Élve megfő a Föld: átléptük a kritikus hőmérsékleti határt, tízezrek életét követeli a brutális meleg

Az EU Copernicus klímaváltozási szolgálatának adatai szerint 2026 augusztusa volt az addig mért legmelegebb hónap, ami megismételte a 2023 júliusában felállított rekordot. A szélsőséges hőmérsékletet az éghajlatváltozás és az erősödő El Niño jelenség együttes hatása váltotta ki.

A hónap átlaghőmérséklete 1,65 °C-kal haladta meg az iparosodás előtti szintet, ezzel túllépve a klímaváltozás legsúlyosabb következményeinek elkerülésére meghatározott 1,5 °C-os kritikus küszöbértéket. Bár egyetlen hónap átmeneti túllépése még nem jelenti a határérték végleges áttörését, a folyamat egyértelmű trendet jelez - írja a BBC.

Ez a rekordhónap egyben Nyugat-Európa valaha mért legforróbb nyarát zárta le, felülmúlva a 2003-as, rendkívül sok áldozatot szedő hőhullám idején mért értékeket. Az Egyesült Királyságban a mérések 1884-es kezdete óta nem tapasztaltak ehhez foghatóan forró nyarat, a brit meteorológiai szolgálat számításai szerint pedig az emberi tevékenység okozta éghajlatváltozás mintegy 130-szorosára növelte egy ilyen nyár bekövetkezésének esélyét.

Az El Niño, vagyis a Csendes-óceán keleti medencéjének természetes, ciklikus felmelegedése a rekord idején még erősödő fázisban volt, és a Copernicus kutatói szerint az egyik legerősebbé formálódhatott. A jelenség hatására hatalmas mennyiségű hőenergia szabadul fel az óceánból a légkörbe, ami jellemzően mintegy egy éven keresztül emeli a globális hőmérsékletet.

A szélsőséges melegnek konkrét és súlyos következményei lettek, ugyanis Európa-szerte iskolákat kellett bezárni, a kórházak túlterhelődtek, az élelmiszer-termelés visszaesett, erdőtüzek és aszályok pusztítottak, a hőhullámok pedig tízezrek halálát okozták. Simon Stiell, az ENSZ akkori klímafőnöke úgy fogalmazott, hogy a rekord a fosszilis tüzelőanyagoktól való függőség spirálisan növekvő árát mutatja.