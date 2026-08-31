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New York, 2024. szeptember 26.A Külgazdasági és Külügyminisztérium (KKM) által közreadott képen Szergej Lavrov, Oroszország külügyminisztere érkezik a Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszterrel folytatott megbeszélésre az
Világ

Rémisztő forgatókönyv körvonalazódik: itt nyílhat új frontvonal Oroszország és a NATO között

Pénzcentrum
2026. augusztus 31. 09:23

Szergej Lavrov szerint a NATO egyre nagyobb katonai jelenlétet épít ki az Arktiszon, ami szerinte közvetlen fenyegetést jelent Oroszországra. Az orosz külügyminiszter a szövetség Arctic Sentinel programját is ennek bizonyítékaként említette. Közben az északi térség jelentősége folyamatosan nő az olvadó jég miatt megnyíló hajózási útvonalak és a kiaknázatlan ásványkincsek miatt. Oroszország az elmúlt időszakban szintén erősítette katonai jelenlétét a térségben, írja a RIA.

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Szergej Lavrov orosz külügyminiszter szerint a NATO és más nyugati országok az Arktiszt új konfrontációs fronttá alakítanák, hogy visszaszorítsák Oroszország és szövetségesei fejlődését. Az orosz diplomata szerint a katonai szövetség egyre határozottabb katonai előkészületeket tesz az északi térségben.

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Lavrov ennek egyik példájaként a NATO Arctic Sentinel programját említette, amely az északi katonai jelenlét kiterjesztését célozza. Szerinte a nyugati országok az Északi-sarki Tanács munkáját is nehezítik.

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Az Arktisz jelentősége közben egyre nő: az olvadó jég miatt több időszakban válik lehetővé a hajózás, ami új útvonalakat nyithat Európa, Észak-Amerika és a Távol-Kelet között. A térség tengerfeneke emellett jelentős kiaknázatlan ásványkincseket rejt. Oroszország ezért növelte katonai jelenlétét, miközben több északi országgal is vitái vannak a határok pontos kijelöléséről.

Címlapi kép: KKM, MTI/MTVA
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