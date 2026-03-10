Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

A középiskolás matematika tananyag nagyrészt az általános iskolában megtanult fogalmakra épül, ezt a tudást mélyíti el, bővíti ki. A mai kvíz során alapfogalmakra kérdezünk rá, amit egy középiskolásnak illik tudnia, de a felnőtteknek sem érdemes ezekről megfeledkezni. Ne számíts bonyolult, többismeretlenes egyenletekre, deriválnod sem kell, de azért készültünk néhány fogós kérdéssel. Lássuk, hány pontod lesz a mai matekos kvízen!

A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! Kvíz: Okosabb vagy, mint egy kamasz? Lássuk, megy-e még a középiskolás matek! 1/10 kérdés Melyik a legkisebb prímszám? 5 1 2 3 Következő kérdés 2/10 kérdés Mit nevezünk tört reciprokának? A tört abszolút értékét A számláló és a nevező felcserélését A tört négyzetét Az előjelét megfordító számot Következő kérdés 3/10 kérdés Melyik törtszám a legnagyobb az alábbiak közül? 3/8 1/2 2/5 4/9 Következő kérdés 4/10 kérdés Hány négyzetcentiméter a négyzet területe, ha oldala 7 cm hosszú? 28 14 49 56 Következő kérdés 5/10 kérdés Mikor mondjuk egy egyenletről, hogy azonosság? Ha minden valós szám megoldása Ha csak pozitív megoldása van Ha nincs megoldása Ha csak egy megoldása van Következő kérdés 6/10 kérdés Mit fejez ki az abszolút érték? Egy szám reciproka Egy szám távolsága a nullától Egy szám ellentettje Egy szám négyzete Következő kérdés 7/10 kérdés Melyik szám osztható az alábbiak közül 3-mal? 823 743 963 653 Következő kérdés 8/10 kérdés Hány fokos a derékszög? 90° 180° 60° 45° Következő kérdés 9/10 kérdés Mennyi a 120 és 45 legnagyobb közös osztója? 5 20 9 15 Következő kérdés 10/10 kérdés Mennyi 5! (öt faktoriális) értéke? 25 120 60 720 Eredmények

Címlapkép: Getty Images

Jelentem Mégsem

NEKED AJÁNLJUK