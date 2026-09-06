Nagy populista előretörés: politikai földmozgás rázta meg Kelet‑Németországot

A szélsőjobboldali Alternatíva Németországnak (AfD) párt kaphatta a legtöbb szavazatot a kelet-németországi Szász-Anhalt tartományban vasárnap tartott választásokon az ARD és ZDF közszolgálati televízió urnazárás után közzétett exit poll-felmérései szerint.

A párt a voksok 44-44,5 százalékát tudhatja magáénak a szavazóhelyiségekből távozók megkérdezésén alapuló felmérés szerint. A megelőző tartományi választáson, 2021-ben az AfD 20,8 százalékot szerzett. A második helyet Friedrich Merz szövetségi kancellár pártja, a Kereszténydemokrata Unió (CDU) szerezheti meg a voksok 18,5 százalékával.

A jobbközép párt 2021-ben 37,1 százalékot szerzett a tartományi választáson. A Baloldal a voksok 9-9,5 százalékát szerezhette meg. 2021-es eredményük 11 százalék volt. A Zöldek a szavazatok 8,5-9 százalékára számíthatnak a 2021-es 5,9 százalékkal szemben, míg a szociáldemokraták 8-9 százalékára, miután 2021-ben 8,4 százalékot kaptak. A populista Sahra Wagenknecht Szövetség (BSW) 4,8-5 százalékos eredményre számíthat, így lehet, hogy nem éri el az 5 százalékos parlamenti küszöböt, amelyet a Német Szabad Demokrata Párt (FDP) valószínűleg nem fog elérni az előrejelzés szerinti 2-2,5 százalékos támogatottságával. 2021-ben a párt 6,4 százalékot szerzett Szász-Anhaltban.

Alice Weidel, az AfD szövetségi társelnöke szerint pártja egyértelmű kormányalakítási megbízást kapott Szász-Anhaltban. "Ez történelmi eredmény és világos kormányalakítási megbízás" - jelentette ki az exit poll felmérések ismertetését követően. "A legerősebb pártnak jut mindig a feladat, hogy kormányt alakítson" - húzta alá. Mint mondta, jelöltjük a tartományi kormányfői posztra, Ulrich Siegmund mindig is azt mondta, hogy az AfD tárgyalásokat fog kezdeményezni.

"Mi mindig kezet nyújtunk, hogy egy jó Németország, és mindenekelőtt itt, egy jó Szász-Anhalt érdekében jó álláspontokat tudjunk érvényesíteni" - tette hozzá. Az AfD szász-anhalti szervezetének vezető jelöltje, Ulrich Siegmund kijelentette, hogy elérte célját a tartományi választásokon. "Pontosan azt értük el, amit akartunk" - mondta Siegmund az ARD-nek Magdeburgban.

"Történelmet írtunk ebben a tartományban" - hangsúlyozta. Megerősítette, hogy kezet kíván nyújtani minden olyan erőnek, amely alapvető politikai fordulatot szeretne elérni Szász-Anhaltban. Ugyanakkor azt is elmondta, hogy jelenleg nem lát ilyet. Sven Schulze kereszténydemokrata tartományi kormányfő elismerte pártja vereségét.

"Vereség ez számunkra" - mondta, hozzátéve, hogy "mindenek előtt a választás győztesének szeretne gratulálni". Mint mondta, a magas választási részvételre tekintettel kijelentette, hogy a választások kimenetele demokratikus folyamat eredménye volt.