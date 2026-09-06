Több órán át tárgyalt az orosz–ukrán háború lezárásáról Vlagyimir Putyin orosz elnökkel Moszkvában Steve Witkoff amerikai elnöki különmegbízott
Rendkívüli fordulat Kijevben: Trump veje hirtelen felbukkant az ukrán fővárosban, eldőlhet a háború sorsa?
Az amerikai delegáció "nagyon biztatónak tartja" az ukrajnai rendezést szolgáló "érdemi és fontos" megbeszéléseket - jelentette ki Steve Witkoff amerikai különmegbízott, aki Jared Kushner amerikai üzletemberrel, Donald Trump amerikai elnök vejével érkezett vasárnap Kijevbe.
Kushner úgy fogalmazott, hogy a Kijevbe látogató amerikai küldöttség reméli, hogy további előrelépést érhet el az ukrajnai háború befejezését célzó béketárgyalásokon.
Szerhij Nikiforov, az ukrán elnöki hivatal sajtótitkára az UNIAN ukrán hírügynökség szerint arról számolt be, hogy véget ért Witkoff és Kushner Volodmir Zelenszkij ukrán elnökkel folytatott első tárgyalási fordulója, amelyet követően a második fordulóban a megbeszélések az úgynevezett E3-ak, vagyis Nagy-Britannia, Franciaország és Németország nemzetbiztonsági tanácsadóinak részvételével folynak tovább.
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