Horror pénzért járatja magánoviba gyerekeit a magyar elit: van, ahol 2,3 millió is lehet az éves számla

Nagy változás áll be egy család életébe, ha a gyerkőc betölti a három éves kort, ugyanis ekkor meg kell kezdenie az óvodát, a szülőknek pedig el kell dönteniük, melyik intézménybe szeretnék beiratni őt. Az állami óvodák mellett egyre több család számára jelenthetnek alternatívát a magánóvodák, ahol kisebb csoportokkal, különféle fejlesztésekkel és speciális pedagógiai módszerekkel várják a beiratkozókat. A szülőknek a választás előtt azonban érdemes azt is mérlegelni, hogy belefér-e ez a kiadás a havi és éves büdzsébe, ugyanis a magánovódák térítési díja enyhén szólva sem alacsony. A Pénzcentrum 2026-os magánovi körképében annak jártunk utána, mennyibe kerülnek jelenelg a magánóvodák, és mekkora összeget kell a szülőknek havonta, illetve évente félretenniük, ha ilyen intézményt választatának a gyereküknek.

Magyarországon 3 éves kortól kötelező az óvodai nevelés, pontosabban az óvodakötelezettség abban az évben kezdődik, amelynek augusztus 31. napjáig a gyerek betölti a 3. életévét. A szülőknek tehát mindenképp találniuk kell egy szimpatikus intézményt az ovis évekhez, és sokakban ilyenkor felmerül a kérdés, hogy állami vagy magánóvodára essen a választás.

Az egyik legfontosabb szempont, hogy az óvoda ne legyen túl messze az otthontól, de lényeges lehet még a csoportok létszáma, a napirend, a különfoglalkozások és az étkezés is. A magánóvodák több tekintetben is vonzó alternatívát kínálnak: modernebbek a felszerelések, kisebb a csoportlétszám, így több figyelem jut 1-1 gyerekre, ráadásul az óvodapedagógusok is kevésbé leterheltek.

Sok ilyen intézményben gyakoriak az olyan extrák, mint a nyelvi foglalkozások, a sport- és művészeti programok, az egyéni fejlesztések vagy éppen egy sajátos pedagógiai programok, módszerek alkalmazása (Montessori, Waldorf). A magánóvodák olyannyira sokfélék, hogy a szülők nagyon könnyen találhatnak a gyerek személyiségéhez vagy a család elvárásaihoz illeszkedő megoldást.

Az állami óvodáknak a legnagyobb előnye, hogy nincs térítési díj, a szülőknek jellemzően csak az étkezésért, vagy az esetleges külön szolgáltatásokért kell még pluszban fizetni. A másik előnye pedig az lehet, hogy a gyerekek mindenféle társadalmi rétegbe tartozó társaikkal találkoznak, tehát egy olyan közösségbe kerülnek be, amely gyakorlatilag leképezi a társadalmat. Ez a sokféleség hozzájárulhat ahhoz is, hogy már kisgyerekként fejlődjön bennük a tolerancia, az empátia és a társak iránti elfogadás.

A magánóvodák esetében ez a sokféleség nincs jelen: egy eleve szűkebb körből érkeznek a gyerekek az ilyen ovikba, emiatt pedig jóval homogénebb a közösségben, amibe belecsöppennek. Mindez azt eredményezi, hogy a társadalomnak egy bizonyos értelemben torzult képével találkoznak. Mindennek oka az igen magas térítési díj, ráaduásul az étkezés vagy egyes különfoglalkozások további költségeket jelenthetnek. Na de mennyibe is kerülnek ezek az intézmények átlagosan havonta? Hol vannak a legalacsonyabb térítési díjak, és hol találjuk a legmagasabb árakat? Ennek néztünk most utána a Pénzcentrum 2026-os magánovi körképében.

Ennyibe kerül egy magánóvoda 2026-ban

A magánóvodák árai között igen nagy különbségek vannak Magyarországon: az általunk vizsgált intézményeknél 43 ezer és 220 ezer forint között mozog a havi térítési díj, attól függően, hogy melyik településen melyik intézményt választják a szülők. A 10 vizsgált óvoda meghirdetett havi díja alapján az átlagár 132 900 forint havonta.

Budapesten ugyanakkor ennél jóval magasabb összegeket kell kifizetnie azoknak a szülőknek, aki valamilyen magánóvodát választanának gyereküknek. Az általunk vizsgált öt fővárosi intézmény havi díjának átlaga 168 ezer forint. A legolcsóbb vizsgált budapesti óvoda 100 ezer forintba kerül havonta, a legdrágább intézményben pedig 220 ezer forintot kell havonta fizetni.

A árak nem minden esetben tartalmazzák az étkezés díját, tehát pluszban még ezzel is kell kalkulálni. A legdrágább intézményben, vagyis a 3. kerületi Csodavilág Gyermekbirodalom Magánóvodában például a térítési díj tartalmazza az étkezést is, viszont a 12. kerületi Babolygó Óvodában a 180 ezer forintos havi díj mellé napi 2600 forintos étkezési díj is társul, ami 22 óvodai nappal számolva 57 200 forintos költséget jelent, vagyis az óvoda összesen 237 200 forintba kerül havonta – vagyis összességében drágább, mint a Csodavilág.

Vidéken ezeknél lényegesen alacsonyabbak a térítési díjak. A vizsgált öt intézmény meghirdetett havi díjának átlaga körülbelül 97 ezer forint, ami átlagosan 71 ezer forinttal alacsonyabb, mint a budapesti árak. A legkedvezőbb ára a Bátmonostori Waldorf Óvodának van: 15 fő alatti létszámnál 50–55 ezer, 15 fő felettinél pedig 43–45 ezer forintot kér az intézmény havonta. Mindez tehát azt jelenti, hogy több mint ötszörös az árkülönbség a legdrágább és legolcsóbb intézmény között.

Az árak persze itt sem tartalmazzák minden esetben az étkezések díját. Szegeden a Kölyöksziget Óvoda, Bölcsőde és Mini Bölcsőde például havi 68 ezer forintos díjat kér, amelyhez napi 700 forintos étkezési díj társul, így 22 óvodai nappal számolva körülbelül 83 ezer forintból jön ki egy hónap. Veszprémben a Bambino Gyermekbirodalom Magánóvoda és Bölcsőde havi díja 121 ezer forint, a napi 904 forintos étkezéssel együtt pedig mintegy 141 ezer forintos havi kiadással számolhatnak a szülők.

A családoknak tehát nem csupán az alapdíjat érdemes figyelni. Ahol az étkezés külön fizetendő, ott napi 700–2600 forintos pluszköltséggel is találkozhatnak, ami több tízezer forinttal növeli a kiadást havonta.

A magánóvoda tehát nem olcsó mulatság, éves szinten akár több mint 2,3 millió forintba is kerülhetnek egyes intézmények, de még a legkedvezőbb árú magánóvoda esetében is minimum évi több mint 500 ezer forintot kell félretenni a szülőknek erre a kiadásra. Az általunk vizsgált 10 intézmény térítési díja alapján átlagosan évi közel 1,6 millió forintot kell fizetni ezekért az intézményekért. Azt azonban itt érdemes megjegyezni, hogy ez nem egy országos átlag, csupán a mostani listában szereplő intézmények egyszerű számtani átlaga, valamint hogy az összegek némileg változhatnak, ha a nyári szünettel is kalkulálunk.

Jó hír a többgyerekes családoknak

A többgyerekes családoknak jó hír, hogy számos intézmény biztosít testvérkedvezményt, ami komoly megtakarítást jelenthet. A testvérkedvezmény azt jelenti, hogy ha egy családból több gyerek is ugyanabba a magánóvodába jár, a második és a további gyerekek után a szülők kedvezményes térítési díjban részesülnek. Van, ahol a második gyerek után 10 százalékkal csökkentik a fizetendő díjat, máshol pedig ennél jóval nagyobb, akár 20 százalékos engedményt is tesznek.

A Csodavilág Gyermekbirodalom Magánóvoda és Bölcsőde például a második gyerek díjából 10, a harmadik gyerekéből pedig már 15 százalékot enged el, míg a Habos kakaó magánóvodában a második gyerek gondozási díjából 20 százalékos kedvezményt adnak. Több intézmény ugyanakkor csak azt tünteti fel, hogy van testvérkedvezmény, annak pontos mértékét nem közli, így erről érdemes tájékozódni a beiratkozás előtt.

Megéri egyáltalán a magánóvoda?

Ahogy fentebb is említettük, a magánóvodáknak számos előnyük van az állami intézményekkel szemben, ugyanakkor fontos kérdés lehet a szülők számára, hogy ezek az előnyök milyen hosszú távú hatással vannak a gyerekekre, és vajon jobb teljesítményt nyújtanak-e és könnyebben veszik majd az akadályokat később, mint az állami óvodákban nevelkedett társaik. Kutatások alapján a kérdésre nem lehet egyszerű igennel válaszolni, ugyanis nem egyértelműek a bizonyítékot arra, hogy akik magánóvodába jártak, jobb eredményeket is érnek majd később el az iskolában.

Egy koreai tanulmány szerint például elsős és másodikos gyerekek kognitív képességei és tanulmányi teljesítménye nem mutatott szignifikáns különbséget annak függvényében, hogy korábban magán-, vagy állami óvodába jártak-e. Nem volt szignifikáns eltérést a szókincs, a matematikai képességek, a térbeli észlelés, a sematikus ábrázolási képesség, a nyelvi képességek és a kreativitás terén sem.

Egy nagyszabású amerikai kutatás ennél árnyaltabb képet mutatott, eszerint a magánóvodába járó gyerekek több területen is jobb eredményeket mutattak, mint az állami óvodai ellátásban részesülő társaik, és bizonyos előnyök egészen a harmadik osztályig megmaradtak. Ugyanakkor a szerzők hangsúlyozzák, hogy ezek összefüggések, nem pedig bizonyított ok-okozati hatások, vagyis nem lehet kijelenteni, hogy önmagában a magánóvoda okozta a jobb eredményeket.