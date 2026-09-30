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Rendkívüli katonai lépésre szánta el magát az EU: durva csapást mérnének az orosz árnyékflottára
Az Európai Unió jelentősen kibővíti a Földközi-tengeren működő haditengerészeti missziójának hatókörét, így az IRINI-művelet ezentúl az orosz árnyékflotta visszaszorítására, a kritikus tengeri infrastruktúra védelmére, valamint az észak-afrikai országokkal folytatott haditengerészeti diplomáciára is kiterjed - jelentette az euronews.
Az eredetileg 2020-ban, az ENSZ Líbiával szembeni fegyverembargójának betartatására létrehozott misszió jelenlegi mandátuma 2027 márciusában jár le. Az Euronews birtokába jutott tanácsi határozattervezet szerint a művelet megbízatását 2029. március 31-ig hosszabbítanák meg 16,88 millió eurós költségvetéssel, miközben feladatkörét is lényegesen kiterjesztenék.
A módosított mandátum az ENSZ tengerjogi egyezményével összhangban kifejezetten az IRINI feladatai közé sorolja az orosz árnyékflotta korlátozását. Kaja Kallas, az EU külügyi és biztonságpolitikai főképviselője júniusban közölte, hogy a művelet már módosította a bevetési szabályzatát, és megkezdte az orosz árnyékflottához tartozónak vélt hajók átvizsgálását.
A kibővített mandátum kiemelt hangsúlyt fektet a tengeri helyzetismeretre is, beleértve a jogellenes tevékenységek, valamint az uniós biztonsági és gazdasági érdekeket fenyegető kockázatok felderítését és nyomon követését. A művelet emellett támogatná a kritikus tenger alatti infrastruktúra – mint az optikai kábelek és a víz alatti csővezetékek – védelmét, miközben lehetőséget kapna új technológiák tesztelésére is.
Az embercsempészet és az emberkereskedelem elleni küzdelem továbbra is a misszió szerves részét képezi. A módosított szöveg értelmében az IRINI a működési területén hírszerzéssel és légi járőrözéssel támogatja a csempészhálózatok felderítését, miközben a líbiai fegyverembargó betartatása és az illegális kőolajexport elleni fellépés is a feladatai között marad.
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A felülvizsgált mandátum kiemelt szerepet szán a regionális tengeri biztonsági együttműködésnek, így az IRINI a haditengerészeti diplomácia és a közös hadgyakorlatok révén Líbián kívül Egyiptommal, Tunéziával és Libanonnal is szorosabb kapcsolatot építene ki.
Az uniós nagykövetek szerdán már jóváhagyták a mandátumtervezetet. A hivatalos elfogadásra a gazdasági és pénzügyminiszterek tanácsának október 9-i ülésén kerül sor, ezt követően a döntés megjelenik az EU Hivatalos Lapjában.
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