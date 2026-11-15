Továbbra is forrnak az indulatok Franciaországban: csaknem 150 ezren vonultak utcára, ezt követelik

Mintegy 106 ezren vonultak utcára szombaton Franciaország több városában az élet drágulása ellen és a fiatalok támogatásáért; a szakszervezetek által szervezett tüntetéssorozat már az ötödik egymást követő szombaton zajlik. Párizsban 24 ezer ember vett részt a megmozduláson - közölte a francia belügyminisztérium.

A diákok szakszervezeti szövetségének számításai szerint ennél jóval többen, országszerte kétszázezren, Párizsban pedig százezren voltak. A belügyminisztérium közlése szerint Párizsban késő délutánig nem történt súlyosabb incidens, de országszerte 121 tüntetőt igazoltattak. A múlt héten országszerte 146 ezren, Párizsban pedig 46 ezren vonultak az utcákra.

Párizsban a menet nagy része elérte a Nation teret, "eddig nagyobb incidens nélkül" - közölte a rendőrkapitányság. Hozzátették: "ellenséges egyének kis csoportja" azonban a Chaligny utcában megdobálta a rendőröket, könnygázt kellett bevetni az oszlatásukhoz".

A párizsi ügyészség közlése szerint huszonkét embert állítottak elő, köztük három kiskorút. Többségüket azért, mert szúrásra alkalmas eszközt vittek magukkal, mások sértegettek vagy megszegték a tüntetésre vonatkozó szabályokat.

Lyonban tüntetők megtámadták a BFMTV hírtelevízió forgatócsoportját, a stábot rendőröknek kellett kimenekíteniük - közölték a helyi hatóságok. A Rhone megyei kormányhivatal közlése szerint a tüntetők a két újságíróból és két biztonsági emberből álló forgatócsoportra "vetették magukat", "igen erőszakos módon, lincselési szándékkal", a CRS rohamrendőség beavatkozására volt szükség a védelmükben.

Egy szabadúszó újságíró elmondta, hogy az egyik riportert többször megütötték, kameráját elvették, a földre dobták, majd a törött kamerát ellopták. A lyoni tüntetésen a hatóságok szerint nyolcezren vettek részt.

A megmozdulás több céllal indult: az éghajlatváltozás ellen, valamint a gyerekek és a fiatalok jogaiért vonultak az utcára.