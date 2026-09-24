Tineke Strik szerint csak a valóban végrehajtott reformok után járhatnak az uniós pénzek.
Putyin meghívást kapott Amerikába: a Kreml már reagált is
Vlagyimir Putyin orosz elnök meghívást kapott a decemberben Floridában megrendezendő G20-csúcsra. Marco Rubio amerikai külügyminiszter jelentette be, hogy az Egyesült Államok várja az orosz elnököt a találkozón, vette észre a Portfolio.
Az idei G20-csúcsot december 14-én és 15-én rendezik meg Floridában, ahová az Egyesült Államok meghívta Vlagyimir Putyint is. A meghívást Marco Rubio amerikai külügyminiszter jelentette be szerda este, ezzel hivatalossá téve, hogy Washington Vlagyimir Putyin részvételével is számol a rendezvényen.
Nem sokkal később a Kreml reagált is a felvetésre, Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője közölte, hogy látták Rubio nyilatkozatát, és készségesen fogadják a meghívást.
Hozzátette ugyanakkor, hogy a részvétel lehetőségét a megfelelő időben és az amerikaiakkal egyeztetve mérlegelik.
Címlapi kép: Alekszej Babuskin, MTI/MTVA
A politikus őszintén beszélt arról is, hogy a folyamatos döntési kényszer miatt valószínűleg élete végéig magán viseli majd az elmúlt időszak nyomait.
Kereskedelmi hajók konténereibe rejthetnek drónokat, amelyekből támadásokat indíthatnak.
Recep Tayyip Erdoğan szerint alapjaiban kellene átalakítani az ENSZ Biztonsági Tanácsát, és a reform első lépése a vétójog eltörlése lehetne.
Rendkívüli bejelentés Lengyelországból: Trumpról nevezhetik el az új amerikai katonai bázist, éveken belül megvalósulhat a terv
Lengyelországban épülhet az első állandó amerikai katonai bázis, amelyet Donald Trumpról neveznének el.
Történelmi összeomlás rázza Németországot, 1949 óta nem láttak hasonlót: ebbe a kormány is belebukhat
A 2026 szeptemberére kialakult belpolitikai válság hátterében Friedrich Merz kancellár rekordalacsony népszerűsége, a bal- és jobbközép kényszerkoalíciójának kudarca áll.
Litvánia kimenekítési terveket dolgozott ki egy esetleges orosz támadás esetére, a balti állam miniszterelnöke azonban leszögezte, hogy nem adják meg magukat.
A 100 dollár feletti olajár, a megugró európai gázárak és a közel-keleti konfliktus újabb eszkalációja ismét előtérbe helyezte Európa energiabiztonságát.
Az egyeztetés középpontjában az energetikai tűzszünet áll, miközben az Egyesült Államokban rekordszintre emelkedtek az üzemanyagárak.
Mindent letarolt Putyin pártja: olyan eredmény született az orosz választáson, amitől tátva marad a világ szája
A hétvégén lezárult oroszországi törvényhozási választáson az Egységes Oroszország párt története eddigi legnagyobb győzelmét aratta
Teljesen új térképek jöhetnek az iskolákba, GPS-ekre: ezt aztán nem lesz könnyű megszokni, mindenki felkötheti a gatyáját
Az ENSZ Közgyűlése 164 igen szavazattal támogatta az Equal Earth világtérkép használatát, amely jóval pontosabban mutatja meg a kontinensek valódi méretarányait.
Oroszország a következő hónapokban drónokkal vagy rakétákkal indíthat támadást a NATO területén.
Irán hadserege közben arra figyelmeztetett, hogy hírszerzési információik szerint az Egyesült Államok és szövetségesei újabb nagyszabású csapásra készülnek.
Élesedik a vita az Európai Unió 2028 és 2034 közötti többéves pénzügyi keretéről, amelyről a tervek szerint még idén, 2026 végéig meg kell állapodniuk a...
Váratlan fordulat a magyar-ukrán feszültség után: óriási megállapodást írt alá a MOL az ukrán olajvállalattal
A megállapodás egy szélesebb, nyolc közép- és kelet-európai országot tömörítő új regionális együttműködés keretében jött létre.
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök megerősítette, hogy Kijev drónokkal és rakétákkal csapást mért egy kulcsfontosságú orosz olajlétesítményre.
Váratlan helyről kapott kritikát Von der Leyen: semmilyen víziója nincs az egyik legsúlyosabb fenyegetéssel szemben
Az energiapolitikát illetően az elnök három alapproblémát azonosított.
Lesújtó véleményt fogalmazott meg a milliárdos pénzember: "minden bizalmamat elvesztettem az ország vezetésében"
Az energiapolitikát különösen kemény bírálattal illette.
Kiderült, miért rendeztek választásokat Oroszországban a háború közepette: mindvégig ez volt vele Putyin valódi célja
A "háborúellenes" jelölteket nagyrészt kiszűrték az indulók közül.
-
Nem kell többé számolgatni az INTERSPAR-okban és több mint 200 SPAR áruházban: maximális spórolás a JOKER kuponnal (x)
Nem kell többé azon gondolkodnod, melyik termékre érdemes felhasználnod a JOKER kupont!
-
Végre kristálygömb nélkül is tudhatod, mennyit fog érni az autód 4 év múlva (x)
Alacsony havidíjak és 4 év után is garantált visszavásárlási ár egy különleges programban.