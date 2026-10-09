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Erősödött péntek reggelre a forint: így áll most az euróval és dollárral szemben

MTI
2026. október 9. 07:59

Erősödött a forint a főbb devizákkal szemben péntek reggelre a nemzetközi devizakereskedelemben és heti eredménye is árfolyamnyereség felé tart.

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Az eurót reggel hét órakor 365,25 forinton jegyezték az előző délután hat órai 366,04 forintos állás után, a dollár jegyzése 325,24 forintra ment le 327,13 forintról, a svájci franké pedig 391,65 forintra 392,47-ről.

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A forint a péntek reggeli jegyzés szerint az euróval szemben 0,9 százalék, a dollár és a svájci frank ellenében pedig 1,5 és 1,3 százalék heti árfolyamnyereségben van.

Az októberi kezdéshez képest vegyesen áll a forint, az euró ellenében 0,4 százalékkal erősödött, a dollárral szemben 0,4 százalékot, a svájci frank ellenében pedig 1,1 százalékot gyengült.

Az év eleji kezdésnél erősebben áll a forint, a dollár ellenében valamivel több mint fél százalékkal, az euró és a svájci frank ellenében viszont több mint öt százalékkal.
Címlapkép: Getty Images
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