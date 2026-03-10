2026. március 10. kedd Ildikó
Zökkenőmentes minta kézzel rajzolt matematikai képletekkel és egyéb elemekkel. Tudományos gyűjtemény. Vektor doodlle illusztráció
Kvíz

Kvíz: Okosabb vagy, mint egy kamasz? Lássuk, megy-e még a középiskolás matek!

Pénzcentrum
2026. március 10. 17:58

A középiskolás matematika tananyag nagyrészt az általános iskolában megtanult fogalmakra épül, ezt a tudást mélyíti el, bővíti ki. A mai kvíz során alapfogalmakra kérdezünk rá, amit egy középiskolásnak illik tudnia, de a felnőtteknek sem érdemes ezekről megfeledkezni. Ne számíts bonyolult, többismeretlenes egyenletekre, deriválnod sem kell, de azért készültünk néhány fogós kérdéssel. Lássuk, hány pontod lesz a mai matekos kvízen!

Kvíz: Okosabb vagy, mint egy kamasz? Lássuk, megy-e még a középiskolás matek!

1/10 kérdés
Melyik a legkisebb prímszám?
5
1
2
3
2/10 kérdés
Mit nevezünk tört reciprokának?
A tört abszolút értékét
A számláló és a nevező felcserélését
A tört négyzetét
Az előjelét megfordító számot
3/10 kérdés
Melyik törtszám a legnagyobb az alábbiak közül?
3/8
1/2
2/5
4/9
4/10 kérdés
Hány négyzetcentiméter a négyzet területe, ha oldala 7 cm hosszú?
28
14
49
56
5/10 kérdés
Mikor mondjuk egy egyenletről, hogy azonosság?
Ha minden valós szám megoldása
Ha csak pozitív megoldása van
Ha nincs megoldása
Ha csak egy megoldása van
6/10 kérdés
Mit fejez ki az abszolút érték?
Egy szám reciproka
Egy szám távolsága a nullától
Egy szám ellentettje
Egy szám négyzete
7/10 kérdés
Melyik szám osztható az alábbiak közül 3-mal?
823
743
963
653
8/10 kérdés
Hány fokos a derékszög?
90°
180°
60°
45°
9/10 kérdés
Mennyi a 120 és 45 legnagyobb közös osztója?
5
20
9
15
10/10 kérdés
Mennyi 5! (öt faktoriális) értéke?
25
120
60
720
Címlapkép: Getty Images
18:44
18:36
18:29
18:15
17:58
1
2 hónapja
Kvíz: Kisujjadban van a világirodalom? Lássuk, meg tudod-e nevezni a híres írók legismertebb műveit!
2
3 hete
Kvíz: Te ismered ezeket a régies, népies magyar szavakat? Lássuk, tudod-e mit jelent ez a 10 kifejezés!
3
2 hete
Kvíz: A 90-es években voltál fiatal? Lássuk, mire emlékszel ebből a korszakból!
4
2 hónapja
Kvíz: Mennyit felejtettél történelemből, mennek még az évszámok? Téged is megizzaszthat ez a 10 kérdés!
5
2 hónapja
Kvíz: Hallottad már ezeket a magyar szólásokat? Lássuk, tudod-e, mit jelentenek valójában!
