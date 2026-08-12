Portugália atlanti-óceáni szigete, Madeira egyre több utazó bakancslistájára kerül, nem véletlenül.
Kiadták a figyelmeztetést: durva drágulás jöhet az olajpiacon, a magyar autósok is megfizethetik az árát
Az Egyesült Államok energiaügyi információs hivatala, az EIA jelentősen, hordónként átlagosan 86,81 dollárra emelte a Brent nyersolaj 2026-os világpiaci átlagárára vonatkozó előrejelzését a korábbi 82 dollárról a Hormuzi-szoroson keresztüli szállítások tartós fennakadása miatt.
Az EIA szerint a globális olajkészletek az idén napi átlagban 1,91 millió hordóval csökkenhetnek, a harmadik negyedévben pedig a készletfogyás elérheti a napi 3,83 millió hordót. Az EIA augusztusi rövid távú energiaügyi előrejelzése szerint a Hormuzi-szoroson áthaladó olajszállítások augusztusban továbbra is súlyosan korlátozottak lesznek, és csak szeptembertől várható fokozatos javulás.
A hivatal becslése szerint a Közel-Keleten júliusban átlagosan napi 5,5 millió hordónyi olajtermelés esett ki. Az EIA arra számít, hogy a térség olajtermelése nagyrészt 2027 elejére állhat vissza a konfliktus előtti szint közelébe. A fennakadások miatt a globális olajkészletek a második negyedévben napi átlagban 4,2 millió hordóval csökkentek, a harmadik negyedévben pedig további napi 3,8 millió hordós apadás várható. Az EIA a Brent árát a harmadik negyedévre átlagosan 85 dollárra várja, ami 11 dollárral magasabb az előző havi előrejelzésnél.
A hivatal szerint az árak a negyedik negyedévben átlagosan 78 dollárra mérséklődhetnek, ahogy fokozatosan helyreállnak az olajszállítások és újraindul a leállított termelés. A Brent ára július 2-án hordónként 69 dollárig esett az Egyesült Államok és Irán júniusban aláírt egyetértési megállapodása után, majd a Hormuzi-szoroson áthaladó tartályhajók elleni újabb támadások nyomán július 23-án 105 dollárig emelkedett. Az EIA 2027-re már jelentős enyhülést vár: az olajtermelés nagy részének helyreállása és a globális készletek újbóli növekedése nyomán a Brent átlagára 69,39 dollárra csökkenhet.
Újabb történelmi mérföldkőhöz érkezett a Budapesti Értéktőzsde (BÉT): vezető részvényindexe, a BUX első alkalommal zárt 150.000 pont felett.
Nagy bejelentés érkezett a magyar gázról és olajról: ezeken a területeken indulhatnak meg a munkálatok
A februárban meghirdetett hétből három lelőhelyen kezdődhet meg a szénhidrogének kutatása, hasznosítása.
A kormány megkezdte a paksi atomerőmű vízellátásának biztosítását célzó rendkívüli munkálatokat: az első elsüllyesztésre kijelölt bárka már megérkezett Paksra.
Erősödött a forint a főbb devizákkal szemben szerdán kora estére a bankközi devizapiacon reggelhez képest.
A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 477,78 pontos, 0,32 százalékos emelkedéssel 150 381,60 ponton, új történelmi csúcson zárt szerdán.
A Fővárosi Vízművek további apadásra számít a Dunán, ezért arra kéri fogyasztóit, hogy mérsékeljék a vezetékes ivóvíz használatát.
Kevéssé változott, kissé erősödött a forint árfolyama a főbb devizákkal szemben szerda reggelre.
Iránykereséssel indulhat a kereskedés szerdán a Budapesti Értéktőzsdén (BÉT).
Gyengült kedden a forint a főbb devizákkal szemben a kora reggeli jegyzéséhez képest a bankközi piacon.
A korábban tervezett 14 százaléknál jóval kisebb, akár 10 százalék alatti minimálbér-emelés jöhet 2027-ben.
A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 1316 pontos, 0,89 százalékos emelkedéssel 149 903,82 ponton, új történelmi csúcson zárt kedden.
Az infláció sok éve a legjobb eredményét mutatta júliusban, de bőven vannak olyan vakfoltok a gazdaságban, amik megoldásra várnak - írja elemzésében a GKI.
Baka Andrást választotta Magyarország új köztársasági elnökévé az Országgyűlés.
Kedden visszaesett az arany árfolyama a kora reggel elért, több mint két hónapos csúcsról, miközben a befektetők figyelme a héten megjelenő amerikai inflációs adatokra összpontosul
Bár a teljes leállás lehetősége is felmerült, a 2-es blokk végül 11 napon keresztül, 50 százalékos teljesítménnyel folyamatosan üzemelt.
Paksi ügy: ezért nem lehet az 1983-as paksi helyzetet a maihoz hasonlítani, hosszútávú megoldás kell
A Duna vízállásának változása és az Ausztriában az elmúlt napokban lehullott csapadék mennyisége alapján a következő napokban a Duna vízszintjének néhányszor 10 cm-es emelkedése várható.
Hétfőn mintegy 0,3 százalékkal gyengült a forint a főbb devizákkal szemben a bankközi piacon.
Erre se sokan számítottak: ezermilliárd forinttal nőtt a költségvetési többlet, ezt hogy hozták össze?
Ezermilliárd forinttal magasabb a költségvetési többlet, mint egy évvel korábban, az államháztartási hiány 67 százalékos.
-
Vásárlás közben is tehetsz egy jó ügyért – ma kezdődik az Adni Öröm! tanszergyűjtő akció (x)
Az iskolakezdés sokunk számára az új füzetek illatát és a frissen megtöltött tolltartót idézi fel. Vannak azonban családok, ahol ez az időszak inkább a számolgatásról és a lemondásokról szól.