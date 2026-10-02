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Moszkva, 2024. július 5.A Miniszterelnöki Sajtóiroda által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök (b) és Vlagyimir Putyin orosz elnök a tárgyalásuk után tartott moszkvai sajtótájékoztatón 2024. július 5-én.MTI/Miniszterelnöki
Világ

Sokkoló figyelmeztetést küldött Putyin: kimondta, mikor vetik be az atomfegyvert

Pénzcentrum
2026. október 2. 09:11

Vlagyimir Putyin a Valdaj Nemzetközi Vitaklub ülésén arról beszélt, milyen esetben vetheti be Oroszország a teljes fegyverarzenálját. Az orosz elnök szerint ha közvetlen támadás érné Oroszországot, így például Kalinyingrádot, akkor az összes rendelkezésre álló fegyver alkalmazása azonnal napirendre kerülne, írja az Ukrajinszka Pravda.

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Vlagyimir Putyin orosz elnök a Valdaj Nemzetközi Vitaklub csütörtöki plenáris ülésén megerősítette, hogy Oroszország kész lehet a teljes fegyverarzenálját bevetni, ha közvetlen támadás érné az ország területét. Putyin szerint ilyen esetben az összes rendelkezésre álló fegyver alkalmazásának kérdése „elkerülhetetlenül és azonnal” napirendre kerülne.

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Az orosz elnök ugyanakkor azt állította, hogy Moszkva nem tervezi európai országok megtámadását, és senkit sem akar fenyegetni. Azt mondta, hogy Oroszország nem fog támadást indítani, de ha agresszióval szembesül, válaszolni fog. Putyin szerint az orosz külügyminisztérium NATO-tagállamoknak küldött üzeneteit ezért nem fenyegetésként, hanem az állítólagos megfélemlítési kísérletekre adott válaszként kell értelmezni.

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A kijelentések előzménye egy orosz diplomáciai dokumentum, amelyben Moszkva arra figyelmeztette a NATO-t, hogy Kalinyingrád elszigetelésére vagy blokádjára nukleáris fegyverek bevetésével is válaszolhat. Putyin a Valdaj fórumon ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a levél nem kifejezetten nukleáris fegyverekről, hanem Oroszország teljes rendelkezésére álló fegyverarzenáljáról szólt.

A NATO elítélte az orosz retorikát, és hangsúlyozta, hogy a szövetség védelmi jellegű.

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Címlapi kép: Benko Vivien Cher, MTI/MTVA
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