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Brüsszel, 2024. december 19.Volodimir Zelenszkij ukrán elnök nyilatkozik a sajtónak az EU-tagországok állam- és kormányfõinek brüsszeli csúcstalálkozója elõtt 2024. december 19-én.MTI/Purger Tamás
Világ

Nagyon fontos üzenetet küldött Zelenszkij Donald Trumpnak: erre mihamarabb választ vár, de vajon megkapja?

Pénzcentrum
2026. szeptember 8. 14:14

Zelenszkij hamarosan találkozhat az amerikai elnökkel, rakétaelhárító program telepítéséről beszélnének.

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Volodimir Zelenszkij ukrán elnök várhatóan szeptember 20-a körül találkozik Donald Trump amerikai elnökkel, hogy a ballisztikus rakéták szállításáról, valamint egy új ukrán rakétaelhárítási program amerikai támogatásáról egyeztessen.

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Az ukrán államfő egy online sajtótájékoztatón számolt be a közelgő találkozóról. Az Ukrajinszka Pravda beszámolója szerint a megbeszélés középpontjában a Kijev által fejlesztett, Freja elnevezésű ballisztikusrakéta-elhárító rendszer áll majd. Zelenszkij bízik benne, hogy az Egyesült Államok hajlandó lesz támogatni ezt a védelmi kezdeményezést.

Az elnök ugyanakkor kiemelte, hogy amíg a hazai fejlesztésű rendszer nem válik bevethetővé, Ukrajnának égető szüksége van az amerikai ballisztikus rakéták azonnali szállítására.

címlapkép: Purger Tamás, MTI/MTVA 
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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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