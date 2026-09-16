Durván elszálltak az üzemanyagárak, már a benzin jövedéki adójának csökkentését mérlegelik.
Erre senki sem számított: hihetetlen, de igaz hírt közöltek az ózonlyuk állapotáról
Évtizedek óta nem volt olyan kis méretű az ózonlyuk, mint 2025-ben - közölte szerdán a Meteorológiai Világszervezet (WMO).
A tavalyi már a második év volt, amikor az ózonlyuk - mélységét és kiterjedtségét tekintve - kisebb volt, mint az 1990-2010 közötti időszak átlaga - mutatott rá az ENSZ szakosított szervezete az ózonréteg védelmének világnapján.
Az ózonlyuk zsugorodásában meghatározó szerepe volt annak, hogy az utóbbi évtizedekben visszaszorult az ózonréteget károsító klorofluorokarbonokat (CFC) kibocsátó termékek használata.
Kiderült az új háború elképesztő ára: felfoghatatlan milliárdokat égetnek el, a lakosság fizeti meg a számlát
A konfliktus nemcsak az amerikai adófizetőket terheli havonta milliárdos tételekkel, hanem a fegyverkészletek kritikus mértékű kimerüléséhez is vezetett.
Az Európai Unió megnyitná az utat Kanada előtt, hogy a közösség első „társult tagja” legyen.
Oroszország a nyár folyamán hatszorosára növelte a sugárhajtású drónok bevetését, Ukrajna egyelőre nem talált hatékony ellenszert a támadások kivédésére.
Az Egyesült Államok története során először ismerte el hivatalosan, hogy támadó űrfegyvert telepített Föld körüli pályára.
Újabb drón- és rakétatámadásokat indítottak a jemeni húszik Szaúd-Arábia ellen.
Most érkezett! Orosz hadihajóról lőttek rá egy dán helikopterre a Balti-tengeren: pattanásig feszült a helyzet
Dánia azzal vádol egy orosz hadihajót, hogy jelzőrakétákat lőtt ki a dán fegyveres erők egyik helikoptere felé a Balti-tengeren
A hírt Magyar Péter miniszterelnök jelentette be kedden a parlament plenáris ülésén.
Golyóálló mellényben, fegyverrel hozzák a nyugdíjat: élet-halál harc folyik minden egyes kézbesítésért
Az ukrán állami postaszolgálat, az Ukrposta munkatársai nap mint nap az életüket kockáztatva juttatják el a nyugdíjakat, az élelmiszert és a gyógyszereket a frontközeli települések...
Óriási blama a németeknél: szabadon besétált az orosz ügynök, majd simán hagyták meglépni a merénylet után
Kiszivárgott nyomozati iratokból kiderült, hogy bár a német hatóságok már a főgyanúsított országba lépésekor tisztában voltak annak hírszerzési kapcsolataival, nem tartották megfigyelés alatt.
A három tagország együttműködést ír alá, ami reményeik szerint végleg független országgá tenné őket.
Váratlan bejelentés von der Leyentől: új állam csatlakozhat az Európai Unióhoz - rájuk aztán kevesen számítottak
Ursula von der Leyen az e heti strasbourgi évértékelő beszédében a folyamatos válságkezelés helyett már az új világrend alakítójaként szeretné feltüntetni az uniót.
Az ukrán vezérkar szerint az orsoz emberveszteség már meghaladja a másfél millió főt, de hadianyag tekintetében is jelentős a veszteség.
A háború új frontjának megnyílása tovább súlyosbítja a globális olajellátási válságot, a nyersolaj ára ugyanis több mint három százalékkal ugrott meg a piacnyitáskor.
Tényleg nem figyel erre eléggé az amerikai elnök? Súlyos kritikát kapott Donald Trump, pedig sokan kongatják a vészharangot
Trump szerint túlzóak az AI veszélyeire figyelmeztető hangok, sokak szerint elbagatellizálja a jelentőségét.
Két kilométerre a NATO-tól csapott le egy vonatra orosz drón: nem sokkal korábban magas rangú biztonsági vezetők jártak ott
Orosz drón csapódott egy vonatba az ukrán–lengyel határ közelében, mindössze két kilométerre Lengyelországtól.
Beadta a derekát Brüsszel: különleges kiváltságokat kapnak ezek az országok, Magyarország nincs köztük
Az Európai Bizottság új stratégiát dolgozott ki az Európai Unió kilenc legkülső régiója számára
Mintegy 700 embert evakuáltak a horvátországi Brač szigetén pusztító tűz miatt, köztük 40 magyar turistát.
Egy nő vette észre a hatalmas kígyót, amelyről hamar kiderült: több ezer kilométerre lenne a természetes élőhelye.
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