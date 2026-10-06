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Világ

Súlyos jelentés látott napvilágott Magyarországról: drámai a helyzet Kelet-Közép-Európában - Kegyetlen világ jön, ha ez így megy tovább

Pénzcentrum
2026. október 6. 10:12

Megjelent a Meteorológiai Világszervezet (WMO) friss jelentése a világ vízkészleteinek állapotáról. A State of Global Water Resources 2025 című kiadvány a folyók vízhozamától a talajnedvességen és a felszín alatti vizeken át a tavak, víztározók, hó- és jégborítás, valamint a gleccserek állapotáig vizsgálja, hogyan alakult a Föld vízháztartása 2025-ben. A mostani, immár ötödik kiadás különösen érdekes azért is, mert a tavalyi év adatai mellett egy ötéves, 2021–2025 közötti visszatekintést is ad. A jelentés egyik legfontosabb üzenete, hogy a vízkészletek állapota egyre szélsőségesebb képet mutat: egyes térségekben súlyos aszály és vízhiány, máshol pusztító árvizek jelentkeznek.

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A WMO szerint az elmúlt öt évben jelentősen bővült a rendelkezésre álló hidrológiai adatok köre. A jelentés már 15 különböző hidrológiai változót vizsgál, szemben a 2021-es hárommal, és 68 ország szolgáltatott adatokat a folyóvízhozamokról, a felszín alatti vizekről, a vízminőségről vagy a talajnedvességről. A folyók vízhozamára vonatkozóan 2025-ben 52 országból 3115 állomás adatait használták fel, míg a felszín alatti vizeknél 51 ország 43 529 mérőállomásának adatai kerültek a jelentésbe.

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A jelentés egyik legfontosabb megállapítása, hogy a globális vízháztartásban tartósan eltolódott a normálistól eltérő állapotok aránya. A normális folyóvízhozamú vízgyűjtők aránya az elmúlt hét év mindegyikében a történelmi átlag alatt maradt: 34–38 százalék között alakult, miközben az 1991–2020 közötti időszak átlaga 46 százalék volt. A WMO szerint ez nem egyetlen rendkívüli év eredménye, hanem több egymást követő évben megfigyelhető jelenség.

2025 a folyók szempontjából ráadásul kifejezetten száraz év volt. A globális vízgyűjtő területek mintegy 36 százalékán a folyóvízhozam a normálisnál alacsonyabb volt, 36 százalékukon a normál tartományban maradt, míg 21 százalékukon a szokásosnál több víz folyt le. A WMO összesítése szerint 2025 a folyóvízhozam szempontjából az elmúlt 35 év egyik legszárazabb éve volt.

A szárazabb körülmények különösen Észak-Amerika nagy részén, Dél-Amerika La Plata- és São Francisco-medencéjében, a Közel-Keleten, Közép-Ázsiában és Kelet-Európában jelentek meg. Ezzel párhuzamosan Dél-, Kelet- és Délkelet-Ázsia több térségében a normálisnál jóval több víz folyt a folyókban.

Nem csak a folyókban fogy a víz

A jelentés szerint a felszín alatti vizeknél is komoly problémák láthatók. 2025-ben a vizsgált talajvízmegfigyelő állomások 65 százalékán a vízszint a normális tartományon kívül volt: 34 százalékuknál a normálisnál alacsonyabb, 31 százalékuknál pedig magasabb értékeket mértek. A WMO szerint 2024-hez képest a széles körben jelentkező alacsony talajvízszintek felé tolódott el a kép.

Közép- és Kelet-Európát is a tartósan, több éven át fennálló talajvízhiánnyal érintett térségek közé sorolja a jelentés. A WMO szerint ezekben a térségekben a többéves kiszáradási folyamat miatt halmozódó vízkészlet-csökkenés figyelhető meg. A felszín alatti vízkészletek problémája tehát nem feltétlenül látszik azonnal egy-egy folyó vízállásán, hosszabb távon azonban komoly vízgazdálkodási kockázatot jelenthet.

Európában 2025 nyarán a talajnedvesség a normálisnál alacsonyabb volt, Közép- és Kelet-Európa nagy területein pedig már a jóval a normális alatti kategóriába került. Ez a mezőgazdaság szempontjából különösen fontos, hiszen a talajban rendelkezésre álló víz alapvetően meghatározza a növények fejlődését és a termésbiztonságot.

talajszárazság felszín alatti vízkészlet EurópábanÁtlagos talajvízkészlet Európában 2025-ben

A WMO szerint 2025 tavaszán és nyarán Európa számos részét jelentős aszály sújtotta. Szerbiában és Szlovéniában például rekordalacsony júniusi csapadékot mértek, de Magyarország, Szlovákia és Moldova is nyári aszályról számolt be. A szárazság nemcsak a mezőgazdaságot érintette: a jelentés szerint az aszály a Dunán a hajózást is akadályozta.

A folyók vízhozamának térképe még ennél is tágabb problémára világít rá. A WMO szerint Kelet-Európa nagy részén a normálisnál alacsonyabb, több helyen jóval alacsonyabb folyóvízhozamokat mértek, és a Duna vízgyűjtőjén kifejezetten a „much below normal”, vagyis a jóval normális alatti kategória dominált. Hasonló helyzet alakult ki a Dnyeper, a Don és a Volga vízgyűjtőjén is.

A világ folyóinak vízhozam-viszonyai 2025-benA világ folyóinak vízhozam-viszonyai 2025-ben

A vízhiány több, egymással összefüggő mutatóban is megjelent. Kelet-Európában a felszín alatti vízszintek több éven át alacsonyak maradtak, a talajnedvesség nyáron jelentősen elmaradt a normálistól, a szárazabb időjárás pedig a folyók vízhozamában is megmutatkozott. 

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Magyarország helyzete különösen súlyos

A magyar helyzetet érdemes a Duna egész vízgyűjtőjének állapotával együtt értelmezni. A jelentés szerint 2025-ben a Duna-medencében a folyóvízhozam jóval a normális alatt alakult, miközben a kelet-európai vízgyűjtőkön általában is a normálisnál alacsonyabb vízhozam volt jellemző. 

A téli hóviszonyok sem kedveztek a térségnek. A WMO szerint az európai hóborítás összességében a normálisnál alacsonyabb volt, és a kelet-európai vízgyűjtők – köztük a Duna, a Dnyeper, a Don és a Volga medencéje – esetében is a normálisnál alacsonyabb, helyenként jóval alacsonyabb szezonális csúcshó-tömeget és márciusi hóvízegyenértéket mértek.

A víz nemcsak mennyiségében, hanem hőmérsékletében is változott. 2025 januárjában Kelet-Európa több folyójában a vízhőmérséklet a normálisnál magasabb volt, és a WMO a Duna vízgyűjtőjén is átlag feletti értékeket jelzett.

A gleccserek is szörnyű állapotról tanúskodnak

A globális vízkészlet állapotáról szóló jelentés egyik leglátványosabb megállapítása a gleccserek helyzete. 2025-ben a vizsgált hidrológiai évben a gleccserek világszerte 408 ± 132 gigatonna víznek megfelelő tömeget veszítettek. Ez önmagában mintegy 1,1 ± 0,4 milliméterrel járult hozzá a globális tengerszint emelkedéséhez. 2025 immár a negyedik egymást követő év volt, amikor valamennyi nagy gleccserrégió nettó tömegveszteséget szenvedett el.

A 2023–2025 közötti három évben a globális gleccserveszteség összesen mintegy 1400 gigatonna víz volt. A WMO szerint több kisebb gleccservidék – köztük az Alpok, Skandinávia és a Kaukázus – esetében már az úgynevezett „peak water”, vagyis a gleccserek olvadásából származó maximális vízhozam időszaka is elérkezhetett.

A világ egyik felén az aszály, a másikon az árvizek jelentik a problémát

A jelentés összképe alapján a világ vízügyi helyzete nem egyszerűen „szárazabbá” válik. Inkább az látszik, hogy egyre több helyen és egyre szélsőségesebben tér el a vízkörforgás a megszokott állapotoktól. 2025-ben Ázsia és Afrika volt a leginkább érintett a jelentős hidrometeorológiai eseményekben. Dél- és Délkelet-Ázsiában trópusi ciklonok és intenzív monszunesők együttes hatása több mint 3600 halálos áldozattal járt, miközben Afrikában több országban egymást követő években súlyos áradások alakultak ki. Az Egyesült Államokban a Texas Hill Country térségében július 4-én bekövetkezett villámárvíz legalább 135 ember halálát okozta.

Más térségekben ugyanebben az évben az ellenkező véglet okozott problémát. A La Plata- és Amazonas-medencében, a Közel-Keleten és Afrika szarván többéves aszályos időszakok alakultak ki, míg Kelet-Európában, a mediterrán térségben és a Közel-Keleten is súlyos szárazságról számoltak be. A WMO ötéves összesítése szerint Ázsia és Afrika együtt a vízzel kapcsolatos szélsőséges események csaknem feléért, az ezekhez köthető jelentett halálesetek több mint 80 százalékáért felelt az elmúlt öt évben.
Címlapkép: Getty Images
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