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A fotón egy olajszivattyú sziluettje látható, amelyet a lemenő nap megvilágít. Az égbolt narancssárga és rózsaszín árnyalatai éles kontrasztot alkotnak a sötét gépezettel, így drámai, ipari hangulatú jelenetet teremtve.
Gazdaság

Megint elszabadult az olajár: már a 100 dollárt karcolja a Brent, komoly baj jöhet

Pénzcentrum
2026. szeptember 9. 10:25

Újra a 100 dolláros szint közelébe emelkedett a Brent nyersolaj ára, miután tovább éleződött az amerikai–iráni konfliktus. A jegyzés szerdán 99,5 dollárig jutott, miközben az amerikai WTI ára is 94 dollár fölé került. Az olaj augusztus eleje óta mintegy 25 százalékkal drágult, miután egyre kevésbé tűnik reálisnak az Iránnal vívott háború gyors lezárása. Az elemzők szerint az energiaellátás tartósabb zavara komoly gazdasági következményekkel járhat, és az inflációs félelmeket is erősítheti, írja a Reuters.

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A Brent olajár szerdán július óta nem látott magasságba emelkedett: a jegyzés 99,5 dollár körül járt hordónként. Az amerikai WTI ára eközben átlépte a 94 dollárt is. A Brent augusztus eleje óta mintegy negyedével drágult, ahogy egyre bizonytalanabbá vált, hogy a hónapok óta tartó iráni háború belátható időn belül véget ér.

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A háttérben a Közel-Keleten ismét kiéleződő konfliktus áll. Az iráni támogatású jemeni húszik szaúdi városokat támadtak, miközben az Egyesült Államok öt iráni tartályhajót semmisített meg, miután Irán két alkalommal is amerikai hadihajót vett célba. Teherán ezt követően rakétákat lőtt ki egy jordániai amerikai támaszpontra, és újabb megtorló akciókat helyezett kilátásba.

Az elemzők szerint a szaúdi energiaipari létesítmények elleni támadások és az iráni tartályhajók megsemmisítése tartósabb fennakadást okozhat az olajellátásban. A 100 dollárhoz közelítő Brent-ár emiatt a gazdaság egészére nézve is figyelmeztető jelzés lehet. Az OCBC szakértői szerint a dráguló energia az inflációval kapcsolatos aggodalmakat is fokozza, különösen azokban az ázsiai országokban, amelyek erősen támaszkodnak az importált energiára.
Címlapkép: Getty Images
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