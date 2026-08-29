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Előtérben a Plaza Venezuela
Világ

Olyan dologra készül Donald Trump, amit eddig még senki nem csinált: innen már nincs visszaút

Pénzcentrum
2026. augusztus 29. 14:02

Az Egyesült Államok több mint 65 milliárd hordónyi venezuelai igazolt kőolajtartalék felett szerezhet ellenőrzést egy Donald Trump amerikai elnök által bejelentett megállapodás értelmében. Ez a becslések szerint Venezuela olajkészletének mintegy egyötödét jelenti.

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Trump a Truth Social közösségi oldalon azt írta, hogy az egyezség hosszú évekre csökkenti az üzemanyag árát valamennyi amerikai fogyasztó számára, és nem kerül pénzbe az amerikai adófizetőknek. Marco Rubio amerikai külügyminiszter az X-en közölte, hogy a megállapodás csaknem 100 milliárd dollárnyi magánberuházást hozhat Venezuelába, valamint több ezer jól fizető munkahelyet teremthet.

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Az Egyesült Államok számára stabil energiaforrásokat és alacsonyabb energiaárakat jelenthet az egyezség - tette hozzá. Delcy Rodríguez venezuelai ügyvivő elnök "történelmi jelentőségűnek" nevezte a megállapodást, amely 17 stratégiai fontosságú olajmező fejlesztéséről szól, összesen 65 milliárd hordónyi potenciális készlettel. Közlése szerint az üzlet több mint 100 milliárd dollárnyi beruházást és több mint 209 milliárd dollárnyi állami adóbevételt eredményezhet.

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Venezuela becslések szerint 303 milliárd hordónyi kőolajtartalékkal rendelkezik, ami a legnagyobb ismert készlet a világon. Az ország olaja nagyrészt nehézolaj, amelynek kitermeléséhez és feldolgozásához speciális technológiára van szükség. Trump bejelentése szerint az egyezség az Egyesült Államok stratégiai olajtartalékainak feltöltéséhez és az energiaárak mérsékléséhez is hozzájárulhat.

Az amerikai stratégiai kőolajtartalék jelenleg 1982 novembere óta a legalacsonyabb szinten áll, miután az amerikai kormány az iráni háború okozta ellátási zavarok és áremelkedések enyhítésére korábban jelentős mennyiségű olajat használt fel. Az Egyesült Államokban az átlagos normálbenzinár csütörtökön gallononként 4,09 dollár volt, ami az iráni háború kezdete óta több mint egyharmados emelkedést jelent. Az AAA amerikai autóklub szerint az idei lehet az amerikai autósok történetének legdrágább augusztusa.
Címlapkép: Getty Images
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