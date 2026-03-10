Meghalt Kiss László

Életének 76. évében elhunyt dr. Kiss László jogtudós, az Alkotmánybíróság egykori tagja - tájékoztatott saját honlapján az Alkotmánybíróság. A szakember tizennyolc éven át, 1998 és 2016 között látta el alkotmánybírói feladatait. Emellett a pécsi jogászképzés meghatározó alakjaként hallgatók generációinak adta át tudását.

Jogi diplomáját 1975-ben szerezte meg a pécsi egyetemen, ahol később évtizedekig oktatott. 1993-tól az Alkotmányjogi és Közigazgatási Jogi Tanszék vezetőjeként tevékenykedett. Pályafutása során kezdetben közigazgatási és pénzügyi jogot, majd alkotmányjogot és törvényhozástant tanított. Számos neves hazai jogtudós témavezetőjeként a doktori képzésben is kiemelkedő szerepet vállalt.

Fő kutatási területe a jogalkotás elmélete és gyakorlata, a normakollíziók kérdésköre, illetve az önkormányzatok alkotmányos helyzete volt. Kiterjedt tudományos munkásságát több mint harmincöt könyv és monográfia, valamint mintegy kétszáz, hazai és külföldi folyóiratban megjelent publikáció őrzi. 2012-től a Kodifikáció című elektronikus szaklap szerkesztőbizottsági feladatait is ellátta.

Szakmai tevékenységét a Budapesti Corvinus Egyetem 2007-ben díszdoktori címmel ismerte el. Szűkebb pátriája, Pécs városa 2024-ben a település fejlődéséért végzett kiemelkedő munkájáért tüntette ki. Ekkor vehette át a rangos civil elismerést, a Tüke-díjat.

Kiss Lászlót az Alkotmánybíróság saját halottjának tekinti.