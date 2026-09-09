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Agyad eldobod: amatőr focicsapat kapusa lehet egy afrikai királyság új uralkodója
Egy dél-londoni amatőr labdarúgócsapat kapusa lehet az ugandai Tooro Királyság következő uralkodója. A BBC beszámolója szerint George Desmond Kamurasi jelenleg Ugandában tartózkodik, ahol unokatestvére, IV. Oyo Nyimba Kabamba Iguru Rukidi király temetésére készül - írta a BBC.
A 2014-ben alapított South East Dons az Egyesült Királyság egyik legismertebb amatőr futballklubja, amelyet Andrew "Don Strapzy" McHugh brit rapper hozott létre. A csapat nemrég azzal keltett feltűnést, hogy bejutott az FA-kupa második selejtezőkörébe, ahol szeptember 19-én a Chichester City ellen lépne pályára. Csapatkapitányuk és kapusuk, a "Big G" becenéven ismert Kamurasi azonban most egészen más okból került a figyelem középpontjába.
A 34 éves IV. Oyo király az Egyesült Királyságtól több ezer kilométerre, az Egyesült Államokban hunyt el a múlt héten, miután agresszív lefolyású rákbetegséggel kezelték. Oyo háromévesen, 1995-ben lépett trónra, így ő volt a világ legfiatalabb regnáló uralkodója. Ugandát választott elnök és parlament irányítja, ám az országban több hagyományos királyság is működik, amelyek politikai hatalom nélkül ugyan, de jelentős kulturális befolyással bírnak.
A 36 éves Kamurasi az uralkodói Babiito-klán leszármazottja és az elhunyt király unokatestvére. A sajtóbeszámolók szerint őt választották a nyugat-ugandai Tooro Királyság új királyává. A hagyomány értelmében az utódot még a temetés előtt ki kell jelölni, a Királyi Választóbizottság pedig a vérségi kapcsolatok és a rokonság foka alapján állítja össze a jelöltek szűkített listáját.
Kamurasi egyelőre nem nyilatkozott a hírekről, de az X közösségi oldalon türelemre intett. "Kérek minden ugandait, hogy legyen türelmes, és hagyja, hogy az Omusuuga és a bizottság a kulturális hagyományainknak megfelelően végezze a dolgát az új Omukama trónra emelése kapcsán. Összpontosítsunk teljes egészében unokatestvérem, Őfelsége IV. Oyo király gyászára" – írta.
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A szertartás a hagyományok szerint úgy zajlik, hogy az elhunyt király koporsóját az utód és néhány közeli hozzátartozó kíséri a királyi temetkezési helyre. Az új király kilenc kávébabszemet dob a sírba, majd jelképes párviadalt vív valakivel a trónért, mielőtt a palotába vonul, ahol egy erre kijelölt személy által készített különleges étel várja. A Tooro Királyság történetében még soha senki nem utasította vissza a trónt – ha mégis ez történne, a bizottság újabb jelöltet választana.
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