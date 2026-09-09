Nem tudta felemelni a horgász a gigapontyot: újra kifogták a víztározó legendás „Félszemű” óriását + Fotók

Újra horogra akadt a Látóképi-víztározó egyik legismertebb hala, a „Félszemű” néven ismert hatalmas ponty. Az augusztus végén, a gát közepén kifogott példány ezúttal 36,02 kilogrammot nyomott, a horgász pedig a hal mérete miatt még felemelni sem tudta.

A Pénzcentrum beszámolója szerint Hajdu Imre eredetileg egy kisebb pontyra számított, amikor dobós módszerrel horgászott, végül azonban a tározó egyik legendás lakója akadt a horgára. A hatalmas halat ezúttal nem a megszokott módon fotózták: a kifogó kérésére csak egy gyors kép készült róla a matracon.

A halat a lehető legrövidebb ideig tartották a parton, majd hitelesítés és mérlegelés után visszaengedték a vízbe. A mérleg ezúttal 36,02 kilogrammot mutatott.

Többször is kifogták már idén

A Látóképi-víztározó óriáspontya az elmúlt hónapokban több alkalommal is horogra akadt. Június végén Holhós János és fia fogta meg a nagy vízen, a külső íven, a 2-es állás közelében. Akkor 34,5 kilogrammot nyomott.

Július elején Németi Józsefnek sikerült kifognia. Az éjszakai horgászat során, este 10 óra körül érkezett a kapás, majd hosszú fárasztás után került mérlegre a hatalmas ponty. Akkor 36,2 kilogrammot mértek rajta. A mostani 36,02 kilós fogás tehát szinte pontosan megegyezik a júliusi mérlegeléssel.

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Miért is lett Félszemű?

A „Félszemű” históriája nem most kezdődött. A pontyot 2018 májusában chippel jelölték meg, akkor még 15 kilogrammnál is kevesebbet nyomott. Egy évvel később már 18,65 kilogrammos tömeggel került horogra. 2024 nyarán 29 kilogramm felett mérték, októberben pedig már 33,35 kilogrammot mutatott a mérleg. 2025 tavaszán 33,5 kilogrammal fogták ki, később 35,125, majd 37,2 kilogrammos tömeggel is hitelesítették. Idén májusban Tóth Zoltánnak sikerült megfognia, akkor 36,1 kilogrammot nyomott. A különböző fogások alapján jól látszik, hogy a tározó legendás pontya az évek során jelentős méretnövekedésen ment keresztül, és továbbra is rendszeresen horogra akad.

A neve elsőre megtévesztő lehet: a pontynak ugyanis mindkét szeme megvan. Az egyik szeme azonban befelé fordul, ezért kapta a „Félszemű” nevet: