2026. szeptember 6. vasárnap Zakariás
18 °C Budapest
OTP Bank Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Ukrán és orosz béketárgyalások, mint zászló szimbólumok, mint egy tárgyalási koncepció, hogy tárgyaljanak egy megállapodásról és tűzszünetről vagy tűzszünetről Moszkva és Kijev között a háború befejezése érdekében.
Világ

Rendkívüli fordulat Kijevben: Trump veje hirtelen felbukkant az ukrán fővárosban, eldőlhet a háború sorsa?

MTI
2026. szeptember 6. 17:29

Az amerikai delegáció "nagyon biztatónak tartja" az ukrajnai rendezést szolgáló "érdemi és fontos" megbeszéléseket - jelentette ki Steve Witkoff amerikai különmegbízott, aki Jared Kushner amerikai üzletemberrel, Donald Trump amerikai elnök vejével érkezett vasárnap Kijevbe.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

Kushner úgy fogalmazott, hogy a Kijevbe látogató amerikai küldöttség reméli, hogy további előrelépést érhet el az ukrajnai háború befejezését célzó béketárgyalásokon.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Szerhij Nikiforov, az ukrán elnöki hivatal sajtótitkára az UNIAN ukrán hírügynökség szerint arról számolt be, hogy véget ért Witkoff és Kushner Volodmir Zelenszkij ukrán elnökkel folytatott első tárgyalási fordulója, amelyet követően a második fordulóban a megbeszélések az úgynevezett E3-ak, vagyis Nagy-Britannia, Franciaország és Németország nemzetbiztonsági tanácsadóinak részvételével folynak tovább.

Rendkívüli fordulat a háborúban: Putyin órákig tárgyalt az amerikaiakkal, azonnal léptek a felek
EZ IS ÉRDEKELHET
Rendkívüli fordulat a háborúban: Putyin órákig tárgyalt az amerikaiakkal, azonnal léptek a felek
Több órán át tárgyalt az orosz–ukrán háború lezárásáról Vlagyimir Putyin orosz elnökkel Moszkvában Steve Witkoff amerikai elnöki különmegbízott
Címlapkép: Getty Images
#ukrajna #világ #tárgyalás #usa #donald trump #külpolitika #háború #volodimir zelenszkij #orosz-ukrán háború #diplomácia #béketárgyalás

Jelentem Mégsem
1 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Peekaboo
1 órája
Persze, tudjuk, 24 óra alatt véget ér a háború, már legalább másfél éve.
0
0
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
19:58
18:32
17:58
17:29
17:14
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. szeptember 6.
Beszálltak az árháborúba a kínaiak, ezek most a legolcsóbb elektromos autók: nagy meglepetés a dobogón
2026. szeptember 5.
Befuccsolt az eddig méregdrága balatoni álom? Milliókat nyerhet, aki ezen a helyen vesz nyaralót a parton
2026. szeptember 6.
Ezekben az országokban éri meg igazán nyugdíjba menni 2026-ban: a korábbi fizetés 80 százaléka is megmaradhat
2026. szeptember 6.
Elképesztő fordulat a magyar autópiacon: már alig drágább az új kocsi, mint a használt?
2026. szeptember 5.
Itt van Bill Gates brutális jóslata a mesterséges intelligenciáról: bevezethetik az AI-adót, rengeteg jól fizető melónak örökre befellegzett
NAPTÁR
Tovább
2026. szeptember 6. vasárnap
Zakariás
36. hét
Szeptember 6.
Bányásznap
Szeptember 6.
A nagyszülők napja
Ajánlatunk
Világ legolvasottabb
Tovább
1
1 napja
Időzített bomba Európa legnagyobb atomerőműve: már csak napok maradtak a teljes leállás előtt
2
4 napja
Megunták a banánt? Tömegével hagyják el hazájukat a magyarok: ebbe az országba menekülnek a legtöbben
3
2 hete
Elszabadult a pokol a magyar határ közelében: nemzetközi egységek és Black Hawk helikopterek lepték el a szomszédot
4
5 napja
Befellegzett ezeknek a húsoknak a boltokban: azonnali, drasztikus tiltást vezet be az EU
5
3 napja
Megrohanták a bankokat az élelmes magyarok: tízmilliókat söpörnek be az új lakáshitel-trükkel
PÉNZÜGYI KISOKOS
Díjelőírás
a naptári évben fizetendő biztosítási díj összege. Alacsonyabb, mint az állománydíj), mert az év közben megkötött szerződések díjelőírásaiban csak annyi havi díj szerepel, amennyi a megkötéstől az év végéig még hátravan.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Energy Investment Forum 2026
Budapest Economic Forum 2026
Private Health Forum 2026
Sustainable World 2026
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. szeptember 6. 17:58
Kvíz: Jól ismered az ásványokat, drágaköveket? Ebből a kérdéssorból kiderül!
Pénzcentrum  |  2026. szeptember 6. 16:06
Friss! A Hatoslottó nyerőszámai a 36. játékhéten, vasárnap
Agrárszektor  |  2026. szeptember 6. 19:34
Nem várt meleg rohanta le Magyarországot: durva értéket mértek