Vége lehet a vétózásnak Brüsszelben: 11 ország elvenné a tagállamok csodafegyverét

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Tizenegy uniós tagállam – köztük Németország és Franciaország – közös levélben sürgeti, hogy az EU külpolitikai döntéshozatalában a jelenlegi egyhangúsági elvet minősített többségi döntéshozatal váltsa fel. A kezdeményező országok szerint a közösség cselekvőképessége múlik azon, hogy képes-e gyorsan és hatékonyan mozgósítani politikai, gazdasági és diplomáciai súlyát - írta az euronews.
A Kaja Kallas főképviselőnek címzett levelet Ausztria, Dánia, Belgium, Finnország, Franciaország, Németország, Luxemburg, Hollandia, Románia, Spanyolország és Svédország írta alá. A dokumentumot a kezdeményezéshez nem csatlakozó tagállamoknak is megküldték. A reformtörekvések élén a legnagyobb tagállamként Németország áll.
"Továbbra is törekszünk a konszenzusra, ahol csak lehetséges, de biztosítanunk kell, hogy a konszenzuskultúra a közös cselekvést segítse, ne pedig akadályozza – különben legitimitásunk lesz, de erőnk nem" – fogalmaznak az aláírók. A jelenlegi uniós szabályozás értelmében a külpolitikai döntésekhez egyhangúságra van szükség, ami azt jelenti, hogy egyetlen tagállam is megbéníthatja a többi huszonhat akaratát.
A levél öt alapelvet határoz meg, így a lojális együttműködés és a kölcsönös szolidaritás elvének betartását, a konstruktív tartózkodás szélesebb körű alkalmazását a vétók helyett, a külpolitikai döntések más, lényegében nem kapcsolódó ügyekhez való kötésének tilalmát, az egyhangúságról a minősített többségre való áttérés lehetőségeinek feltérképezését a szerződések keretein belül, valamint azt, hogy az ilyen áttérést megakadályozó tagállamnak érdemi indoklást kelljen előterjesztenie.
Az aláírók hangsúlyozzák, hogy a jogi keret már jelenleg is rendelkezésre áll, mivel az Európai Unióról szóló szerződés 31. cikkében szereplő áthidaló klauzula (passerelle-klauzula) lehetővé teszi az egyhangúságról a minősített többségre való átállást akár eseti alapon is. A mechanizmus alkalmazása azonban önmagában is egyhangú döntést igényel, ami csapdahelyzetet teremt – a kezdeményezők ezért érdemi konzultációkat szorgalmaznak az esetleges nézeteltérések feloldására.
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