2026. október 7. szerda Amália
25 °C Budapest
UEFA Nemzetek Ligája
| | | |
ROVATOK
 
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Gázvezetékek és szelepek egy földgázkitermelő telephelyen. Groningeni gázmező, Hollandia.
Világ

Kishíján elzárták a magyarok gázcsapját: elképesztő részletek derültek ki a határon talált bombákról

MTI
2026. október 7. 07:29

Egy év házi őrizetre ítélte a szabadkai felsőbíróság annak a héttagú szervezett csoportnak az egyik tagját, amely a gyanú szerint Szerbiában robbanóanyagokat, robbanószerkezeteket és drónokat szerzett be és tárolt, majd azokat az Európai Unió országaiba juttatta - közölte a Szabad Európa Rádió (RSE) balkáni irodája a birtokába került ítélet alapján.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

A D. A. monogrammal azonosított férfit azért ítélték el, mert 500 euróért (mintegy 183 ezer forint) vállalta egy robbanószerkezettel felszerelt, nagy hatótávolságú harci drón szállítását. A nyugdíjas, korábban büntetlen férfi szeptember 8-án kötött vádalkut a szabadkai felső ügyészséggel, a bíróság pedig három nappal később hozott ítéletet ügyében.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Az ítélet szerint D. A. májusban három másik személlyel együtt engedély nélkül szállított nagy rombolóerejű robbanóeszközt. Az FPN típusú, vezeték nélküli videokapcsolattal irányítható harci drónon akkumulátor, mechanikus-elektromos gyújtószerkezet, valamint a robbanótöltet rögzítésére szolgáló tartó is volt.

A férfit a csoport két tagja bízta meg azzal, hogy teherautóval szállítsa el az eszközt. A célállomás nevét az anonimizált bírósági határozatból törölték. Az ítélet szerint D. A. május 29-én eljuttatta a drónt a kijelölt helyre, ahol átadta a csoport egy tagjának.

D. A. annak a hét emberből álló csoportnak a tagja, amely ellen a szabadkai felső ügyészség tiltott fegyver- és robbanóanyag-előállítás, -tartás, -viselés és -kereskedelem gyanújával folytat nyomozást.

A csoportot a szerb Biztonsági-tájékoztatási Ügynökség (BIA), a Katonai Biztonsági Ügynökség (VBA), a belügyminisztérium bűnügyi rendőrsége és a katonai rendőrség derítette fel az április 5-én Magyarkanizsa területén talált robbanóanyag ügyében folytatott vizsgálat során.

Április 5-én Magyarkanizsa községben, a Felsőhegy (Gornji Breg) és Ilonafalva (Vojvoda Zimonjic) közötti útszakasz közelében két fekete hátizsákban mintegy négy kilogramm robbanóanyag-gyanús anyagot találtak. A szabadkai felső ügyészség akkori közlése szerint feltehetően plasztik robbanóanyagról és robbanószerkezet összeállításához használható eszközökről volt szó.

NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!

Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)

A robbanóanyagot a Szerbiát Magyarországgal összekötő, a Török Áramlat rendszeréhez tartozó gázinfrastruktúra közelében találták. A terület átvizsgálásában mintegy 140 katona és rendőr vett részt. Aleksandar Vucic akkori szerb elnök az eset kapcsán közölte, hogy nagy rombolóerejű robbanóanyagot és annak működésbe hozásához szükséges gyutacsokat találtak a gázvezeték közvetlen közelében. A volt államfő Orbán Viktor akkori magyar miniszterelnököt is tájékoztatta a nyomozásról, és azt mondta: ha a feltételezett akció sikerrel járt volna, Magyarország és Szerbia északi része gázellátás nélkül maradhatott volna.

A nyomozás során a szerb hatóságok további robbanóanyagokat, robbanószerkezeteket, drónokat és azok használatához szükséges felszereléseket találtak. Az ügyészség korábbi közlése szerint a csoport ezeket előre meghatározott helyszínekre, európai uniós országokba juttatta. A gyanúsítottak között van két szerb állampolgár, Danilo B. és Slobodan Dj. is, akiket júniusban a magyar határ közelében fogtak el. A német sajtó szerint a két férfi úgynevezett egyszer használatos ügynökként orosz titkosszolgálati megbízásból robbantásos merényletet készíthetett elő Németországban.

A szabadkai felsőbíróság december 9-ig meghosszabbította előzetes letartóztatásukat. Német sajtóértesülések szerint a német nyomozók azt is vizsgálják, kapcsolatban álltak-e a két Szerbiában őrizetbe vett férfival azok, akiket az augusztusi lipcsei repülőtéri incidenssel gyanúsítanak. A Leipzig/Halle repülőtéren ukrán teherszállító repülőgépek közelében egy robbanószerkezettel felszerelt drónt találtak. A német sajtó szerint az ügy egyik gyanúsítottja egy Oleg L. néven azonosított orosz állampolgár, akit az orosz katonai hírszerzéssel, a GRU-val is kapcsolatba hoztak. A szerb hatóságok eddig nem közölték, hogy bizonyítottnak tekintik-e az orosz titkosszolgálati kapcsolatot. A szabadkai ügyészség azt közölte, hogy az érintett európai országok nyomozó hatóságaival együttműködve folytatja a vizsgálatot, amelynek során a gyanúsítottak pontos szerepét és a lefoglalt eszközök tervezett felhasználását is tisztázni kívánják.
Címlapkép: Getty Images
#bíróság #németország #nyomozás #ítélet #szerbia #merénylet #világ #orosz #terrorizmus #drón #letartóztatás

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
11:15
11:05
10:25
10:06
09:45
FRISS TŐZSDEHÍREK
Több friss hír
október 7. 10:25 Hirtelen fordulat a pesti tőzsdén: a szakadék széléről rántották vissza a BUX-ot
október 6. 19:18 Erősödött a forint kedden: így áll most az euróval és dollárral szemben
október 6. 18:08 Jól járt, aki ma ebbe fektette a pénzét a Budapesti Értéktőzsdén
október 6. 17:37 Kilőttek a tőzsdék: történelmi csúcsot döntött a Nasdaq, tépik az OTP-t
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. október 7.
Kiderült a magyar kórházak sötét titka: hiába tűnt el a hálapénz, így dől el valójában a betegek sorsa
2026. október 6.
Olyanok rohanták meg a bankokat, akik eddig kimaradtak: mi lesz itt, ha tényleg szigorítják az Otthon Startot?
2026. október 7.
Rengeteg magyar autóipari melós kerülhet bajba a német krízis miatt: most dőlhet el a győri Audi sorsa is?
2026. október 7.
Egyelőre csak ígéret az Aldi nagy dobása: hat lánc akciós újságját vetettük össze, és nem az Aldi lett a nagy nyertes
2026. október 6.
Ez lett a nagy mobilháború vége: hatalmasat fordult a kocka, ezt minden vásárlónak tudomásul kell vennie
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. október 7. szerda
Amália
41. hét
Október 7.
A tisztes munka világnapja
Világ legolvasottabb
Tovább
1
4 napja
Közel 42 millió forint értékű bankókat talált egy táskában egy bankautomata tetején: ezt a döntés hozta a férfi
2
2 napja
Itt a kormány bejelentése: csökkentik a benzin és a dízel maximális árát a benzinkutakon
3
2 napja
Megszavazták: januártól újabb nyugdíjemelés jön - azokat az időseket érinti, akik már betöltötték ezt az életkort
4
2 hete
Riasztotta Európát a CIA: orosz támadás jöhet, három országot külön is figyelmeztettek
5
2 hete
Nem várt csapás érkezik a gáz- és olajpiacról: szívhatja a fogát rengeteg magyar család és cég
PÉNZÜGYI KISOKOS
Devizakockázat
A bank nyitott devizapozícióiból származó kockázata, melynek forrása a devizaárfolyam változása.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Energy Investment Forum 2026
Budapest Economic Forum 2026
Private Health Forum 2026
Sustainable World 2026
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. október 7. 10:06
Rengeteg magyar autóipari melós kerülhet bajba a német krízis miatt: most dőlhet el a győri Audi sorsa is?
Pénzcentrum  |  2026. október 7. 08:22
Ebben a 4 magyar városban emelkedik a covidosok száma: küszöbön lehet a budapesti járvány, itt vannak a friss számok
Agrárszektor  |  2026. október 7. 10:27
A Copa-Cogeca csúcsvezetője az Agrárszektor Konferencián