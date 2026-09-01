Nem akar véget érni a nyár: brutális meleg tér vissza, szeptemberben is jöhet a 38 fok

Bár már szeptember van, az időjárás továbbra is inkább a nyár közepét idézi. A hétfői hidegfront után átmeneti enyhülés érkezik, majd hétvégén ismét 32-37 fokig emelkedhet a hőmérséklet, néhol akár 38 fokot is mérhetnek. A jövő hét elején is kánikulára számíthatunk, és csak szeptember 8-9. környékén érkezhet újabb hidegfront. Az éjszakák azonban már hűvösebbek lehetnek a hosszabb éjszakák és az alacsonyabb napállás miatt, írja a 24.hu.

Hiába léptünk át a meteorológiai őszbe, az időjárás egyelőre továbbra is nyárias marad, ugyanis az extrém erős El Niño hőt tol térségünkbe, és semmi nem tudja feloszlatni a száraz, forró napokat okozó anticiklonokat.

"Az időjárási frontok tőlünk északra vonulnak, Európa középső és déli tájait csak érintik átmeneti lehűléseket okozva. Ez a tipikus, július közepére jellemző helyzet" – mondta Molnár László meteorológus.

A hétfői hidegfront után kedden 27-32 fokos maximumokra számíthatunk, szerdán pedig újabb gyenge hidegfront érkezik, amely már csak elszórtan hozhat csapadékot.

Kedden reggel még többfelé lehet felhős az ég, zápor és zivatar is előfordulhat, napközben azonban gyorsan csökken a felhőzet, és többnyire napos, gyengén felhős idő várható. Délután 27-32 fok körül alakulhat a hőmérséklet.

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A hét második felében ismét melegedés kezdődik, hétvégén pedig 32-37 fokos csúcshőmérséklet várható, néhol akár 38 fokkal. A jövő hét is kánikulával indulhat, és csak szeptember 8-9. környékén érkezhet olyan hidegfront, amely megszünteti a hőhullámot.

A meteorológus szerint az előttünk álló 10-12 napban továbbra is hőhullámok követhetik egymást. A forróságot ugyanakkor az éjszakák már könnyebben ellensúlyozhatják: a hosszabb éjszakák és az alacsonyabb napállás miatt éjszakára jelentősen visszahűlhet a levegő.