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Nagyon fontos üzenetet küldött Zelenszkij Donald Trumpnak: erre mihamarabb választ vár, de vajon megkapja?
Zelenszkij hamarosan találkozhat az amerikai elnökkel, rakétaelhárító program telepítéséről beszélnének.
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök várhatóan szeptember 20-a körül találkozik Donald Trump amerikai elnökkel, hogy a ballisztikus rakéták szállításáról, valamint egy új ukrán rakétaelhárítási program amerikai támogatásáról egyeztessen.
Az ukrán államfő egy online sajtótájékoztatón számolt be a közelgő találkozóról. Az Ukrajinszka Pravda beszámolója szerint a megbeszélés középpontjában a Kijev által fejlesztett, Freja elnevezésű ballisztikusrakéta-elhárító rendszer áll majd. Zelenszkij bízik benne, hogy az Egyesült Államok hajlandó lesz támogatni ezt a védelmi kezdeményezést.
Az elnök ugyanakkor kiemelte, hogy amíg a hazai fejlesztésű rendszer nem válik bevethetővé, Ukrajnának égető szüksége van az amerikai ballisztikus rakéták azonnali szállítására.
címlapkép: Purger Tamás, MTI/MTVA
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