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Pánikhangulat a piacokon: kritikus szint alá szakadt az OTP, ütik az európai tőzsdéket

Pénzcentrum
2026. október 8. 10:34

Folytatódik az eladási hullám az európai részvénypiacokon csütörtök délelőtt, a bankpapírok különösen nagy nyomás alá kerültek. Az OTP közel 3 százalékot esett, az átfogó európai részvényindex pedig csaknem négyhavi mélypontra süllyedt. A befektetőket a magas kötvényhozamok, a francia államadósság helyzete és az olajárakat felhajtó közel-keleti feszültségek aggasztják.

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Az OTP árfolyama a nyitást követően 2,9 százalékos mínuszba került, és a technikai szempontból kiemelten fontos 40 ezer forintos támaszszint alá esett. A bankpapír ezzel már 18,5 százalékot veszített a szeptemberi csúcsához képest. A BUX a kereskedés elején 1,4 százalékkal, 139 391 pontra süllyedt. Európában is az eladók kerültek fölénybe, a Stoxx 600 index közel 1 százalékos eséssel csaknem négihavi mélypontra jutott.

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A többi vezető magyar részvény közül a Mol 0,8, a Richter 0,9 százalékos mínuszban állt a nyitás után, míg a Magyar Telekom 0,3 százalékos emelkedéssel szembement a piaci iránnyal. A közepes kapitalizációjú tőzsdei vállalatok között vegyes volt a kép: a Gránit Bank és a PannErgy a jobban, a Duna House és az AutoWallis a gyengébben teljesítő papírok közé tartozott.

Európa-szerte adják a bankrészvényeket

A vezető európai indexek közül a német DAX 0,8, a francia CAC 40 és a spanyol IBEX 35 egyaránt 0,9 százalékkal került lejjebb a délelőtti kereskedésben. A brit FTSE 100 0,6, az olasz FTSE MIB 1,1 százalékot veszített értékéből.

A bankszektor az átlagosnál nagyobb pofont kapott: a Société Générale árfolyama 2,6, a BNP Paribas-é 2,3, a Londonban jegyzett HSBC-é 2,1 százalékkal gyengült. A Santander 1,8, az ING 1,7 százalékos mínuszban járt, a Deutsche Bank és a Barclays pedig egyaránt 1,6 százalékot esett.

A nemzetközi előzmények sem támogatták a vételi kedvet. Szerdán a Dow Jones 0,7 százalékos, az S&P 500 és a Nasdaq egyaránt 0,2 százalékos veszteséggel zárt. Ázsiában a reggeli adatok szerint a Nikkei 0,87, a Hang Seng 1,04, a CSI 300 pedig 0,11 százalékkal került lejjebb. Az amerikai határidős részvényindexek kora reggel további mérsékelt lecsorgást jeleztek előre.

Az olaj eközben tovább drágult. A Brent jegyzése reggel 2 százalékkal, hordónként 106 dollárra ugrott, az amerikai WTI ára pedig 1,8 százalékkal, 92,3 dollárra nőtt.

Kötvénypiaci aggodalmak és bizonytalanság az OTP körül

Az európai bankrészvényeket már szerdán is nyomás alá helyezte a kötvényhozamok emelkedése és a francia államadósság körüli aggodalom. A hozamemelkedéssel párhuzamosan csökken a korábban kibocsátott kötvények piaci értéke, ami nem realizált veszteséget okozhat a bankok állampapír-portfólióin. A francia adóssághelyzettel kapcsolatos feszültségek más euróövezeti perifériaországok kötvénypiacára is átterjedtek.

Az OTP esetében emellett az oroszországi operációból való kivonulás körüli bizonytalanság is terheli a kurzust. A kiszállás jelentős profitkieséssel és egyszeri leírással járhatna. A kérdés a balti Luminor tervezett akvizíciója miatt került ismét napirendre.

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Az iráni feszültség hajtja az olajárakat

Az olaj drágulását olyan sajtóértesülések váltották ki, amelyek szerint Donald Trump amerikai elnök és nemzetbiztonsági stábja nagyszabású iráni katonai műveletek esetleges megindítását mérlegeli, akár a novemberi félidős választások előtt.

A térségben a geopolitikai kockázatok amúgy is fokozódtak: az Irán által támogatott húszik szaúd-arábiai repülőtereket vettek célba, Teherán pedig tartályhajókat támadott meg a Hormuzi-szorosban. Az elemzői vélemények szerint a szoros hajóforgalmát vagy a szaúdi energetikai infrastruktúrát érintő újabb csapások súlyosan veszélyeztethetnék a globális olajellátást, és további áremelkedést indukálhatnának.

Taleb az amerikai kötvénypiac sérülékenységére figyelmeztet

Az amerikai állampapírpiac kockázataira hívta fel a figyelmet Nassim Taleb, "A fekete hattyú" című bestseller szerzője. Meglátása szerint nem elsősorban a külföldi jegybankok és nagybefektetők eladásai jelentenek veszélyt, hanem az, ha az amerikai nyugdíjpénztárak és a lakossági megtakarítók fordulnak el a hosszú futamidejű államkötvényektől.

A hosszú lejáratú amerikai állampapírok hozama 24 éves csúcs közelében jár, miközben a költségvetési hiány finanszírozása hatalmas kötvénykibocsátási hullámot követel meg. Taleb szerint a kereslet visszaesése súlyos piaci likviditási sokkot okozhat, amely pillanatok alatt átterjedhet a részvénypiacra is. Nem azonnali összeomlást jósolt, hanem a rendszer fokozatosan növekvő sérülékenységére figyelmeztetett.

A szakértő óvatosságra intett a mesterséges intelligenciához kapcsolódó felhajtás kapcsán is. Úgy véli, a technológiai rali jelenlegi éllovasai nem feltétlenül lesznek a forradalom hosszú távú nyertesei.

A makroadatok terén a befektetők csütörtökön a német külkereskedelmi statisztikák mellett az Európai Központi Bank legutóbbi kamatdöntő ülésének jegyzőkönyvére figyelhetnek, pénteken pedig a Michigani Egyetem amerikai fogyasztói bizalmi indexe szolgálhat újabb iránymutatással a recessziós félelmek megítéléséhez.
Címlapkép: Getty Images
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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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