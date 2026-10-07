Kishíján elzárták a magyarok gázcsapját: elképesztő részletek derültek ki a határon talált bombákról

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Egy év házi őrizetre ítélte a szabadkai felsőbíróság annak a héttagú szervezett csoportnak az egyik tagját, amely a gyanú szerint Szerbiában robbanóanyagokat, robbanószerkezeteket és drónokat szerzett be és tárolt, majd azokat az Európai Unió országaiba juttatta - közölte a Szabad Európa Rádió (RSE) balkáni irodája a birtokába került ítélet alapján.
A D. A. monogrammal azonosított férfit azért ítélték el, mert 500 euróért (mintegy 183 ezer forint) vállalta egy robbanószerkezettel felszerelt, nagy hatótávolságú harci drón szállítását. A nyugdíjas, korábban büntetlen férfi szeptember 8-án kötött vádalkut a szabadkai felső ügyészséggel, a bíróság pedig három nappal később hozott ítéletet ügyében.
Az ítélet szerint D. A. májusban három másik személlyel együtt engedély nélkül szállított nagy rombolóerejű robbanóeszközt. Az FPN típusú, vezeték nélküli videokapcsolattal irányítható harci drónon akkumulátor, mechanikus-elektromos gyújtószerkezet, valamint a robbanótöltet rögzítésére szolgáló tartó is volt.
A férfit a csoport két tagja bízta meg azzal, hogy teherautóval szállítsa el az eszközt. A célállomás nevét az anonimizált bírósági határozatból törölték. Az ítélet szerint D. A. május 29-én eljuttatta a drónt a kijelölt helyre, ahol átadta a csoport egy tagjának.
D. A. annak a hét emberből álló csoportnak a tagja, amely ellen a szabadkai felső ügyészség tiltott fegyver- és robbanóanyag-előállítás, -tartás, -viselés és -kereskedelem gyanújával folytat nyomozást.
A csoportot a szerb Biztonsági-tájékoztatási Ügynökség (BIA), a Katonai Biztonsági Ügynökség (VBA), a belügyminisztérium bűnügyi rendőrsége és a katonai rendőrség derítette fel az április 5-én Magyarkanizsa területén talált robbanóanyag ügyében folytatott vizsgálat során.
Április 5-én Magyarkanizsa községben, a Felsőhegy (Gornji Breg) és Ilonafalva (Vojvoda Zimonjic) közötti útszakasz közelében két fekete hátizsákban mintegy négy kilogramm robbanóanyag-gyanús anyagot találtak. A szabadkai felső ügyészség akkori közlése szerint feltehetően plasztik robbanóanyagról és robbanószerkezet összeállításához használható eszközökről volt szó.
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A robbanóanyagot a Szerbiát Magyarországgal összekötő, a Török Áramlat rendszeréhez tartozó gázinfrastruktúra közelében találták. A terület átvizsgálásában mintegy 140 katona és rendőr vett részt. Aleksandar Vucic akkori szerb elnök az eset kapcsán közölte, hogy nagy rombolóerejű robbanóanyagot és annak működésbe hozásához szükséges gyutacsokat találtak a gázvezeték közvetlen közelében. A volt államfő Orbán Viktor akkori magyar miniszterelnököt is tájékoztatta a nyomozásról, és azt mondta: ha a feltételezett akció sikerrel járt volna, Magyarország és Szerbia északi része gázellátás nélkül maradhatott volna.
A nyomozás során a szerb hatóságok további robbanóanyagokat, robbanószerkezeteket, drónokat és azok használatához szükséges felszereléseket találtak. Az ügyészség korábbi közlése szerint a csoport ezeket előre meghatározott helyszínekre, európai uniós országokba juttatta. A gyanúsítottak között van két szerb állampolgár, Danilo B. és Slobodan Dj. is, akiket júniusban a magyar határ közelében fogtak el. A német sajtó szerint a két férfi úgynevezett egyszer használatos ügynökként orosz titkosszolgálati megbízásból robbantásos merényletet készíthetett elő Németországban.
A szabadkai felsőbíróság december 9-ig meghosszabbította előzetes letartóztatásukat. Német sajtóértesülések szerint a német nyomozók azt is vizsgálják, kapcsolatban álltak-e a két Szerbiában őrizetbe vett férfival azok, akiket az augusztusi lipcsei repülőtéri incidenssel gyanúsítanak. A Leipzig/Halle repülőtéren ukrán teherszállító repülőgépek közelében egy robbanószerkezettel felszerelt drónt találtak. A német sajtó szerint az ügy egyik gyanúsítottja egy Oleg L. néven azonosított orosz állampolgár, akit az orosz katonai hírszerzéssel, a GRU-val is kapcsolatba hoztak. A szerb hatóságok eddig nem közölték, hogy bizonyítottnak tekintik-e az orosz titkosszolgálati kapcsolatot. A szabadkai ügyészség azt közölte, hogy az érintett európai országok nyomozó hatóságaival együttműködve folytatja a vizsgálatot, amelynek során a gyanúsítottak pontos szerepét és a lefoglalt eszközök tervezett felhasználását is tisztázni kívánják.
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