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Nem akar véget érni a nyár: brutális meleg tér vissza, szeptemberben is jöhet a 38 fok

Pénzcentrum
2026. szeptember 1. 07:28

Bár már szeptember van, az időjárás továbbra is inkább a nyár közepét idézi. A hétfői hidegfront után átmeneti enyhülés érkezik, majd hétvégén ismét 32-37 fokig emelkedhet a hőmérséklet, néhol akár 38 fokot is mérhetnek. A jövő hét elején is kánikulára számíthatunk, és csak szeptember 8-9. környékén érkezhet újabb hidegfront. Az éjszakák azonban már hűvösebbek lehetnek a hosszabb éjszakák és az alacsonyabb napállás miatt, írja a 24.hu.

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Hiába léptünk át a meteorológiai őszbe, az időjárás egyelőre továbbra is nyárias marad, ugyanis az extrém erős El Niño hőt tol térségünkbe, és semmi nem tudja feloszlatni a száraz, forró napokat okozó anticiklonokat.

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"Az időjárási frontok tőlünk északra vonulnak, Európa középső és déli tájait csak érintik átmeneti lehűléseket okozva. Ez a tipikus, július közepére jellemző helyzet" – mondta Molnár László meteorológus.

A hétfői hidegfront után kedden 27-32 fokos maximumokra számíthatunk, szerdán pedig újabb gyenge hidegfront érkezik, amely már csak elszórtan hozhat csapadékot.

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Kedden reggel még többfelé lehet felhős az ég, zápor és zivatar is előfordulhat, napközben azonban gyorsan csökken a felhőzet, és többnyire napos, gyengén felhős idő várható. Délután 27-32 fok körül alakulhat a hőmérséklet.

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A hét második felében ismét melegedés kezdődik, hétvégén pedig 32-37 fokos csúcshőmérséklet várható, néhol akár 38 fokkal. A jövő hét is kánikulával indulhat, és csak szeptember 8-9. környékén érkezhet olyan hidegfront, amely megszünteti a hőhullámot.

A meteorológus szerint az előttünk álló 10-12 napban továbbra is hőhullámok követhetik egymást. A forróságot ugyanakkor az éjszakák már könnyebben ellensúlyozhatják: a hosszabb éjszakák és az alacsonyabb napállás miatt éjszakára jelentősen visszahűlhet a levegő.
Címlapkép: Getty Images
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