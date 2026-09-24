Putyin meghívást kapott Amerikába: a Kreml már reagált is

Vlagyimir Putyin orosz elnök meghívást kapott a decemberben Floridában megrendezendő G20-csúcsra. Marco Rubio amerikai külügyminiszter jelentette be, hogy az Egyesült Államok várja az orosz elnököt a találkozón, vette észre a Portfolio.

Az idei G20-csúcsot december 14-én és 15-én rendezik meg Floridában, ahová az Egyesült Államok meghívta Vlagyimir Putyint is. A meghívást Marco Rubio amerikai külügyminiszter jelentette be szerda este, ezzel hivatalossá téve, hogy Washington Vlagyimir Putyin részvételével is számol a rendezvényen.

Nem sokkal később a Kreml reagált is a felvetésre, Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője közölte, hogy látták Rubio nyilatkozatát, és készségesen fogadják a meghívást.

Hozzátette ugyanakkor, hogy a részvétel lehetőségét a megfelelő időben és az amerikaiakkal egyeztetve mérlegelik.

Címlapi kép: Alekszej Babuskin, MTI/MTVA