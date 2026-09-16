Erre senki sem számított: hihetetlen, de igaz hírt közöltek az ózonlyuk állapotáról

Évtizedek óta nem volt olyan kis méretű az ózonlyuk, mint 2025-ben - közölte szerdán a Meteorológiai Világszervezet (WMO).

A tavalyi már a második év volt, amikor az ózonlyuk - mélységét és kiterjedtségét tekintve - kisebb volt, mint az 1990-2010 közötti időszak átlaga - mutatott rá az ENSZ szakosított szervezete az ózonréteg védelmének világnapján.

Az ózonlyuk zsugorodásában meghatározó szerepe volt annak, hogy az utóbbi évtizedekben visszaszorult az ózonréteget károsító klorofluorokarbonokat (CFC) kibocsátó termékek használata.