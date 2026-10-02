Az Európai Bizottság határozottan támogatja, hogy Montenegró 2028-ban az Európai Unió 28. tagállamává váljon.
Sokkoló figyelmeztetést küldött Putyin: kimondta, mikor vetik be az atomfegyvert
Vlagyimir Putyin a Valdaj Nemzetközi Vitaklub ülésén arról beszélt, milyen esetben vetheti be Oroszország a teljes fegyverarzenálját. Az orosz elnök szerint ha közvetlen támadás érné Oroszországot, így például Kalinyingrádot, akkor az összes rendelkezésre álló fegyver alkalmazása azonnal napirendre kerülne, írja az Ukrajinszka Pravda.
Vlagyimir Putyin orosz elnök a Valdaj Nemzetközi Vitaklub csütörtöki plenáris ülésén megerősítette, hogy Oroszország kész lehet a teljes fegyverarzenálját bevetni, ha közvetlen támadás érné az ország területét. Putyin szerint ilyen esetben az összes rendelkezésre álló fegyver alkalmazásának kérdése „elkerülhetetlenül és azonnal” napirendre kerülne.
Az orosz elnök ugyanakkor azt állította, hogy Moszkva nem tervezi európai országok megtámadását, és senkit sem akar fenyegetni. Azt mondta, hogy Oroszország nem fog támadást indítani, de ha agresszióval szembesül, válaszolni fog. Putyin szerint az orosz külügyminisztérium NATO-tagállamoknak küldött üzeneteit ezért nem fenyegetésként, hanem az állítólagos megfélemlítési kísérletekre adott válaszként kell értelmezni.
A kijelentések előzménye egy orosz diplomáciai dokumentum, amelyben Moszkva arra figyelmeztette a NATO-t, hogy Kalinyingrád elszigetelésére vagy blokádjára nukleáris fegyverek bevetésével is válaszolhat. Putyin a Valdaj fórumon ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a levél nem kifejezetten nukleáris fegyverekről, hanem Oroszország teljes rendelkezésére álló fegyverarzenáljáról szólt.
A NATO elítélte az orosz retorikát, és hangsúlyozta, hogy a szövetség védelmi jellegű.
Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!
A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)
Címlapi kép: Benko Vivien Cher, MTI/MTVA
Az Egyesült Államok napi 1,2–1,5 millió hordó dízelt exportál világszerte, amivel a globális ellátás egyik meghatározó szereplője.
Egyértelművé vált, hogy Moszkvának nem áll szándékában leállítani az Ukrajna elleni háborút.
Új korszak jöhet az Európai Unióban: erre a hatalmas változásra készülhetnek a rendőrök és a tűzoltók
Biztosítanák, hogy a rendőrök, tűzoltók és más készenléti szervek a határátlépést követően se veszítsék el a kapcsolatot egymással
New York maradhat a világ gazdasági fővárosa 2050-ben, de a következő évtizedekben alaposan átrendeződhet a nagyvárosok erősorrendje.
Az Európai Unió jelentősen kibővíti a Földközi-tengeren működő haditengerészeti missziójának hatókörét.
A brit miniszterelnök szerint az Európai Unióba való visszatérés is megvizsgálandó az Egyesült Királyság és Európa közötti kapcsolatok újragondolása során.
Rendkívüli figyelmeztetést küldött Oroszország: azonnal bevetnék az atomfegyvereket, ha ezt meglépi a NATO
Oroszország figyelmeztette a NATO-t, hogy kész akár nukleáris fegyvereket is bevetni, amennyiben a nyugati szövetség megkísérelné elvágni Kalinyingrádot az anyaországtól.
Donald Trump amerikai elnök cáfolta azokat a híreket, miszerint szankcióenyhítést ajánlott volna Teheránnak.
Olyan támadás érte Ukrajnát, amire még nem volt példa: egy teljes iparág ment a levesbe, minden termelést leállt
Orosz rakétatámadások sorozata gyakorlatilag megsemmisítette Ukrajna acéliparát.
Elképesztően kétségbeesett lépésre szánta el magát Putyin: ez már a vég kezdete – tényleg az orosz medve vérzik ki először?
A pénzügyi mozgósítás mellett a katonai humánerőforrás pótlása is állandó kihívást jelent az oroszoknak.
Az amerikai hírszerzés szerint a harctéri patthelyzet ellenére az ország gazdaságilag képtelen fenntartani a konfliktust, ezért Washington érdemi béketárgyalásokat sürget.
Az új rendelet értelmében a miniszterek közül már csak a belügyminiszter utazhat kéklámpás, rendőri biztosítással ellátott autóval.
Most érkezett! Halálos iskolai támadás Szaniszlófalván: egy diák az elkövető, legalább egy ember meghalt
Éles tárggyal támadt tanárokra és diákokra egy tanuló egy észak-szlovákiai iskolában, egy nő életét vesztette.
Putyin elrendelte, hogy az orosz fegyveres erők létszámát 2,44 millióra bővítsék.
Alkatrészhiány miatt átmenetileg leállt a Mercedes-Benz legmodernebb, sindelfingeni üzemének termelése, ahol a márka luxusmodelljei készülnek.
Újabb területek visszafoglalását jelentette be az ukrán hadsereg a Donyeck megye északi részén zajló harcokban.
Szerinte önmagában már nem elég arról beszélni, hogy Moszkva készül egy esetleges háborúra, a felkészültségnek ténylegesnek kell lennie.
Intenzív manőverek közben teszteli az amerikai légierő azt az F-22A Raptor vadászgépet, amelyet új, csökkentett észlelhetőségű szenzorkonténerekkel szereltek fel.
-
Itt a jövő: a nap 24 órájában áll rendelkezésre a Gránit Bank chat-alapú mobilbankára (x)
Új AI-alapú bankolási élményt kínál a Gránit Bank