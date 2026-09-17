Kettészakad az ország: elképesztő időjárási fordulat tarolja le Magyarországot, mutatjuk, hol csap le

Egy átvonuló front miatt kettészakad az ország időjárása: míg északnyugaton felhősödésre, elszórt záporokra és erősödő szélre kell számítani, addig a keleti és délkeleti tájakon kitart a napsütés, és akár a 30 fokot is elérheti a hőmérséklet.

Hazánk felett egy kelet-délkeleti irányba tartó, szakadozó felhősáv vonul át, amely nagy területen okoz átmeneti felhősödést. Csapadékra elsősorban az ország északnyugati felén van esély, ahol elszórtan eső, zápor, esetleg zivatar is kialakulhat, a legtöbb napsütésre ugyanakkor a keleti tájakon lehet számítani - ezt írja időjárás-jelentésében a met.hu.

A légmozgás is megváltozik, a Tiszántúl kivételével ugyanis a korábbi déli, délnyugati szelet egyre nagyobb területen északnyugati váltja fel, amelyet élénk, helyenként erős széllökések kísérnek.

A hőmérsékletben jelentős kontraszt alakul ki, hiszen északnyugatról délkelet felé haladva egyre melegebb idő várható, így a csúcshőmérséklet 18 és 30 fok között alakul. Késő estére az őszi időszaknak megfelelően 14 és 20 fok közé hűl le a levegő.