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Lépni fognak a brutálmagas üzemanyagárak miatt: komoly adócsökkentési javaslatot dobtak be

Pénzcentrum
2026. szeptember 16. 11:50

A németországi rekordmagas üzemanyagárak mérséklése érdekében a benzin jövedéki adójának csökkentését javasolja Thorsten Frei, a CDU/CSU vezető politikusa. A kancellár bizalmi embere szerint a lakosság tehermentesítését célzó intézkedésnek már idén októberben életbe kellene lépnie - írta a Portfolio.

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Friedrich Merz kancellár szövetségese szerdán az RTL/ntv hírtelevíziónak elmondta, hogy az energiaárak mérséklését célzó kormányzati csomag részeként kézenfekvő lépés lenne az üzemanyagok adójának csökkentése.

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A politikus hangsúlyozta, hogy a tervezett könnyítések bevezetését nem lehet tovább halogatni, ezért azokat már a jövő hónapban alkalmazni kellene.

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Németországban a benzin és a gázolaj ára soha nem látott csúcsokat döntöget, ami egyre nagyobb nyomást helyez a kormányzatra. A probléma ugyanakkor nem elszigetelt, hiszen az elszálló árak egész Európában komoly kihívás elé állítják a kabineteket. Több tagállam adócsökkentéssel vagy célzott támogatásokkal próbálja védeni a fogyasztókat, miközben az Európai Bizottság is azt vizsgálja, milyen további lépésekkel lehetne stabilizálni a kontinens üzemanyagpiacát.
Címlapkép: Getty Images
#benzin #dízel #adó #gázolaj #németország #jövedéki adó #benzinár #világ #üzemanyagárak #Friedrich Merz
Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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