Az Egyesült Államok a téli hónapokra koncentráló deeszkalációs lépéseken dolgozik az orosz–ukrán háborúban, miközben heteken belül újraindulhatnak a szélesebb körű béketárgyalások.
Orbán Anita: visszakapják a legfontosabb jogaikat az ukrajnai magyarok, nagy vállalást tett Zelenszkij kormánya
Az ukrán oktatási tárca megkezdte a kárpátaljai magyarok jogait garantáló jogszabályok előkészítését, miután Kijev vállalta a korábban kialkudott kisebbségi jogok törvénybe iktatását. A kétoldalú tárgyalások első kézzelfogható eredményeként szeptember 1-jétől már biztosították a kis létszámú magyar iskolák fennmaradását és állami finanszírozását.
Orbán Anita külügyminiszter tájékoztatása szerint a májusban újraindult szakértői egyeztetések a végrehajtási szakaszukba léptek. A kijevi kormány nyári határozatának értelmében a most indult tanévtől megmarad a kárpátaljai kistérségi oktatási hálózat.
Komoly diplomáciai siker továbbá, hogy magyar kezdeményezésre az Európai Unió is kimondta, hogy Ukrajnának a magyar–ukrán tárgyalásokon elért eredményekhez kell igazítania a kisebbségi cselekvési tervét.
A jogbővítés részeként visszaállítják a nemzetiségi iskolák rendszerét, emellett azokon a településeken, ahol a magyarság aránya meghaladja a 10 százalékot, a jövőben ismét szabadon lehet használni a magyar nemzeti jelképeket.
A mostani jogszabály-előkészítés annak a teljes körű megállapodásnak a gyakorlati megvalósítása, amelyről Magyar Péter miniszterelnök még idén júniusban számolt be, és amely a százezres kárpátaljai magyar kisebbség nyelvi, oktatási, kulturális és politikai jogainak helyreállítását hivatott garantálni.
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Címlapkép: Máthé Zoltán, MTI/MTVA
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