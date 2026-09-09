Az iskolakezdésnél komoly tétel lehet egy laptop, tablet vagy telefon beszerzése.
Komoly figyelmeztetés a számítógép tulajoknak: ha ezt nem teszed meg hetente egyszer, veszélyben lehet a géped
Bár a rendszeres újraindítás régóta bevett szokás a PC-használók körében, sokan bizonytalanok abban, hogy valójában milyen gyakran és miért érdemes ezt megtenni. A válasz nagyban függ az operációs rendszertől, a hardvertől, de még attól is, hogy laptopot vagy asztali gépet használunk - írja az Engadget.
Az általános szakmai ajánlás szerint egy windowsos PC-t legalább hetente egyszer érdemes újraindítani. A napi használat során ugyanis a különféle alkalmazások, háttérfolyamatok és illesztőprogramok fokozatosan terhelik a rendszert, megduzzadnak a gyorsítótárak, memóriaszivárgások lépnek fel, és a driverekben is hibák halmozódnak fel.
A teljes újraindítás mindezt lefejti a rendszerről, és tiszta memóriaállapotot teremt. Ez nemcsak a teljesítményt javítja, hanem biztonsági szempontból is kifejezetten hasznos, mivel egyes kártevők kizárólag az operatív memóriában léteznek, így újraindításkor végleg törlődnek. Laptopoknál emellett arra is érdemes figyelni, hogy használat után legalább alvó állapotba kerüljenek, a korlátozott hűtés miatt ugyanis a gép táskában történő véletlen felébredése súlyos túlmelegedéshez vezethet.
Érdemes tisztában lenni azzal is, hogy a Windows Gyors indítás (Fast Startup) funkciója – amely alapértelmezés szerint be van kapcsolva – leállításkor megakadályozza a tényleges rendszertisztítást. Ilyenkor a rendszer a rendszermag (kernel) állapotát a hibernálási fájlba menti, majd bekapcsoláskor innen tölti vissza, így a memóriaszivárgások és a lassulások megmaradhatnak.
A funkció megkerüléséhez a leállítás helyett célszerű az újraindítás opciót választani, vagy nyomva tartani a Shift billentyűt a leállítás gombra kattintva. A lehetőség végleges kikapcsolására a Vezérlőpult Energiagazdálkodási lehetőségek menüpontjában van mód.
A rendszerfrissítések telepítése után minden esetben indítsuk újra a számítógépet, még akkor is, ha nem sokkal korábban már megtettük. A Windows rendszeresen igényli ezt a biztonsági javítások érvényesítéséhez, és mivel ezek szinte kivétel nélkül ismert sérülékenységeket foltoznak be, a folyamat halogatása jelentősen növeli a kibertámadások kockázatát.
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Ugyanakkor az utóbbi időben több Windows-frissítés is váratlan hibákat váltott ki a játékok összeomlásától kezdve egészen a rendszer lefagyásáig, így a telepítés előtt célszerű gyorsan tájékozódni az esetlegesen ismert problémákról.
Ugyancsak érdemes figyelembe venni az ARM-alapú windowsos eszközök sajátosságait. Az ARM processzorok – amelyek az okostelefonokban, táblagépekben és az Apple Silicon alapú Mac-ekben is dolgoznak – eleve folyamatos, alacsony fogyasztású működésre lettek tervezve, így ezek a rendszerek lényegesen kevesebb újraindítást igényelnek.
A frissítések telepítésekor vagy hibaelhárításkor természetesen ezeknél is hasznos a rendszer újraindítása, ám a rendszeres, ütemezett frissítésre és újraindításra az ARM-alapú gépeknél kevesebb szükség van, mint a hagyományos x86-os architektúrájú rendszereknél.
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