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Budapest, 2026. szeptember 3.Orbán Anita külügyminiszter beszédet mond a Kulturális diplomáciai értekezlet megnyitóján a Külügyminisztérium konferenciatermében 2026. szeptember 3-án.MTI/Máthé Zoltán
Világ

Orbán Anita: visszakapják a legfontosabb jogaikat az ukrajnai magyarok, nagy vállalást tett Zelenszkij kormánya

Pénzcentrum
2026. szeptember 8. 09:02

Az ukrán oktatási tárca megkezdte a kárpátaljai magyarok jogait garantáló jogszabályok előkészítését, miután Kijev vállalta a korábban kialkudott kisebbségi jogok törvénybe iktatását. A kétoldalú tárgyalások első kézzelfogható eredményeként szeptember 1-jétől már biztosították a kis létszámú magyar iskolák fennmaradását és állami finanszírozását.

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Orbán Anita külügyminiszter tájékoztatása szerint a májusban újraindult szakértői egyeztetések a végrehajtási szakaszukba léptek. A kijevi kormány nyári határozatának értelmében a most indult tanévtől megmarad a kárpátaljai kistérségi oktatási hálózat.

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Komoly diplomáciai siker továbbá, hogy magyar kezdeményezésre az Európai Unió is kimondta, hogy Ukrajnának a magyar–ukrán tárgyalásokon elért eredményekhez kell igazítania a kisebbségi cselekvési tervét.

A jogbővítés részeként visszaállítják a nemzetiségi iskolák rendszerét, emellett azokon a településeken, ahol a magyarság aránya meghaladja a 10 százalékot, a jövőben ismét szabadon lehet használni a magyar nemzeti jelképeket.

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A mostani jogszabály-előkészítés annak a teljes körű megállapodásnak a gyakorlati megvalósítása, amelyről Magyar Péter miniszterelnök még idén júniusban számolt be, és amely a százezres kárpátaljai magyar kisebbség nyelvi, oktatási, kulturális és politikai jogainak helyreállítását hivatott garantálni.

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Címlapkép: Máthé Zoltán, MTI/MTVA
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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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