kb. 700 forintra jönne ki. Azért ez elég jó, nem?