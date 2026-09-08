2026. szeptember 8. kedd Mária, Adrienn
31 °C Budapest
OTP Bank Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
fegyvergyár
Világ

Ennek a fele sem tréfa: újabb háborús eszkaláció robbanthatja be az üzemanyagárakat

Pénzcentrum
2026. szeptember 8. 11:44

A támadások nyomán az olajárak hathetes csúcsra emelkedtek, miközben Irán új tengeri korlátozási övezet bevezetését helyezte kilátásba a Perzsa-öbölben - írta a Reuters.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

Az iráni támogatású húszi lázadók kedden szaúdi energetikai létesítményeket és városokat támadtak meg, több mint 70 embert megsebesítve. A jemeni húszik déli szaúdi városokat és energetikai infrastruktúrát célozták meg. A szaúdi energiaügyi minisztérium közlése szerint több létesítményben tűz ütött ki, míg a szaúdi vezetésű koalíció szóvivője arról számolt be, hogy négy városban összesen 73-an sebesültek meg. Turki al-Malki ezredes az X közösségi platformon közzétett nyilatkozatában azt ígérte, hogy a koalíció minden szükséges műveleti intézkedést megtesz a "terrorista milícia" elrettentésére.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A húszik júliusban hirdettek tengeri zárlatot Rijád ellen, azóta rendszeresen támadják a szaúdi hajókat a Vörös-tengeren. A mostani eszkaláció előzménye, hogy a múlt hétvégén az Öböl térségében Irán és az Egyesült Államok is támadásokat hajtott végre egymás hajói ellen.

Irán a közeljövőben új korlátozási övezetet jelent be a Perzsa-öbölben, és új hajózási folyosót jelöl ki a Hormuzi-szorosban – közölte Mohszen Rezái, az iráni Legfelsőbb Nemzetbiztonsági Tanács titkára az állami televízióban. Rezái kedden az X-en kettős, gazdasági és katonai fenyegetést fogalmazott meg. Szerinte Washington "világos figyelmeztetést kapott Irán új rakétáitól", és az amerikai hadihajókkal szembeni iráni hadműveleti készültséget "alapvetően újrakalibrálták". Nyilatkozatában valószínűleg a Kászem Baszír ballisztikus rakétára utalt, amelyet iráni híradások szerint amerikai hadihajókra lőttek ki a Hormuzi-szoros közelében – az amerikai hadsereg tájékoztatása alapján ugyanakkor a hajóik kitértek a rakétatámadás elől.

Kapcsolódó cikkeink:

A hat hónapja tartó iráni konfliktus – amelyet az Egyesült Államok és Izrael február 28-i támadásai indítottak el Irán nukleáris programja, szomszédai elleni támadóképessége és regionális proxy-szervezetei ellen – időszakos szünetekkel és kiújuló összecsapásokkal jellemezhető. Bár a nagyszabású amerikai csapások meggyengítették Irán hagyományos haderejét és súlyosan érintették a gazdaságát, Teherán megőrizte rakéta- és drónképességeit, amelyekkel fenyegetni tudja a Hormuzi-szoroson áthaladó tankereket és a környező öbölállamokat, ahol amerikai katonai bázisok működnek.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!

A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

A szoros a háború előtt a világ olaj- és cseppfolyósított földgáz (LNG)-szállítmányainak mintegy ötödét bonyolította le, így a szállítási fennakadások felfelé nyomják az energiaárakat. Mindez politikailag is érzékeny kérdés, hiszen a közvélemény-kutatások szerint az iráni háború népszerűtlen az amerikai választók körében, ami növeli a kockázatokat Donald Trump Republikánus Pártja számára a novemberi kongresszusi választások előtt. Trump a közösségi médiában azt írta, az olajárak drasztikusan csökkenni fognak, "amikor megnyerjük a háborút Iránnal" – gallononként három, végül pedig két dollár alatti árat ígérve.
Címlapkép: Getty Images
#áremelkedés #benzinár #világ #konfliktus #usa #donald trump #olajár #üzemanyagárak #háború #Közel-Kelet #energiaárak
Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
12:15
11:59
11:44
11:28
11:14
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. szeptember 8.
Horror pénzért járatja magánoviba gyerekeit a magyar elit: van, ahol 2,3 millió is lehet az éves számla
2026. szeptember 7.
Elakadtak a magyar dolgozók az értékek és a valóság között: így úszik el a jövőjük az AI-mámorban
2026. szeptember 8.
Ennyi volt a legkedveltebb vidéki vendégházaknak is? Drámai a zuhanás: ez már sok szálláshely végét jelentheti
2026. szeptember 8.
Autópálya matrica árak 2027: kiszámoltuk, ennyivel drágulhatnak a sztrádák jövőre
2026. szeptember 7.
Fürdővízzel is locsolhatunk a kertben? A hazai szakember szerint ezt kell tudni, ha spórolnánk a vízzel
NAPTÁR
Tovább
2026. szeptember 8. kedd
Mária, Adrienn
37. hét
Szeptember 8.
Az írástudatlanság elleni küzdelem nemzetközi napja
Szeptember 8.
A büntetés-végrehajtási szervezet napja
Szeptember 8.
Kisboldogasszony
Szeptember 8.
A fizioterápia világnapja
Világ legolvasottabb
Tovább
1
3 napja
Időzített bomba Európa legnagyobb atomerőműve: már csak napok maradtak a teljes leállás előtt
2
6 napja
Megunták a banánt? Tömegével hagyják el hazájukat a magyarok: ebbe az országba menekülnek a legtöbben
3
7 napja
Befellegzett ezeknek a húsoknak a boltokban: azonnali, drasztikus tiltást vezet be az EU
4
2 hete
Elszabadult a pokol a magyar határ közelében: nemzetközi egységek és Black Hawk helikopterek lepték el a szomszédot
5
5 napja
Megrohanták a bankokat az élelmes magyarok: tízmilliókat söpörnek be az új lakáshitel-trükkel
PÉNZÜGYI KISOKOS
Szindikált hitel
olyan nagyhitel, mely nyújtásának kockázatát egy bank nem tudja, vagy nem akarja felvállalni, ezért a hitel nyújtására egy bankokból álló konzorciumot (szindikátust) szervez. Az adóssal szemben több hitelnyújtó áll, megosztva a terheket és a kockázatot.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Energy Investment Forum 2026
Budapest Economic Forum 2026
Private Health Forum 2026
Sustainable World 2026
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. szeptember 8. 11:28
Kiderült, komoly bírságemelésre készül a kormány: milliókkal emelkedne a legfelső büntetési tétel
Pénzcentrum  |  2026. szeptember 8. 11:09
Kőkemény lépésre szánta el magát Magyarország: orosz diplomatákat utasítottak ki
Agrárszektor  |  2026. szeptember 8. 11:31
Keressük a magyar agrárium legjobbjait! Nevezz te is a Portfolio Agrárdíjakra