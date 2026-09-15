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Titokzatos fegyver kering a fejünk felett, amiről eddig mélyen hallgatott az amerikai hadsereg
Az Egyesült Államok története során először ismerte el hivatalosan, hogy támadó űrfegyvert telepített Föld körüli pályára. A lépést az amerikai katonai erők védelmével, valamint a növekvő orosz és kínai fenyegetéssel indokolták. Válaszul Peking máris egy új űrfegyverkezési versenytől tart.
Troy Meink, az amerikai légierő minisztere egy hétfői konferencián erősítette meg a fegyver űrbe juttatását, amely szerinte elengedhetetlen az amerikai csapatok ellenséges akciókkal szembeni megóvásához. Bár a technológia pontos képességeiről és a telepítés idejéről nem árult el részleteket, az amerikai Űrhaderő (Space Force) szóvivője egyértelművé tette, hogy az űrbéli dominancia fenntartása érdekében kinetikus és nem kinetikus eszközöket egyaránt alkalmazhatnak. Ezekkel szükség esetén megzavarhatják, gyengíthetik vagy akár meg is semmisíthetik a rivális rendszereket.
Mivel az új fegyver működéséről szinte semmit sem tudni, a szakértők egyelőre csak találgatnak. Dr. Bleddyn Bowen, a Royal United Services Institute (RUSI) kutatója szerint a legvalószínűbb, hogy elektronikai hadviselésre vagy rádiózavarásra alkalmas platformról van szó. Bár elméletben létezhetnek olyan eszközök is, amelyek fizikai becsapódással semmisítenek meg műholdakat, a kutató szerint ez kevésbé életszerű, mivel egy ilyen, fizikailag pusztító támadás rengeteg veszélyes űrszemetet hozna létre - közölte a BBC.
A Donald Trump vezette adminisztráció számára az űrbe telepített képességek – és az elfogórakéták – kulcsfontosságú részét képezik a tervezett "Aranykupola" (Golden Dome) védelmi rendszernek. Az elnök már egy tavalyi rendeletében is hangsúlyozta, hogy a több mint hetven év után, 2019-ben létrehozott első új amerikai haderőnemnek, az Űrhaderőnek a védekezés mellett támadó feladatokat is el kell látnia az amerikai űreszközök megóvása érdekében.
A bejelentésre reagálva Kína kedden az űrbéli fegyverkezési verseny veszélyeire figyelmeztetett, és felszólította Washingtont, hogy hagyjon fel a katonai terjeszkedéssel a világűrben. Az amerikai katonai vezetés azonban régóta szorgalmazza ezen kapacitások fejlesztését, éppen az orosz és kínai műholdellenes programokra hivatkozva.
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Bár egy 1967-es egyezmény tiltja a tömegpusztító fegyverek űrbe telepítését, a nagyhatalmak azóta is folyamatosan kísérleteznek más, a szerződést nem sértő, ellenséges műholdakat célzó technológiákkal. 2024-ben az Egyesült Államok már azzal vádolta meg Oroszországot, hogy egy más űreszközök megtámadására alkalmas műholdat lőtt fel. Emellett idén februárban az is kiderült, hogy orosz műholdak európai szondák tucatjainak kommunikációját hallgathatták le az ukrajnai háború 2022-es kezdete óta, ami elméletben akár az irányításuk átvételét is lehetővé tehette volna. Az amerikai Űrhaderő értékelése szerint mind Peking, mind Moszkva hadszíntérként tekint a világűrre, ahol a jövőbeli konfliktusok kimenetelét az űrbéli fölény fogja eldönteni.
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