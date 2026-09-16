Lépni fognak a brutálmagas üzemanyagárak miatt: komoly adócsökkentési javaslatot dobtak be

A németországi rekordmagas üzemanyagárak mérséklése érdekében a benzin jövedéki adójának csökkentését javasolja Thorsten Frei, a CDU/CSU vezető politikusa. A kancellár bizalmi embere szerint a lakosság tehermentesítését célzó intézkedésnek már idén októberben életbe kellene lépnie - írta a Portfolio.

Friedrich Merz kancellár szövetségese szerdán az RTL/ntv hírtelevíziónak elmondta, hogy az energiaárak mérséklését célzó kormányzati csomag részeként kézenfekvő lépés lenne az üzemanyagok adójának csökkentése.

A politikus hangsúlyozta, hogy a tervezett könnyítések bevezetését nem lehet tovább halogatni, ezért azokat már a jövő hónapban alkalmazni kellene.

Németországban a benzin és a gázolaj ára soha nem látott csúcsokat döntöget, ami egyre nagyobb nyomást helyez a kormányzatra. A probléma ugyanakkor nem elszigetelt, hiszen az elszálló árak egész Európában komoly kihívás elé állítják a kabineteket. Több tagállam adócsökkentéssel vagy célzott támogatásokkal próbálja védeni a fogyasztókat, miközben az Európai Bizottság is azt vizsgálja, milyen további lépésekkel lehetne stabilizálni a kontinens üzemanyagpiacát.