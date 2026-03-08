Egyre több hazai benzinkúton vezetnek be mennyiségi korlátozást: benzinre, dízelre is vonatkozik!

Több vidéki benzinkúton is mennyiségi korlátozást vezettek be az elmúlt napokban Magyarországon. Az első ilyen esetről a Tolna vármegyei Őcsényből számoltak be, ahol járművenként napi 30 literben maximalizálták a tankolható üzemanyag mennyiségét. Azóta más töltőállomásokon is megjelentek hasonló intézkedések vagy átmeneti hiányok. A MOL közlése alapján országos szintű üzemanyag-korlátozásról egyelőre nincs szó. A Független Benzinkutak Szövetsége pedig azt közölte, hogy a háttérben nem üzemanyag hiány áll, hanem súlyos logisztikai problémák.

Mint arról a minap beszámoltunk itt a Pénzcentrumon, elsőként a Tolna vármegyei Őcsényben vezettek be mennyiségi korlátozást egy benzinkúton: a töltőállomás üzemeltetője járművenként naponta legfeljebb 30 liter benzin vagy gázolaj tankolását engedélyezi. A döntést a kútnál kihelyezett táblán jelezték, amely szerint a lépést „a kialakult helyzetre való tekintettel” hozták meg. A korlátozás mindkét üzemanyagtípusra vonatkozik. A hírről a Pénzcentrum is beszámolt.

A korlátozás a környéken élők és a gazdálkodók körében is visszhangot váltott ki. Egy helyi termelő például arra hívta fel a figyelmet, hogy egyes mezőgazdasági gépek tartálya akár 130 literes, így a napi 30 literes limit a gyakorlatban jelentős nehézséget okozhat a tavaszi munkák idején.

A jelenség azonban nem maradt egyedi. Rövid időn belül más töltőállomásokon is megjelentek korlátozó intézkedések, illetve üzemanyaghiányról szóló jelzések. A legfontosabb esetek röviden

Őcsény (Tolna vármegye) – napi 30 literes tankolási limit járművenként.

Bonyhád – Oil! benzinkút (6-os főút) – 50 literes tankolási limit egyszerre.

Györköny – átmenetileg elfogyott a gázolaj, a kút a közösségi médiában jelezte a hiányt.

A beszámolók szerint a lépések mögött elsősorban a megugró kereslet és a készletek védelme állhat. Fontos ugyanakkor, hogy a MOL közlése alapján országos szintű üzemanyag-korlátozásról egyelőre nincs szó. A mostani intézkedések egyes töltőállomások saját döntései, amelyekkel a rendelkezésre álló készletek elosztását próbálják kezelni.

A MOL arról tájékoztatta a Magyar Hangot, hogy a hálózat ellátása biztosított. Mint mondták, az elmúlt napokban valóban nőtt a forgalom a kutakon – különösen a dízel iránt –, ami egy feszült nemzetközi helyzetben természetes reakció a fogyasztók részéről. Hangsúlyozták azonban, hogy a töltőállomás-hálózat működése zavartalan, és a megnövekedett keresletet is képesek kiszolgálni.

Információink szerint a háttérben (még) nem üzemanyag hiány áll, hanem súlyos logisztikai problémák. A megnövekedett igényeket a MOL nem tudja kiszállítani, több napos késések vannak a rendszerben, és így óhatatlan, hogy egyes kutak lefogyjanak. Így járt például a gávavencsellői MOL kút, így járt Kemecse mindkét kis benzinkútja a legfrissebb hírek szerint. Ha ilyen veszély áll fenn, akkor logikus védekezés a kút részéről a mennyiségi korlátozás

- tájékoztatta a Pénzcentrumot Gépész László. A Független Benzinkutak Szövetsége (FBSZ) elnöke konkrétan meg nem nevezett háttérinformációkra hivatkozva hozzátette, 1400 olyan megrendelés van jelenleg a MOL-nál, amit nem tudnak időre teljesíteni.