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Légifelvétel egy tengeren haladó, teljesen megtöltött olajszállító tartályhajóról, amely üzleti logisztikai célokra, import- és exportszállításra, illetve árufuvarozásra szolgál.
Gazdaság

Kiadták a figyelmeztetést: durva drágulás jöhet az olajpiacon, a magyar autósok is megfizethetik az árát

MTI
2026. augusztus 12. 16:32

Az Egyesült Államok energiaügyi információs hivatala, az EIA jelentősen, hordónként átlagosan 86,81 dollárra emelte a Brent nyersolaj 2026-os világpiaci átlagárára vonatkozó előrejelzését a korábbi 82 dollárról a Hormuzi-szoroson keresztüli szállítások tartós fennakadása miatt.

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Az EIA szerint a globális olajkészletek az idén napi átlagban 1,91 millió hordóval csökkenhetnek, a harmadik negyedévben pedig a készletfogyás elérheti a napi 3,83 millió hordót. Az EIA augusztusi rövid távú energiaügyi előrejelzése szerint a Hormuzi-szoroson áthaladó olajszállítások augusztusban továbbra is súlyosan korlátozottak lesznek, és csak szeptembertől várható fokozatos javulás.

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A hivatal becslése szerint a Közel-Keleten júliusban átlagosan napi 5,5 millió hordónyi olajtermelés esett ki. Az EIA arra számít, hogy a térség olajtermelése nagyrészt 2027 elejére állhat vissza a konfliktus előtti szint közelébe. A fennakadások miatt a globális olajkészletek a második negyedévben napi átlagban 4,2 millió hordóval csökkentek, a harmadik negyedévben pedig további napi 3,8 millió hordós apadás várható. Az EIA a Brent árát a harmadik negyedévre átlagosan 85 dollárra várja, ami 11 dollárral magasabb az előző havi előrejelzésnél.

A hivatal szerint az árak a negyedik negyedévben átlagosan 78 dollárra mérséklődhetnek, ahogy fokozatosan helyreállnak az olajszállítások és újraindul a leállított termelés. A Brent ára július 2-án hordónként 69 dollárig esett az Egyesült Államok és Irán júniusban aláírt egyetértési megállapodása után, majd a Hormuzi-szoroson áthaladó tartályhajók elleni újabb támadások nyomán július 23-án 105 dollárig emelkedett. Az EIA 2027-re már jelentős enyhülést vár: az olajtermelés nagy részének helyreállása és a globális készletek újbóli növekedése nyomán a Brent átlagára 69,39 dollárra csökkenhet.

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Címlapkép: Getty Images
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tehát valamely közvetlen dologi kár következményeként előálló, azzal közvetlen okozati összefüggésben álló, általában hosszabb időtartamon át fennálló jövedelem-kiesés és/vagy pótlólagos ráfordítás felmerülése (pl. a tűz következtében előálló üzemszünet). A hozamkiesést fedező biztosítások érdekes példája a növények terméshozam-kiesés biztosítása, amely összkockázatú változatában az átlagos terméshozamhoz kapcsolódó meghatározott garanciát jelent.

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