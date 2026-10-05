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Hamarosan teljesen átrajzolódhat a szupergazdagok térképe: errefelé robban be a jólét a közeljövőben?

Nagy Béla Ádám
2026. október 5. 15:59

Átrajzolódhat a világ szupergazdagjainak térképe a következő öt évben. A Knight Frank előrejelzése szerint 2031-re Indonéziában közel 82 százalékkal nőhet a legalább 30 millió dolláros vagyonnal rendelkezők száma, miközben Szaúd-Arábiában és Lengyelországban is több mint 60 százalékos bővülés jöhet. A rangsorban az Egyesült Államok ugyan továbbra is meghatározó szereplő, a leggyorsabban gyarapodó vagyonos réteg azonban egyre inkább az új gazdasági központokban jelenhet meg. 

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Miközben a világ leggazdagabb embereinek jelentős része továbbra is az Egyesült Államokban él, a következő öt évben egészen más országokban nőhet a leggyorsabban a szupergazdagok tábora. A Knight Frank előrejelzése szerint Indonéziában 82 százalékkal emelkedhet a legalább 30 millió dolláros vagyonnal rendelkezők száma 2026 és 2031 között. Szaúd-Arábia és Lengyelország is több mint 60 százalékos növekedés előtt állhat.

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A világ vagyonos elitjének térképe látványosan átrajzolódhat a következő években. A Visual Capitalist a Knight Frank adatai alapján azt vizsgálta, mely országokban nőhet a leggyorsabban az úgynevezett ultra-high-net-worth individuals, vagyis az UHNW-személyek száma.

Ebbe a körbe azok tartoznak, akiknek legalább 30 millió dollár, vagyis több mint 10 milliárd forint körüli vagyona van.

A lista élén Indonézia áll. Az országban 2026 és 2031 között 81,7 százalékkal nőhet a szupergazdagok száma. A második helyen Szaúd-Arábia áll 63,2 százalékos, a harmadikon pedig Lengyelország 62,6 százalékos várható bővüléssel.

Vietnám 59 százalékos, Ausztrália 58,5 százalékos, Svédország 55,3 százalékos, az Egyesült Államok pedig 54,1 százalékos növekedéssel következik. Romániában 49,5 százalékkal, a Fülöp-szigeteken 48,9 százalékkal, Szingapúrban pedig 46,4 százalékkal nőhet az ultra-gazdagok tábora 2031-ig.

Indonézia elsősorban óriási belső piacának köszönheti kedvező pozícióját. Az ország lakossága meghaladja a 280 milliót, miközben a nyersanyagipar, a vállalkozások növekedése és a digitális pénzügyi szolgáltatások egyre több vagyont termelnek.

A gyors gazdasági fejlődés mellett az is számít, hogy az ország még viszonylag alacsony bázisról indul. Egy kisebb UHNW-népesség esetében ugyanis jóval könnyebb 50–80 százalékos növekedést elérni, mint egy olyan országban, ahol már eleve több százezer szupergazdag ember él.

Ez a szempont a lista több szereplőjénél is meghatározó. Nem arról van tehát szó, hogy Indonézia vagy Lengyelország rövid időn belül megelőzné az Egyesült Államokat a szupergazdagok számában. A növekedési ütem viszont azt mutatja, hogy a vagyontermelés súlypontja egyre több feltörekvő piacon erősödhet.

Lengyelország már Európa egyik új gazdasági motorja

A magyar régió szempontjából különösen érdekes Lengyelország harmadik helye. A Knight Frank szerint 2026 és 2031 között 62,6 százalékkal emelkedhet az országban élő UHNW-személyek száma. Lengyelország az Európai Unió egyik leggyorsabban növekvő gazdasága, miközben az elmúlt években több jelentős technológiai vállalat is nemzetközi szintre lépett. Az Allegro vagy az InPost példája jól mutatja, hogy a régióban is képesek nagy értékű vállalatok felépülni.

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A lengyel példa azért is érdekes, mert azt mutatja, hogy az ultra-gazdagok számának növekedéséhez nem feltétlenül kell olajban vagy földgázban gazdag országnak lenni. Egy gyorsan bővülő gazdaság, az erős vállalati szektor és az új technológiai cégek ugyanúgy képesek jelentős magánvagyonokat létrehozni.

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A második helyezett Szaúd-Arábiában 63,2 százalékos növekedést jelez előre a Knight Frank. Az ország az elmúlt években tudatosan próbálja átalakítani gazdaságát, és az olaj mellett egyre több ágazatba igyekszik tőkét vonzani. A befektetők számára az adózási, import- és finanszírozási ösztönzők, valamint az infrastrukturális fejlesztések is vonzóbbá tehetik az országot. A hatalmas állami beruházások pedig új üzleti lehetőségeket teremtenek, amelyekből a magánszektor szereplői is profitálhatnak.

Délkelet-Ázsia lehet a következő nagy nyertes

A rangsor egyik legérdekesebb tanulsága, hogy Délkelet-Ázsia több országa is felkerült a tízes listára. Indonézia mellett Vietnam, a Fülöp-szigetek és Szingapúr is a leggyorsabban bővülő UHNW-népességgel rendelkező országok között szerepel.

Ha Thaiföldet is hozzávesszük, a négy országban és Thaiföldön élő ultra-gazdagok száma a 2026-os több mint 14 ezerről 2031-re több mint 22 ezerre emelkedhet. Ez azt jelenti, hogy átlagosan naponta több mint négy ember léphet be a legalább 30 millió dolláros vagyonnal rendelkezők klubjába a térségben.

A folyamatnak a pénzügyi szolgáltatásoktól az ingatlanpiacon át a luxusfogyasztásig számos következménye lehet. Ahogy egyre több jelentős vagyon keletkezik az új gazdasági központokban, úgy nőhet az igény a nemzetközi vagyonkezelésre, a prémium ingatlanokra és a határokon átnyúló befektetési lehetőségekre is.

Amerika továbbra is óriási, csak máshol gyorsabb a növekedés

Az Egyesült Államok 54,1 százalékos növekedési előrejelzéssel a hetedik helyre került. Ez első pillantásra meglepő lehet, hiszen az amerikai gazdaság továbbra is a világ egyik legfontosabb vagyonközpontja. A rangsor azonban nem a szupergazdagok abszolút számát, hanem azok várható növekedési ütemét mutatja. Az Egyesült Államok hatalmas vagyonállománya mellett ezért a relatív növekedés már nehezebben tud olyan magas lenni, mint egy gyorsan fejlődő, alacsonyabb bázisról induló országban.

A következő öt év egyik nagy kérdése így nem az lesz, hogy eltűnik-e Amerika dominanciája, hanem az, hogy mennyire gyorsan jelennek meg mellette új vagyonközpontok. A Knight Frank előrejelzése alapján Indonézia, Szaúd-Arábia, Lengyelország és több délkelet-ázsiai ország egyre fontosabb szereplővé válhat a globális vagyon térképén.
Címlapkép: Getty Images
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