Ne számíts bonyolult, többismeretlenes egyenletekre, de azért készültünk néhány fogós kérdéssel.
Meghalt Kiss László
Életének 76. évében elhunyt dr. Kiss László jogtudós, az Alkotmánybíróság egykori tagja - tájékoztatott saját honlapján az Alkotmánybíróság. A szakember tizennyolc éven át, 1998 és 2016 között látta el alkotmánybírói feladatait. Emellett a pécsi jogászképzés meghatározó alakjaként hallgatók generációinak adta át tudását.
Jogi diplomáját 1975-ben szerezte meg a pécsi egyetemen, ahol később évtizedekig oktatott. 1993-tól az Alkotmányjogi és Közigazgatási Jogi Tanszék vezetőjeként tevékenykedett. Pályafutása során kezdetben közigazgatási és pénzügyi jogot, majd alkotmányjogot és törvényhozástant tanított. Számos neves hazai jogtudós témavezetőjeként a doktori képzésben is kiemelkedő szerepet vállalt.
Fő kutatási területe a jogalkotás elmélete és gyakorlata, a normakollíziók kérdésköre, illetve az önkormányzatok alkotmányos helyzete volt. Kiterjedt tudományos munkásságát több mint harmincöt könyv és monográfia, valamint mintegy kétszáz, hazai és külföldi folyóiratban megjelent publikáció őrzi. 2012-től a Kodifikáció című elektronikus szaklap szerkesztőbizottsági feladatait is ellátta.
Szakmai tevékenységét a Budapesti Corvinus Egyetem 2007-ben díszdoktori címmel ismerte el. Szűkebb pátriája, Pécs városa 2024-ben a település fejlődéséért végzett kiemelkedő munkájáért tüntette ki. Ekkor vehette át a rangos civil elismerést, a Tüke-díjat.
Kiss Lászlót az Alkotmánybíróság saját halottjának tekinti.
Másfélszeresére drágultak ezek a patikai termékek: teljes körű vizsgálat indult, kiderülhet a durva igazság
Akár másfélszeresére is drágultak a vény nélkül kapható gyógyszerek 2020 óta, ezért teljes körű vizsgálatot indított a Gazdasági Versenyhivatal.
Rémálommá válhat egy egyszerű foghúzás is: tízmilliók életét követelheti a jövő legnagyobb egészségügyi katasztrófája
Az antimikrobiális rezisztencia 2050-re évente 10 millió halálesetet okozhat. Miért lehet ez kritikus globális egészségügyi válság? Mutatjuk!
Akár egymillió forintot is bukhat, aki enged ennek a mindennapos rettegésnek: észrevétlenül teszi tönkre a szervezetét
A fogorvosi kezelések halogatása nemcsak az általános egészségi állapotunkat veszélyezteti súlyosan, hanem komoly anyagi terhet is ró ránk.
Óriási botrány: tiltott, rákkeltő mérgeket találtak rengeteg élelmiszerben - sokunk kedvenc gyümölcsei, zöldségei is a listán
Egyes esetekben akár tizenkilenc különböző vegyszer is előfordult egyetlen mintán.
Kevesebben fordulnak orvoshoz légúti fertőzéssel, miközben a kórházban kezelt betegek több mint harmadánál már az RSV áll a háttérben.
A kilátástalanság szélére sodródott az egyik legfontosabb hazai kórház, pedig könnyen meg lehetett volna akadályozni
A feszült helyzetet jól mutatja az OKFŐ legújabb intézkedése. A kieső munkaerő pótlására már nemcsak a fővárosból, hanem vidéki kórházakból is vezényeltek át orvosokat a...
Horror a magyar iskolában: ez minden szülő rémálma, mentőhelikopter vitte el a diákot, sokkoló, mi történt vele
Súlyos égési sérüléseket szenvedett egy tizennégy éves diák egy nagykátai általános iskolában, miután kémiaórán felrobbant egy kémcső a tanár kezében.
Több százezer magyart döntött le a lábáról a fertőzés: leginkább ezt a korosztályt fenyegeti a veszély
A jelentés szerint tizennyolc közigazgatási területen csökkent az influenzaszerű tünetekkel orvoshoz fordulók száma az előző héthez képest.
Molnár Piroska Kossuth- és Jászai Mari-díjas színművésznő nyolcvanévesen is estéről estére színpadra áll.
A KSH adatai szerint 2020 és 2025 között jelentősen drágultak a vény nélkül kapható gyógyszerek.
Megtalálták a megoldást a legritkább betegségekre is: ez a zseniális eljárás drasztikusan felgyorsítja a terápiákat
Ez a precizitás drasztikusan csökkenti a diagnosztikai hibák esélyét.
A Gazdasági Versenyhivatal 2025 februárjában indított versenyfelügyeleti eljárást.
Sosem látott egészségügyi krízis jöhet Magyarországon: folyamatosan tűnnek el a háziorvosok a rendelőkből
A "Mennyire okos Budapest? 2025" című jelentésből kiderül, hogy 2018 és 2024 között jelentősen romlott a háziorvosi ellátottság a fővárosban.
Több mint 1,5 millió magyarra vár földi pokol a következő hónapokban: van rá megoldás, de nem lesz olcsó
Az allergiaszezonban érdemes elsősorban hajnalban vagy késő este szellőztetni, amikor alacsonyabb a pollenkoncentráció, így kevesebb allergén jut a lakásba.
Rengeteg magyar nő nem tud erről a betegség mellékhatásról: bármelyiküknél kialakulhat - ez a dolog okozza
A több mint húszezer pszichiátert tömörítő kollégium jelentése riasztó adatokat közöl.
Óvatos becslések szerint jelenleg a világban közel 300 millió ember, a globális népesség mintegy 4 százaléka, él valamilyen ritka betegségekkel.
Ugyanazon vényköteles gyógyszer ára patikánként akár háromszoros különbséget is mutathat, a drágább készítményeknél pedig harmincezer forintot is elérheti az eltérés.
Akár évekig is jelen lehet a szervezetben úgy, hogy semmilyen panaszt nem okoz: de baj lesz belőle!
-
A fizikai üzletek nem tűnnek el, csak átalakulnak: ők nyerték a Visa Boltok Boltja versenyét
Az online kereskedelem térnyerése nem szorította ki a fizikai boltokat, hanem új pályára állította őket.
-
75 kupon, akár 50% kedvezmény - így spórolhatsz a tavaszi bevásárláson a SPAR-ral (x)
Új akcióval köszönti a tavaszt a SPAR országszerte.