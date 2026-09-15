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Most érkezett! Előállították az egyik leggazdagabb magyart a hatóságok
Előállította az ügyészség Jellinek Dánielt és Szivek Norbertet. A hírt Magyar Péter miniszterelnök jelentette be kedden a parlament plenáris ülésén.
Jellinek Dániel üzletember, a Forbes korábbi rangsorai alapján Magyarország egyik leggazdagabb vállalkozója. Szivek Norbert korábban a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatói posztját töltötte be.
A miniszterelnök a parlamentben azt közölte, hogy az ügyben a magyar igazságszolgáltatás és a nyomozó hatóságok végzik a munkájukat.
Az előállítás pontos körülményeiről, valamint arról, hogy milyen ügyben és milyen gyanú alapján intézkedtek a hatóságok, a bejelentésben nem hangzott el részletes tájékoztatás.
Az előállítás önmagában nem jelenti azt, hogy az érintettek bűnössége megállapítást nyert volna. Az esetleges büntetőjogi felelősségről a nyomozás, majd szükség esetén az ügyészségi és bírósági eljárás során születhet döntés. A további részletek várhatóan a hatóságok tájékoztatásából derülhetnek ki.
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