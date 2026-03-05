Drasztikus lépésre szánta el magát az európai autóóriás: 35 ezer munkahely szűnik meg, a tengerentúlra költözik az ikonikus modell

A Volkswagen-csoport 2030-ig mintegy 35 ezer németországi munkahelyet szüntet meg gyárbezárások és kényszerű elbocsátások nélkül; a wolfsburgi Golf-gyártást Mexikóba telepítik, helyén elektromos modellek készülnek majd - írta a Telex.

A Volkswagen-csoport 2030-ig mintegy 35 ezer munkahelyet szüntet meg németországi üzemeiben, miközben nem tervez gyárbezárásokat és kényszerű elbocsátásokat. Az átszervezés részeként a Golf gyártását Mexikóba helyezik át, a wolfsburgi központi üzemben pedig fokozatosan teljesen elektromos hajtású modellek váltják fel.

A nagyszabású átalakításról Daniella Cavallo, a Volkswagen üzemi tanácsának elnöke beszélt a wolfsburgi üzemi gyűlésen. Emlékeztetett rá, hogy a 2024 végén megkötött bérmegállapodás értelmében a vállalat nem zár be gyárakat Németországban, a létszámcsökkentést pedig elsősorban a természetes fluktuációra és önkéntes távozási programokra támaszkodva hajtják végre.

Cavallo elismerte, hogy az átalakulás jelentős változásokat hoz a mindennapi működésben, de hangsúlyozta: a cél a konszern hosszú távú versenyképességének erősítése. Élesen bírálta ugyanakkor egyes márkák – köztük az Audit és a Porschét – szerinte túlzott önállóságát, mert úgy véli, a különutas döntések gátolják a csoportszintű szinergiák kihasználását, ezért Wolfsburgnak ismét a központi irányítás súlyponti szerepét kell visszanyernie.

Hozzátette: a jelenlegi, nyolcadik generációs Golf gyártását jövőre Mexikóba telepítik, és szorgalmazta, hogy a januárban bejelentett, mintegy hatmilliárd eurós szabad pénzáramlásból a kollektív szerződés hatálya alá tartozó dolgozók is részesüljenek valamilyen formájú juttatásban. A vállalatvezetés erről várhatóan a jövő heti üzemi tanácsi választások után dönt.