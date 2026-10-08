Pánikhangulat a piacokon: kritikus szint alá szakadt az OTP, ütik az európai tőzsdéket

Folytatódik az eladási hullám az európai részvénypiacokon csütörtök délelőtt, a bankpapírok különösen nagy nyomás alá kerültek. Az OTP közel 3 százalékot esett, az átfogó európai részvényindex pedig csaknem négyhavi mélypontra süllyedt. A befektetőket a magas kötvényhozamok, a francia államadósság helyzete és az olajárakat felhajtó közel-keleti feszültségek aggasztják.

Az OTP árfolyama a nyitást követően 2,9 százalékos mínuszba került, és a technikai szempontból kiemelten fontos 40 ezer forintos támaszszint alá esett. A bankpapír ezzel már 18,5 százalékot veszített a szeptemberi csúcsához képest. A BUX a kereskedés elején 1,4 százalékkal, 139 391 pontra süllyedt. Európában is az eladók kerültek fölénybe, a Stoxx 600 index közel 1 százalékos eséssel csaknem négihavi mélypontra jutott.

A többi vezető magyar részvény közül a Mol 0,8, a Richter 0,9 százalékos mínuszban állt a nyitás után, míg a Magyar Telekom 0,3 százalékos emelkedéssel szembement a piaci iránnyal. A közepes kapitalizációjú tőzsdei vállalatok között vegyes volt a kép: a Gránit Bank és a PannErgy a jobban, a Duna House és az AutoWallis a gyengébben teljesítő papírok közé tartozott.

Európa-szerte adják a bankrészvényeket

A vezető európai indexek közül a német DAX 0,8, a francia CAC 40 és a spanyol IBEX 35 egyaránt 0,9 százalékkal került lejjebb a délelőtti kereskedésben. A brit FTSE 100 0,6, az olasz FTSE MIB 1,1 százalékot veszített értékéből.

A bankszektor az átlagosnál nagyobb pofont kapott: a Société Générale árfolyama 2,6, a BNP Paribas-é 2,3, a Londonban jegyzett HSBC-é 2,1 százalékkal gyengült. A Santander 1,8, az ING 1,7 százalékos mínuszban járt, a Deutsche Bank és a Barclays pedig egyaránt 1,6 százalékot esett.

A nemzetközi előzmények sem támogatták a vételi kedvet. Szerdán a Dow Jones 0,7 százalékos, az S&P 500 és a Nasdaq egyaránt 0,2 százalékos veszteséggel zárt. Ázsiában a reggeli adatok szerint a Nikkei 0,87, a Hang Seng 1,04, a CSI 300 pedig 0,11 százalékkal került lejjebb. Az amerikai határidős részvényindexek kora reggel további mérsékelt lecsorgást jeleztek előre.

Az olaj eközben tovább drágult. A Brent jegyzése reggel 2 százalékkal, hordónként 106 dollárra ugrott, az amerikai WTI ára pedig 1,8 százalékkal, 92,3 dollárra nőtt.

Kötvénypiaci aggodalmak és bizonytalanság az OTP körül

Az európai bankrészvényeket már szerdán is nyomás alá helyezte a kötvényhozamok emelkedése és a francia államadósság körüli aggodalom. A hozamemelkedéssel párhuzamosan csökken a korábban kibocsátott kötvények piaci értéke, ami nem realizált veszteséget okozhat a bankok állampapír-portfólióin. A francia adóssághelyzettel kapcsolatos feszültségek más euróövezeti perifériaországok kötvénypiacára is átterjedtek.

Az OTP esetében emellett az oroszországi operációból való kivonulás körüli bizonytalanság is terheli a kurzust. A kiszállás jelentős profitkieséssel és egyszeri leírással járhatna. A kérdés a balti Luminor tervezett akvizíciója miatt került ismét napirendre.

Az iráni feszültség hajtja az olajárakat

Az olaj drágulását olyan sajtóértesülések váltották ki, amelyek szerint Donald Trump amerikai elnök és nemzetbiztonsági stábja nagyszabású iráni katonai műveletek esetleges megindítását mérlegeli, akár a novemberi félidős választások előtt.

A térségben a geopolitikai kockázatok amúgy is fokozódtak: az Irán által támogatott húszik szaúd-arábiai repülőtereket vettek célba, Teherán pedig tartályhajókat támadott meg a Hormuzi-szorosban. Az elemzői vélemények szerint a szoros hajóforgalmát vagy a szaúdi energetikai infrastruktúrát érintő újabb csapások súlyosan veszélyeztethetnék a globális olajellátást, és további áremelkedést indukálhatnának.

Taleb az amerikai kötvénypiac sérülékenységére figyelmeztet

Az amerikai állampapírpiac kockázataira hívta fel a figyelmet Nassim Taleb, "A fekete hattyú" című bestseller szerzője. Meglátása szerint nem elsősorban a külföldi jegybankok és nagybefektetők eladásai jelentenek veszélyt, hanem az, ha az amerikai nyugdíjpénztárak és a lakossági megtakarítók fordulnak el a hosszú futamidejű államkötvényektől.

A hosszú lejáratú amerikai állampapírok hozama 24 éves csúcs közelében jár, miközben a költségvetési hiány finanszírozása hatalmas kötvénykibocsátási hullámot követel meg. Taleb szerint a kereslet visszaesése súlyos piaci likviditási sokkot okozhat, amely pillanatok alatt átterjedhet a részvénypiacra is. Nem azonnali összeomlást jósolt, hanem a rendszer fokozatosan növekvő sérülékenységére figyelmeztetett.

A szakértő óvatosságra intett a mesterséges intelligenciához kapcsolódó felhajtás kapcsán is. Úgy véli, a technológiai rali jelenlegi éllovasai nem feltétlenül lesznek a forradalom hosszú távú nyertesei.

A makroadatok terén a befektetők csütörtökön a német külkereskedelmi statisztikák mellett az Európai Központi Bank legutóbbi kamatdöntő ülésének jegyzőkönyvére figyelhetnek, pénteken pedig a Michigani Egyetem amerikai fogyasztói bizalmi indexe szolgálhat újabb iránymutatással a recessziós félelmek megítéléséhez.