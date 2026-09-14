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Világ

Rendkívüli politikai földrengés: példátlan lépéssel indítják el az Egyesült Királyság szétesését

Pénzcentrum
2026. szeptember 14. 14:44

A három tagország együttműködést ír alá, ami reményeik szerint végleg független országgá tenné őket - írta meg a Telegraph.

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Skócia, Wales és Észak-Írország függetlenségpárti kormányfői hétfőn Cardiffban írnak alá egyetértési megállapodást, amellyel az Egyesült Királyság felbomlásának folyamatát kívánják elindítani. A három brit tagország kormányfője közös csúcstalálkozón vesz részt, ahol hivatalos formában is rögzítik együttműködési szándékukat.

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A megállapodás központi eleme, hogy mindhárom nemzet függetlenségi népszavazást követel. A lépés példátlan az Egyesült Királyság történetében, hiszen korábban még nem fordult elő, hogy három tagország vezetője összehangoltan lépett volna fel a brit államszövetség egységével szemben.

A cardiffi csúcstalálkozó egyúttal komoly politikai nyomást gyakorol Andy Burnham miniszterelnökre. Egy, a Skót Nemzeti Párthoz (SNP) közel álló forrás szerint Burnham súlyos hibákat követett el a függetlenségi törekvések kezelésében, tehetetlensége pedig hozzájárult ahhoz, hogy a három kormányfő most közösen lép fel.

A Telegraph szerint a memorandum aláírása nem csupán szimbolikus gesztus, hiszen a három tagország vezetője konkrét politikai menetrendet kíván felállítani a népszavazások kiírására. A brit kormánynak jogában áll megakadályozni a referendumokat – különösen a skót függetlenségi szavazás esetében, amelyhez Westminster jóváhagyása szükséges –, ám a három országrész egyidejű fellépése politikailag rendkívül nehéz helyzetbe hozza Londont.
Címlapkép: Getty Images
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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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