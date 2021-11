Óriási meglepetés a legnagyobb magyar téligumi-teszten: tényleg a legdrágább a legjobb?

A legjobb és a legrosszabb gumik fékútja között száraz és nedves úton, 60 km/óráról több mint 3, jeges karakterisztikájú úton pedig már 40 km/órás tempóról is akár 60 méteres lehet a különbség. A Használtautó.hu autós magazinja a Nonstopgumi csapatával a Hungaroring területén működő Groupama Tanpályán immár tizedszer bonyolította le nagyszabású téligumi-tesztjét, hogy felhívja a figyelmet a gumicsere és a téli közlekedésbiztonság fontosságára. Fékút, kapaszkodóképesség, kigurulás, menetzaj és kopás. A precíz, GPS alapú méréseken nyugvó teszt eredményei alapján kalkulátor is segít, hogy mindenki megtalálhassa vezetési stílusának és autózási szokásainak megfelelő abroncsokat.

A 2021-es téligumi-tesztnek is a mogyoródi Groupama Tanpálya vezetéstechnikai központ adott otthont, és a lebonyolítás is megegyezett a korábbi évekével. Vagyis amíg a Használtautó.hu szakértői az egyik tesztautóval mérést végeztek többek között száraz és nedves aszfalton, valamint nedves, a jéghez hasonló tapadási tényezőjű műgyantán, addig a másik autón a Nonstopgumi gárdája cserélte a 205/55 R16-os új és használt téli, nyári és négyévszakos abroncsokat.

A napos, sokszor még akár ősziesnek is mondható időjárás miatt jellemző, hogy még sokan kivárnak a gumicserével, ezzel azonban szélsőséges esetben magukat és a többi közlekedőt is veszélybe sodorhatják. Az útfelület nedvessége mellett ugyanis az aktuális hőmérséklet is perdöntő lehet.

„A gumik tapadásánál már 1-2 Celsius foknyi különbség is érezhető, akár normál aszfalton és fagypont felett is. Idei tesztünket 4 Celsius fokos levegőhőmérséklet, 2-2,5 fokos aszfalthő mellett kezdtük. Az idő először hűlni, majd melegedni kezdett, ugyanakkor állandó tényező volt, hogy a föld alatti tartályból locsolt aszfalt melegebb lett a rá eső víztől, mint a száraz. Emiatt az a furcsa, de beszédes helyzet állt elő, hogy a melegebb, de vizes aszfalt rövidebb fékutat adott, mint a száraz, de hűvösebb. A teszt eredményei is egyértelműen mutatják, hogy nemcsak a csapadéktól, hanem a hőmérséklet változásától is nőhet a fékút” – mondta Katona Mátyás, a Használtautó.hu szakértője.

Mérési kategóriák

Fékút 60 km/óráról száraz aszfalton Fékút 60 km/óráról nedves aszfalton Fékút 40 km/óráról nedves, jeges útfelületet mintázó műgyantán Kigurulás 15 km/órás tempóról enyhe, konstans emelkedőn a gördülési ellenállás vizsgálatára Kapaszkodóképesség nedves műgyantán: álló helyzetből mennyi idő alatt tesszük meg az első 30 métert egy adott emelkedőn? Menetzaj 50 km/óránál Kopási kép pontozása

A szakértői csapat minden mérést ötször végzett el, majd a szélső értékek „eldobásával”, a többi átlagát vette számításba.

A 2021-es teszten az összesített első helyen a Bridgestone Blizzak LM005 abroncs végzett, 93,2%-os súlyozott végeredménnyel. A dobogó második helyére a Continental WinterContact TS 870, a harmadikra pedig a Kleber Krisalp HP3 abroncs került.

Katona Mátyás a legjobb abroncsokkal kapcsolatban kiemelte: „Ahol a győztes Bridgestone gumival már megálltunk a „jeges” úton, ott a használt nyárival még szinte teljes sebességgel robogtunk. Egy előttünk hirtelen lefékezett autóba gyakorlatilag mindenféle fékhatás nélkül rohantunk volna bele. Bízunk benne, hogy az ilyen megdöbbentő eredmények láttán sokan elgondolkoznak az időben végrehajtott gumicserén.”