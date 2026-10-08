Megütötték a forintot: veszélyes szintekhez közelít az árfolyam, kilőtt a dollár

Nem tudott tartósan erősödni a forint csütörtök délelőtt: dél körül ismét 367 közelébe emelkedett az euró jegyzése, a dollárért pedig már több mint 328 forintot kellett adni a bankközi devizapiacon. A magyar devizát elsősorban a kedvezőtlen nemzetközi hangulat és az amerikai deviza szárnyalása tartja nyomás alatt.

Csütörtök dél körül 366,9-ig gyengült vissza a forint az euróval szemben, miközben a dollár kurzusa 328 forint fölé lendült. A délelőtti átmeneti korrekció így tiszavirág-életűnek bizonyult. A nemzetközi devizapiacon tovább menetelt a dollár, az euróval szembeni jegyzés 1,118 közelébe süllyedt.

A forint reggel még 367 közelében járt az euróval szemben, ami mintegy 0,3 százalékos gyengülést jelentett a szerdai zárószinthez képest. Később 366,2 környékére korrigált az árfolyam, ekkor a magyar deviza vesztesége 0,1 százalék körül alakult, a dollár jegyzése pedig 327,13 forintig mérséklődött. Ezt a felpattanást fordította meg a délelőtt második felében kibontakozó eladási hullám.

Az elmúlt napokban 369 forint körül tetőzött az euró árfolyama. Ez a technikai szint a következő időszakban is kulcsfontosságú ellenállásként szolgálhat, amennyiben a külső piaci környezet továbbra sem támogatja a feltörekvő piaci devizákat.

A kötvénypiaci aggodalmak mozgatják a devizákat

A befektetőket elsősorban a fejlett piaci kötvényhozamok emelkedése aggasztja. A romló kockázatvállalási hajlandóság a biztonságos menedéknek számító eszközök, köztük a dollár felé tereli a likviditást, ami a forinthoz hasonló feltörekvő devizákra kifejezetten kedvezőtlenül hat.

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Az amerikai deviza az elmúlt napokban csaknem másfél éves csúcsra ért az euróval szemben. Csütörtök reggel az EUR/USD kurzusa már az 1,12-es szint alá bukott, majd délelőtt tovább csökkent. Amennyiben a globális kötvénypiaci aggodalmak nem enyhülnek, a forint is tartós nyomás alatt maradhat.

A régiós kamatdöntésekre is figyel a piac

A globális folyamatok mellett a régiós jegybankok lépései is a befektetők fókuszában vannak. A lengyel jegybank szerdán változatlanul hagyta az irányadó kamatot, a román jegybank csütörtöki kamatdöntő ülésétől pedig szintén kamattartást vár a konszenzus. A forint mozgását mindazonáltal egyelőre elsősorban a nemzetközi kockázatkerülés határozza meg.