Rendkívüli katonai lépésre szánta el magát az EU: durva csapást mérnének az orosz árnyékflottára

Az Európai Unió jelentősen kibővíti a Földközi-tengeren működő haditengerészeti missziójának hatókörét, így az IRINI-művelet ezentúl az orosz árnyékflotta visszaszorítására, a kritikus tengeri infrastruktúra védelmére, valamint az észak-afrikai országokkal folytatott haditengerészeti diplomáciára is kiterjed - jelentette az euronews.

Az eredetileg 2020-ban, az ENSZ Líbiával szembeni fegyverembargójának betartatására létrehozott misszió jelenlegi mandátuma 2027 márciusában jár le. Az Euronews birtokába jutott tanácsi határozattervezet szerint a művelet megbízatását 2029. március 31-ig hosszabbítanák meg 16,88 millió eurós költségvetéssel, miközben feladatkörét is lényegesen kiterjesztenék.

A módosított mandátum az ENSZ tengerjogi egyezményével összhangban kifejezetten az IRINI feladatai közé sorolja az orosz árnyékflotta korlátozását. Kaja Kallas, az EU külügyi és biztonságpolitikai főképviselője júniusban közölte, hogy a művelet már módosította a bevetési szabályzatát, és megkezdte az orosz árnyékflottához tartozónak vélt hajók átvizsgálását.

A kibővített mandátum kiemelt hangsúlyt fektet a tengeri helyzetismeretre is, beleértve a jogellenes tevékenységek, valamint az uniós biztonsági és gazdasági érdekeket fenyegető kockázatok felderítését és nyomon követését. A művelet emellett támogatná a kritikus tenger alatti infrastruktúra – mint az optikai kábelek és a víz alatti csővezetékek – védelmét, miközben lehetőséget kapna új technológiák tesztelésére is.

Az embercsempészet és az emberkereskedelem elleni küzdelem továbbra is a misszió szerves részét képezi. A módosított szöveg értelmében az IRINI a működési területén hírszerzéssel és légi járőrözéssel támogatja a csempészhálózatok felderítését, miközben a líbiai fegyverembargó betartatása és az illegális kőolajexport elleni fellépés is a feladatai között marad.

A felülvizsgált mandátum kiemelt szerepet szán a regionális tengeri biztonsági együttműködésnek, így az IRINI a haditengerészeti diplomácia és a közös hadgyakorlatok révén Líbián kívül Egyiptommal, Tunéziával és Libanonnal is szorosabb kapcsolatot építene ki.

Az uniós nagykövetek szerdán már jóváhagyták a mandátumtervezetet. A hivatalos elfogadásra a gazdasági és pénzügyminiszterek tanácsának október 9-i ülésén kerül sor, ezt követően a döntés megjelenik az EU Hivatalos Lapjában.