Hatalmas botrány az Eiffel-torony körül: bezárták a világhírű nevezetességet, ez az oka

Hétfőn sztrájk miatt bezárt az Eiffel-torony, miután kiderült, hogy egy hindu vallási csoport látogatása során a női munkavállalókat eltávolították a pozícióikból. Az eset széles körű felháborodást váltott ki Franciaországban - számolt be a BBC.

A Bochasanwasi Akshar Purushottam Swaminarayan Sanstha (BAPS) nevű szervezethez köthető, mintegy százfős küldöttség szombaton látogatta meg Párizs leghíresebb nevezetésségét, az Eiffel-tornyot. Diane Davoine szakszervezeti képviselő az eset kapcsán elmondta, hogy a delegáció érkezésekor a női alkalmazottakat felszólították a munkahelyük elhagyására, és férfi dolgozókat állítottak a helyükre. Davoine szerint a vezetőség azóta bocsánatot kért az érintettektől, a dolgozók azonban így is megalázva érezték magukat.

Az Eiffel-tornyot üzemeltető SETE megerősítette, hogy a küldöttség a nőkkel való érintkezés minimalizálását kérte a látogatás megszervezése során. A vállalat elismerte, hogy ezeket a feltételeket nem lett volna szabad elfogadniuk, mivel azok ellentétesek a cég értékrendjével és a nemek közötti egyenlőség elvével. Ariel Weil, a SETE elnöke egyértelműen elfogadhatatlannak nevezte a történteket.

A BAPS – amely saját megfogalmazása szerint egy önkéntes alapon működő szellemi közösség – vasárnap avatta fel első nagy templomát Franciaországban, Párizs környékén. Az X-en közzétett közleményükben a szervezet elnézést kért az okozott kellemetlenségekért, hozzátéve, hogy hisznek a kölcsönös tisztelet és szolgálat egyetemes értékeiben.

Az eset jelentős politikai hullámokat is vetett. Emmanuel Grégoire párizsi főpolgármester vizsgálatot rendelt el, és jogosnak nevezte a dolgozók felháborodását. Marine Le Pen, a szélsőjobboldal vezetője leszögezte, hogy Franciaországban soha nem fogják elfogadni a nők jelenlétének korlátozását. Gabriel Attal volt miniszterelnök kijelentette, hogy Franciaországban semmilyen kultúra, hit vagy vallás nem írhatja elő a nőknek a helyüket. Yaël Braun-Pivet, a nemzetgyűlés elnöke pedig úgy fogalmazott, hogy nem tűrhető a nők félreállítása a külföldi látogatók igényeinek kiszolgálása érdekében.