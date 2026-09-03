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Nahaufnahme einer Uniform der Bundeswehr
Világ

Kongatják a vészharangot a németek: olyan veszély közeleg az ukrajnai háború után, amire sürgősen fel kell készülni

Pénzcentrum
2026. szeptember 3. 12:16

Az orosz fenyegetés miatt azonnali és drasztikus gyorsításra van szükség a német fegyveres erők fejlesztésében. Christian Freuding altábornagy, a német szárazföldi haderő parancsnoka szerint Németországnak mielőbb hiteles elrettentő erőt kell felmutatnia, mert az ukrajnai háború lezárulásával az orosz hadsereg hamar újra támadóképes állapotba kerülhet - számolt be a Portfolio.

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A tábornok a helyzet sürgősségét hangsúlyozva kijelentette, hogy a Bundeswehr átalakítását maximális sebességre kell pörgetni. Mint fogalmazott, a hadseregnek teljesen más üzemmódra kell kapcsolnia, a kapacitásokat pedig azonnal növelni kell, mert egy potenciális ellenség nem fog várni addig, amíg Németország bejelenti a felkészültségét.

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Freuding rámutatott egy sokak által figyelmen kívül hagyott összefüggésre is, miszerint minél hamarabb ér véget az ukrajnai konfliktus, az orosz fegyveres erők annál hamarabb kapnak esélyt a regenerálódásra, ami rövid időn belül újabb katonai lépéseket tehet lehetővé számukra. Éppen ezért a német haderő átszervezésének elsődleges célja a harci erő és a bevethetőség azonnali, érdemi növelése.

A parancsnok szerint a sikeres átalakítás nem merülhet ki a technológiai innovációk beszerzésében, hiszen a személyi állomány kiképzését is a modern hadviselés követelményeihez kell igazítani. Ennek a gyakorlati átállásnak már most is része a drónkezelői alaptanfolyam, Freuding szerint azonban elengedhetetlen, hogy a jövőben a sereg minden egyes katonája képes legyen a drónok magabiztos és hatékony alkalmazására.

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Címlapkép: Getty Images
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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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