Rakéták repültek az európai főváros felé: minden felrobbant - óriási a pusztítás, rengetegen meghaltak

Legalább 37 ember életét vesztette, és több tucatnyian megsérültek, amikor egy orosz dróntámadás hatalmas tüzet és órákig tartó sorozatrobbanást okozott egy raktárépületben Kijev közelében, a Bucsai járásban - tudósított a CNN.

A raktárban a kezdeti információk szerint lőszert tároltak, amelynek felrobbanása katasztrofális pusztítást végzett. Az incidens Kijev egyik legsúlyosabb veszteséget követelő támadása az immár több mint négy éve tartó háború kezdete óta. Timur Tkacsenko, a Kijevi Területi Katonai Közigazgatás vezetője közölte, hogy több mint 40-en megsérültek, és több mint 380 embert – köztük több tucat gyermeket – kellett kimenekíteni a környékről. Legalább 50 lakóépület megrongálódott, a helyi lakosok által megosztott felvételeken pedig teljesen megsemmisült épületek is láthatók.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök nem részletezte, pontosan milyen raktárat ért a találat, de nyomatékosan kijelentette, hogy vizsgálatot indítanak, mert "lőszert nem szabad lakóépületek közelében tárolni". Az ukrán főügyészség közleménye szerint "robbanóanyagokat és robbanóeszközöket" tároltak a létesítményben, így eljárás indul a felelős tisztségviselők tevékenységének kivizsgálására. Az orosz védelmi minisztérium állítása szerint csapataik egy dróngyártó eszközöket tároló fegyverraktárt találtak el.

Zelenszkij elmondta, hogy a megrongálódott épületek között volt egy idősek és fogyatékossággal élők számára fenntartott gondozóotthon is, a helyszínen pedig több mint 300 mentődolgozó teljesített szolgálatot.

A pusztító robbanás egy több mint kétnapos, szinte megszakítás nélküli orosz támadássorozat kellős közepén történt. Csütörtök éjféltől szombat délig 28 légiriadót rendeltek el Kijevben, amelyek összesen több mint 28 órán át tartottak. A támadások többségét sugárhajtású drónokkal hajtották végre, amelyek viszonylag új elemei az orosz arzenálnak, hiszen először az év elején észlelték őket.

Ezek a drónok akár 500 kilométer/órás sebességgel is repülhetnek, így képesek kijátszani az ukrán légvédelmet. A mobil tűzcsoportok számára túl gyorsak, így lelövésükhöz föld-levegő rakétákra vagy vadászgépekre van szükség, ám mindkettőből rendkívül kevés áll Ukrajna rendelkezésére.