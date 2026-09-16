2026. szeptember 16. szerda Edit
26 °C Budapest
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Erre senki sem számított: hihetetlen, de igaz hírt közöltek az ózonlyuk állapotáról
Világ

Erre senki sem számított: hihetetlen, de igaz hírt közöltek az ózonlyuk állapotáról

Pénzcentrum
2026. szeptember 16. 12:01

Évtizedek óta nem volt olyan kis méretű az ózonlyuk, mint 2025-ben - közölte szerdán a Meteorológiai Világszervezet (WMO).

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

A tavalyi már a második év volt, amikor az ózonlyuk - mélységét és kiterjedtségét tekintve - kisebb volt, mint az 1990-2010 közötti időszak átlaga - mutatott rá az ENSZ szakosított szervezete az ózonréteg védelmének világnapján.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Az ózonlyuk zsugorodásában meghatározó szerepe volt annak, hogy az utóbbi évtizedekben visszaszorult az ózonréteget károsító klorofluorokarbonokat (CFC) kibocsátó termékek használata.
Címlapkép: Getty Images
#ensz #környezetvédelem #klímaváltozás #adatok #jelentés #világ #meteorológia #világnap #környezet #tudomány #2025

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
14:14
14:02
13:45
13:32
13:14
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. szeptember 16.
Szavaztak a palackvisszaváltás teljes átalakításáról: egyértelmű a döntés, erre lehet készülni
2026. szeptember 15.
Váratlan nyugdíjkorhatár-csökkentés jöhet Magyarországon? Ez mindent átírna, százezernyi idős magyarnak lenne megváltás
2026. szeptember 16.
Már a magyar erdők tizedét károsította az aszály, mi lesz így a tűzifával? Megszólalt Gajdos László minisztériuma
2026. szeptember 16.
Ide menekíti gyermekeit a magyar elit: milliósak a tandíjak, mégis hatalmas a roham a helyekért
2026. szeptember 15.
Elképesztő adólista látott napvilágot: ennyiféle adót fizetnek valójában a magyarok
NAPTÁR
Tovább
2026. szeptember 16. szerda
Edit
38. hét
Szeptember 16.
Az ózon világnapja
Szeptember 16.
A hangzáskultúra napja
Ajánlatunk
Világ legolvasottabb
Tovább
1
4 napja
65 év felett járhat az olcsóbb áram, mégis alig tudnak róla: az E.ON extrát is ad mellé
2
2 napja
Váratlan bejelentés von der Leyentől: új állam csatlakozhat az Európai Unióhoz - rájuk aztán kevesen számítottak
3
3 napja
Egy hatalmas anakonda bukkant fel a Duna partján: riasztani kellett a rendőrséget
4
2 hete
Befellegzett ezeknek a húsoknak a boltokban: azonnali, drasztikus tiltást vezet be az EU
5
2 hete
Időzített bomba Európa legnagyobb atomerőműve: már csak napok maradtak a teljes leállás előtt
PÉNZÜGYI KISOKOS
MNB alapkamat
Az MNB által meghirdetett kamatláb, ami hatással van a kereskedelmi bankok kamat alakítására, valamint a bankok egymás között alkalmazott kamatának (BUBOR) alakulására is.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Energy Investment Forum 2026
Budapest Economic Forum 2026
Private Health Forum 2026
Sustainable World 2026
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. szeptember 16. 14:02
Megszületett a döntés: óriási változás jön a háziorvosi rendelőkben, erre kell készülni
Pénzcentrum  |  2026. szeptember 16. 13:04
Már a magyar erdők tizedét károsította az aszály, mi lesz így a tűzifával? Megszólalt Gajdos László minisztériuma
Agrárszektor  |  2026. szeptember 16. 13:28
Súlyos krízis fenyegeti a hazai gazdaságokat: kieshet a piacról, aki ezt elmulasztja