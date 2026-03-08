2026. március 8. vasárnap Zoltán
17 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
Fizz Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Close up idősebb férfi kezek tankolás a járművét a benzinkúton - Olajár emelkedés koncepció
Autó

Egyre több hazai benzinkúton vezetnek be mennyiségi korlátozást: benzinre, dízelre is vonatkozik!

Pénzcentrum
2026. március 8. 11:59

Több vidéki benzinkúton is mennyiségi korlátozást vezettek be az elmúlt napokban Magyarországon. Az első ilyen esetről a Tolna vármegyei Őcsényből számoltak be, ahol járművenként napi 30 literben maximalizálták a tankolható üzemanyag mennyiségét. Azóta más töltőállomásokon is megjelentek hasonló intézkedések vagy átmeneti hiányok. A MOL közlése alapján országos szintű üzemanyag-korlátozásról egyelőre nincs szó. A Független Benzinkutak Szövetsége pedig azt közölte, hogy a háttérben nem üzemanyag hiány áll, hanem súlyos logisztikai problémák.

Mint arról a minap beszámoltunk itt a Pénzcentrumon, elsőként a Tolna vármegyei Őcsényben vezettek be mennyiségi korlátozást egy benzinkúton: a töltőállomás üzemeltetője járművenként naponta legfeljebb 30 liter benzin vagy gázolaj tankolását engedélyezi. A döntést a kútnál kihelyezett táblán jelezték, amely szerint a lépést „a kialakult helyzetre való tekintettel” hozták meg. A korlátozás mindkét üzemanyagtípusra vonatkozik. A hírről a Pénzcentrum is beszámolt.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A korlátozás a környéken élők és a gazdálkodók körében is visszhangot váltott ki. Egy helyi termelő például arra hívta fel a figyelmet, hogy egyes mezőgazdasági gépek tartálya akár 130 literes, így a napi 30 literes limit a gyakorlatban jelentős nehézséget okozhat a tavaszi munkák idején.

A jelenség azonban nem maradt egyedi. Rövid időn belül más töltőállomásokon is megjelentek korlátozó intézkedések, illetve üzemanyaghiányról szóló jelzések. A legfontosabb esetek röviden

  • Őcsény (Tolna vármegye) – napi 30 literes tankolási limit járművenként.
  • Bonyhád – Oil! benzinkút (6-os főút) – 50 literes tankolási limit egyszerre.
  • Györköny – átmenetileg elfogyott a gázolaj, a kút a közösségi médiában jelezte a hiányt.

A beszámolók szerint a lépések mögött elsősorban a megugró kereslet és a készletek védelme állhat. Fontos ugyanakkor, hogy a MOL közlése alapján országos szintű üzemanyag-korlátozásról egyelőre nincs szó. A mostani intézkedések egyes töltőállomások saját döntései, amelyekkel a rendelkezésre álló készletek elosztását próbálják kezelni.

A MOL arról tájékoztatta a Magyar Hangot, hogy  a hálózat ellátása biztosított. Mint mondták, az elmúlt napokban valóban nőtt a forgalom a kutakon – különösen a dízel iránt –, ami egy feszült nemzetközi helyzetben természetes reakció a fogyasztók részéről. Hangsúlyozták azonban, hogy a töltőállomás-hálózat működése zavartalan, és a megnövekedett keresletet is képesek kiszolgálni.

NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!

Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)

Információink szerint a háttérben (még) nem üzemanyag hiány áll, hanem súlyos logisztikai problémák. A megnövekedett igényeket a MOL nem tudja kiszállítani, több napos késések vannak a rendszerben, és így óhatatlan, hogy egyes kutak lefogyjanak. Így járt például a gávavencsellői MOL kút, így járt Kemecse mindkét kis benzinkútja a legfrissebb hírek szerint. Ha ilyen veszély áll fenn, akkor logikus védekezés a kút részéről a mennyiségi korlátozás

- tájékoztatta a Pénzcentrumot Gépész László. A Független Benzinkutak Szövetsége (FBSZ) elnöke konkrétan meg nem nevezett háttérinformációkra hivatkozva hozzátette, 1400 olyan megrendelés van jelenleg a MOL-nál, amit nem tudnak időre teljesíteni.
Címlapkép: Getty Images
#autó #benzin #benzinkút #üzemanyag #gázolaj #hiány #korlátozás #autósok

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
13:02
12:31
11:59
11:29
10:59
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. március 8.
Kemény árat fizethet Magyarország az iráni háború miatt: globális konfliktus küszöbén állunk
2026. március 8.
Budapest egyszerre küzd és szárnyal: most dől el, melyik polcra árazzák be a fővárost
2026. március 7.
Most érkezett! 30 literes tankolási korlátot vezettek be itthon: a benzinre és a gázolajra egyaránt érvényes
2026. március 7.
Kimondták, amitől mindenki tartott: 12-18 hónapja van ezeknek a dolgozóknak, mielőtt végleg kinyírja az AI a munkájukat
2026. március 7.
Így vertük át a magyar boltok kasszáit: pár nap alatt rengeteget spóroltunk a Lidl, Tesco, Spar, DM applikációival
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. március 8. vasárnap
Zoltán
10. hét
Március 8.
Nemzetközi nőnap
Ajánlatunk
  • Magyar trappista: a vásárlók és a tejágazat is jól jár vele (x)

    A Sajtszívvel ellátott, hazai trappista megvásárlása kilogrammonként kb. 10 liter magyar tej felvásárlását jelenti a nehéz helyzetben lévő magyar gazdáknak.

Autó legolvasottabb
Tovább
1
21 órája
Most érkezett! 30 literes tankolási korlátot vezettek be itthon: a benzinre és a gázolajra egyaránt érvényes
2
4 hete
Kiderült az igazság az agyonreklámozott prémium üzemanyagokról: ezt okozzák valójában az autókban
3
3 hete
Hivatalos, pár hónap múlva tilos lesz ilyen autókat eladni Magyarországon: itt a pontos brüsszeli rendelet
4
3 hete
6 millió alatt is van élet? Ezek a legolcsóbb új autók 2026-ban: óriási árverseny indult be Magyarországon
5
4 hete
Sokan megúszhatják a gépjárműadót: a NAV most árulta el, hogyan lehetséges ez
PÉNZÜGYI KISOKOS
Hitelfedezeti biztosítás
a hitelintézet vagy a hitelező által - a tartozás biztosítékául - követelt biztosítási szerződés. A biztosított mindig az adós, aki az esetleges biztosítási szolgáltatást már a szerződéskötéskor a hitelezőre engedményezi.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Agrárium 2026
Tradicionálisan hiánypótló esemény, és hasznos lehet a hazai agrárium minden méretű agrártermelői vállalkozásának
Retail Day 2026
A magyar (kis)kereskedelem jelene és jövője
Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. március 8. 13:02
Kemény árat fizethet Magyarország az iráni háború miatt: globális konfliktus küszöbén állunk
Pénzcentrum  |  2026. március 8. 09:57
Hiába a remek eredmények, váratlanul nagyot esett a legnépszerűbb magyar bankpapír: itt az ok
Agrárszektor  |  2026. március 8. 12:02
Döbbenetes felfedezést tettek a kutatók: ez sok mindent megváltoztathat