A döntést a magyar hatóságok értékelése alapozza meg, amely szerint az érintettek olyan tevékenységet folytattak Magyarországon, amely diplomatától nem elfogadható.
Ennek a fele sem tréfa: újabb háborús eszkaláció robbanthatja be az üzemanyagárakat
A támadások nyomán az olajárak hathetes csúcsra emelkedtek, miközben Irán új tengeri korlátozási övezet bevezetését helyezte kilátásba a Perzsa-öbölben - írta a Reuters.
Az iráni támogatású húszi lázadók kedden szaúdi energetikai létesítményeket és városokat támadtak meg, több mint 70 embert megsebesítve. A jemeni húszik déli szaúdi városokat és energetikai infrastruktúrát célozták meg. A szaúdi energiaügyi minisztérium közlése szerint több létesítményben tűz ütött ki, míg a szaúdi vezetésű koalíció szóvivője arról számolt be, hogy négy városban összesen 73-an sebesültek meg. Turki al-Malki ezredes az X közösségi platformon közzétett nyilatkozatában azt ígérte, hogy a koalíció minden szükséges műveleti intézkedést megtesz a "terrorista milícia" elrettentésére.
A húszik júliusban hirdettek tengeri zárlatot Rijád ellen, azóta rendszeresen támadják a szaúdi hajókat a Vörös-tengeren. A mostani eszkaláció előzménye, hogy a múlt hétvégén az Öböl térségében Irán és az Egyesült Államok is támadásokat hajtott végre egymás hajói ellen.
Irán a közeljövőben új korlátozási övezetet jelent be a Perzsa-öbölben, és új hajózási folyosót jelöl ki a Hormuzi-szorosban – közölte Mohszen Rezái, az iráni Legfelsőbb Nemzetbiztonsági Tanács titkára az állami televízióban. Rezái kedden az X-en kettős, gazdasági és katonai fenyegetést fogalmazott meg. Szerinte Washington "világos figyelmeztetést kapott Irán új rakétáitól", és az amerikai hadihajókkal szembeni iráni hadműveleti készültséget "alapvetően újrakalibrálták". Nyilatkozatában valószínűleg a Kászem Baszír ballisztikus rakétára utalt, amelyet iráni híradások szerint amerikai hadihajókra lőttek ki a Hormuzi-szoros közelében – az amerikai hadsereg tájékoztatása alapján ugyanakkor a hajóik kitértek a rakétatámadás elől.
A hat hónapja tartó iráni konfliktus – amelyet az Egyesült Államok és Izrael február 28-i támadásai indítottak el Irán nukleáris programja, szomszédai elleni támadóképessége és regionális proxy-szervezetei ellen – időszakos szünetekkel és kiújuló összecsapásokkal jellemezhető. Bár a nagyszabású amerikai csapások meggyengítették Irán hagyományos haderejét és súlyosan érintették a gazdaságát, Teherán megőrizte rakéta- és drónképességeit, amelyekkel fenyegetni tudja a Hormuzi-szoroson áthaladó tankereket és a környező öbölállamokat, ahol amerikai katonai bázisok működnek.
Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!
A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)
A szoros a háború előtt a világ olaj- és cseppfolyósított földgáz (LNG)-szállítmányainak mintegy ötödét bonyolította le, így a szállítási fennakadások felfelé nyomják az energiaárakat. Mindez politikailag is érzékeny kérdés, hiszen a közvélemény-kutatások szerint az iráni háború népszerűtlen az amerikai választók körében, ami növeli a kockázatokat Donald Trump Republikánus Pártja számára a novemberi kongresszusi választások előtt. Trump a közösségi médiában azt írta, az olajárak drasztikusan csökkenni fognak, "amikor megnyerjük a háborút Iránnal" – gallononként három, végül pedig két dollár alatti árat ígérve.
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