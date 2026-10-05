Újabb részletek derültek ki: már a munkába állása előtt készült a terrortámadásra a Flydubai másodpilótája

Már azelőtt tervezhette a Flydubai járatának eltérítését és lezuhanását a másodpilóta, hogy felvették volna a légitársasághoz. Két, a vizsgálatot ismerő izraeli tisztségviselő szerint a férfi azért jelentkezett a céghez, mert olyan légitársaságot keresett, amely Tel-Avivba repül. Egy másik forrás szerint korábban is tervezett hasonló támadást, de akkor elállt a szándékától. A múlt szerdai járaton végül megtámadta a kapitányt, a katasztrófát azonban az utasok és a személyzet tagjai megakadályozták.

A Flydubai Izraelbe tartó járatának másodpilótája már azelőtt tervezhette a repülőgép eltérítését és lezuhanását, hogy felvették volna az Egyesült Arab Emírségek állami tulajdonú légitársaságához - közölte két, a vizsgálatot ismerő izraeli tisztségviselő.

A tisztségviselők szerint az ománi állampolgárságú másodpilóta a kihallgatásán azt mondta, azért jelentkezett a Flydubaihoz, mert olyan légitársaságokat keresett, amelyek Tel-Avivba repülnek. Egy harmadik, a vizsgálatot ismerő forrás szerint a férfi már egy korábbi, az év folyamán Tel-Avivba tartó járat eltérítését és földnek vezetését is tervezte, de akkor elállt szándékától.

A múlt szerdai FZ1073-as járat Dubajból repült Tel-Avivba, amikor a másodpilóta megtámadta a kapitányt. Az Egyesült Arab Emírségek főügyésze az esetet terrortámadásnak minősítette.

A repülőgép katasztrófáját az utasok és a személyzet tagjai akadályozták meg azzal, hogy lefogták a másodpilótát. Az indiai állampolgárságú Smit Machchhar kapitány túlélte a támadást, és hősként méltatták, amiért sikerült kinyitnia a pilótafülke ajtaját. A fedélzeten több mint 170 utas és a személyzet tartózkodott, többségük izraeli állampolgár volt.

A járaton utazó tartalékos pilóta vette át a gép irányítását, és Szaúd-Arábia északnyugati részén landolt vele. A másodpilótát a szaúdi hatóságok őrizetbe vették, majd csütörtökön átadták az Egyesült Arab Emírségeknek.

Két forrás szerint a gyanúsított Hamám al-Hammami ománi állampolgár. Izraeli tisztségviselők csak azt erősítették meg, hogy Ománból származik, személyazonosságát nem hozták nyilvánosságra. Az Egyesült Arab Emírségek és a Flydubai szintén nem közölte a nevét. A Reuters nem tudta közvetlenül megkeresni az emírségi őrizetben lévő férfit, akivel szemben hivatalosan még nem emeltek vádat.

Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnök korábban azt mondta, hogy olyan országok állampolgárságával rendelkező pilóták, amelyekkel Izraelnek nincs diplomáciai kapcsolata, köztük omániak, nem vezethetnek Izraelbe tartó járatokat. Nem tisztázott, miként kerülhetett a másodpilóta a Tel-Avivba tartó járatra. Netanjahu ezt követően elrendelte az Izraelbe repülő külföldi légitársaságok biztonsági felülvizsgálatát.

Netanjahu szerint a másodpilóta radikális iszlamista ideológia befolyása alá került, és egyértelműen öngyilkos támadásra készülhetett. A Royal Air Maroc marokkói légitársaság szerint a férfi 2025-ben három hónapos elméleti képzésen vett részt náluk, de később elutasították a munkára vonatkozó jelentkezését.