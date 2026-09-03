A tábornok a helyzet sürgősségét hangsúlyozva kijelentette, hogy a Bundeswehr átalakítását maximális sebességre kell pörgetni.
Hihetetlen, de végleg kitiltották a McDonald’sot ezekből az országokból: van, ahol törvény tiltja az arany boltíveket
Bár a McDonald’s a globalizáció egyik legismertebb jelképe, még ma sem találunk arany boltíveket minden országban. Sőt, vannak helyek, ahol törvény, szankciók, háborús helyzet, ellátási gondok vagy egyszerű üzleti kudarc miatt tűnt el – vagy soha nem is jelent meg – a lánc. A közkeletű „countries that have banned McDonald’s” lista azonban csalóka: valódi, kifejezetten franchise-éttermeket célzó tiltásból kevés van, a legtöbb esetben inkább politikai vagy gazdasági akadályokról beszélhetünk.
A McDonald’s 2025 végén 45 356 éttermet tartott nyilván világszerte, és saját kimutatása szerint 114 országban, illetve területen volt jelen. Ez elsőre szinte teljes globális lefedettségnek tűnik, de a világ számos pontján továbbra sincs elérhetőéttermük vagy azért, mert a cég kivonult, vagy mert a működési környezet eleve lehetetlenné teszi az amerikai gyorsétteremlánc belépését.
Tiltás vagy kivonulás? A legtöbb internetes lista összemossa a különböző eseteket: más ugyanis az, ha egy ország törvényben tiltja a külföldi franchise-éttermek betelepülését, és megint más, ha a McDonald’s üzleti okokból kivonul, vagy a szankciós környezet miatt nem tud piacra lépni.
Bermuda: a klasszikus „McDonald’s-tiltás”
Ha van hely, amelyre tényleg rá lehet húzni a „McDonald’s be van tiltva” címkét, az Bermuda. A brit tengerentúli terület 1997-ben fogadta el a Prohibited Restaurant Act nevű jogszabályt, amely megtiltja olyan éttermek működtetését, amelyek nevükben, dizájnjukban, egyenruhájukban, csomagolásukban vagy más módon kapcsolatot sugallnak Bermudán kívül működő étteremláncokkal. A törvény megsértése pénzbírsággal vagy akár szabadságvesztéssel is járhat.
A cél a helyi karakter és a turisztikai arculat védelme volt: Bermuda nem akart olyan nemzetközi gyorsétteremláncokkal megtelni, mint amelyek sok más üdülőhelyet uralnak. Korábban működött McDonald’s a szigeten, de az amerikai haditengerészeti bázis bezárása után ez is eltűnt. A törvény miatt új egység nyitása gyakorlatilag lehetetlenné vált.
Magyarázat: itt nem kizárólag a McDonald’sot tiltották be, hanem általában a külföldi láncéttermek terjeszkedését korlátozták. A McDonald’s csak a legismertebb érintett márka lett.
Észak-Korea: nem kell külön tiltás, maga a rendszer kizárja
Észak-Koreában nincs McDonald’s, és rövid távon aligha várható, hogy lesz. Itt nem elsősorban egy McDonald’s-specifikus tiltásról van szó, hanem arról, hogy a zárt, államilag kontrollált gazdaság, az amerikai márkákkal szembeni politikai ellenségkép és a nemzetközi szankciós rendszer eleve kizárja egy ilyen vállalat normál működését.
Az Egyesült Államok Pénzügyminisztériuma külön szankciós programot tart fenn Észak-Koreával szemben, amely számos tranzakciót és üzleti kapcsolatot korlátoz. Emellett a McDonald’s dél-koreai ága már korábban jelezte, hogy nincs terv és utasítás észak-koreai étteremnyitásra.
Irán: politika, Amerika-ellenesség és szankciók
Iránban sincs McDonald’s. Ennek hátterében több tényező áll: az Egyesült Államokkal fennálló tartós politikai konfliktus, az amerikai márkákkal szembeni bizalmatlanság, valamint az Iránnal kapcsolatos amerikai szankciók. Az OFAC, vagyis az amerikai Pénzügyminisztérium szankciós hivatala külön iráni szankciós programot működtet, amely jelentősen korlátozza az amerikai cégek mozgásterét.
Időről időre felröppennek hírek arról, hogy a McDonald’s visszatérhetne vagy beléphetne Iránba, de ezekből nem lett valódi nyitás. A Time egy korábbi cikke is arról írt, hogy bár a nukleáris megállapodás idején voltak találgatások, a cégnek nem volt konkrét terve iráni éttermek nyitására.
Oroszország: a McDonald’s kivonult
Oroszország különösen látványos példa, mert a McDonald’s 1990-es moszkvai nyitása a hidegháború utáni nyitás egyik szimbóluma volt.
A lánc azonban 2022-ben, az Ukrajna elleni orosz invázió után bejelentette, hogy kivonul az orosz piacról. A vállalat hivatalos közlése szerint a háború okozta humanitárius válság és a kiszámíthatatlan működési környezet miatt a további jelenlét nem volt fenntartható és nem volt összeegyeztethető a cég értékeivel.
Az orosz éttermeket később helyi tulajdonos vette át, és Vkuszno i Tocska néven indultak újra. A Reuters beszámolói szerint az új márka sok egykori McDonald’s-helyszínen működött tovább, de már nem használhatta a McDonald’s nevet, logót és menüt.
Fehéroroszország: ellátási problémák és márkaváltás
Fehéroroszországban a McDonald’s 2022 novemberében tűnt el a piacról. A Reuters beszámolója alapján a 25 belarusz McDonald’s-étterem helyi licenctulajdonoshoz kötődött, és a márka távozása után először az orosz utódmárka, a Vkuszno i Tocska megjelenése volt napirenden. Később a korábbi McDonald’s-üzletek Mak.by néven folytatták. A cég indoklása szerint a helyi ellátási problémák miatt nem volt lehetséges a McDonald’s márkanév alatti működés folytatása.
Kazahsztán: a háború ellátási láncokon keresztül ütött vissza
Kazahsztánban 2023 elején szűnt meg a McDonald’s márka alatti működés. A helyi franchise-vállalkozás korábban Oroszországból is szerzett be alapanyagokat, például húspogácsát, de az ukrajnai háború és az Oroszországgal kapcsolatos korlátozások után ez ellehetetlenült. A McDonald’s és a helyi partner végül megszüntette a licencmegállapodást, az éttermek pedig márkanév nélkül, majd új néven nyitottak újra.
NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!
Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)
Bolívia: ahol a McDonald’s egyszerűen nem működött üzletileg
Bolívia az egyik leggyakrabban emlegetett ország a „McDonald’s-mentes” listákon, de itt sincs szó klasszikus tiltásról. A McDonald’s 1997-ben jelent meg az országban, majd 2002-ben bezárta bolíviai egységeit. Korabeli beszámolók szerint a döntés oka az volt, hogy a lánc nem érte el a kívánt nyereségességet.
A bolíviai kudarcot gyakran kulturális okokkal is magyarázzák: az országban erős a helyi étkezési kultúra, sok a kedvező árú utcai étel, a McDonald’s pedig nem tudott elég vonzó ár-érték arányt kínálni. Ez azonban inkább piaci bukás, mint tiltás.
@joshylu ♬ sonido original - Josh y Lu (Los Hola Hola)
Bolívia jó példa arra, hogy a globális márka sem mindenhol verhetetlen.
Izland: a pénzügyi válság vitte el a Big Macet
Izlandon 2009-ben zártak be a McDonald’s-éttermek. A döntés hátterében a 2008-as pénzügyi válság, az izlandi korona gyengülése és az importált alapanyagok drágulása állt. A Guardian korabeli beszámolója szerint a franchise-tulajdonos úgy látta, hogy a működés pénzügyileg fenntarthatatlanná vált; a Full Fact későbbi tényellenőrzése is megerősítette, hogy nem bojkott vagy tiltás, hanem gazdasági okok vezettek a kivonuláshoz.
Az izlandi McDonald’s-ok helyén később helyi gyorséttermi koncepciók működtek tovább.
Sri Lanka: franchise-vita miatt zártak be az éttermek
Sri Lankán 2024-ben zártak be a McDonald’s-üzletek, miután a vállalat megszüntette megállapodását helyi partnerével. Az országban működő 12 étterem zárt be, miután a McDonald’s és a helyi franchise-partner közötti szerződés megszűnt.
Bosznia-Hercegovina: licencproblémák zárták le a történetet
Bosznia-Hercegovinában 2022 végén állt le a McDonald’s működése. Az ANSA beszámolója szerint a lánc 11 év után fejezte be működését az országban, miután a működési licencet pénzügyi problémák miatt visszavonták.
És mi a helyzet Kubával?
Kuba különleges eset. A McDonald’s hivatalos piaci kimutatása Kubát is említi, de ez megtévesztő lehet: a sziget egyetlen McDonald’s-étterme a guantánamói amerikai haditengerészeti bázison működik, vagyis a kubai lakosság számára gyakorlatilag nem elérhető. A GTMO Info is a bázison működő egységet nevezi az egyetlen kubai McDonald’snak.
A háttérben itt is az amerikai-kubai viszony és a szankciós környezet áll. Az OFAC külön kubai szankciós programot tart fenn, amely korlátozza az amerikai cégek kubai üzleti lehetőségeit.
Tűrt, tiltott, támogatott
A „McDonald’sot betiltó országok” listája jól hangzik, de a valóság árnyaltabb. Bermuda valóban törvényi úton zárta ki a McDonald’s-szerű külföldi láncéttermeket. Észak-Korea és Irán esetében a politikai és szankciós környezet miatt nincs reális tere a működésnek. Oroszországban, Belaruszban és Kazahsztánban a 2022-es háborús fordulat és annak gazdasági következményei írták át a térképet. Bolívia és Izland pedig azt mutatja meg, hogy egy globális márka is elbukhat, ha a helyi piac, az árak vagy az ellátási láncok nem kedveznek neki.
Vagyis nem mindenhol „tiltották be” a Big Macet – sok helyen egyszerűen túl drága, túl bonyolult, túl politikus vagy túl kockázatos lett a McDonald’s működtetése.
Lezárult egy fejezet, nyolc év után véget ér Borbás Marcsi szakácskönyve: nagy bejelentésre készül a népszerű tévés
A stábbal nyolc éven át összesen 314 epizódot forgattak le, amelyek során az őrségi konyhájában berendezett pajtát a magyar gasztronómia legfontosabb szereplői vették birtokba.
Kihúzták a Skandináv lottó nyerőszámait a 36. játékhéten, lássuk, sikerült-e valakinek elvinni a főnyereményt!
A Mensa HungarIQa Egyesület immáron 18. alkalommal rendezte meg a társasjátékok bajnokságát.
Befejezi színpadi fellépéseit és elhagyja a fővárost Dévényi Tibor.
Egy éve – a vasárnapi mellett - már csütörtökön is lehet fogadni a Hatoslottón.
Szeptemberben több új sorozattal, folytatással és filmpremierrel bővül a SkyShowtime kínálata.
Kész, ennyi volt: elhagyta Magyarországot a népszerű műsorvezető - ebbe az ázsiai országba költözött
A kiköltözés gondolata februárban még szinte elérhetetlennek tűnt számára.
Hamis tanúzás miatt tett feljelentést Galambos Lajos ellen dr. Puskás Ferenc.
Több mint húszéves szünetet követően visszatér a Budapest Parádé.
Új ritmusban és amerikai különlegességekkel várja a vendégeket a Budavári Palotában a Budapest Borfesztivál szeptember 9–12. között.
Kihúzták a Hatoslottó 35. játékhetének vasárnapi nyerőszámait, a tét pedig 140 millió forint volt. Lássuk, sikerült-e valakinek a telitalálat!
Újabb szombat, újabb Ötöslottó sorsolás. Lássuk, elvitte-e valaki a 2 milliárd forintos fődíjat.
Tóth Vera kendőzetlen őszinteséggel vallott arról, hogy népszerű énekesnőként és étteremtulajdonosként is gyakran küzdenek anyagi nehézségekkel.
Az európai szuperlottó friss nyerőszámai: 14 magyar volt különösen szerencsés, nekik pénz áll a házhoz
Tegnap este kihúzták az Eurojackpot 2026/35. heti, pénteki nyerőszámait, telitalálat most nem született.
Rendkívüli döntés az M1-en: 18-as karikával, teljesen vágatlanul vetítik a nyár legnagyobb koncertjeit
Tizenhárom este. Tizenhárom koncert. Tizenhárom nagyon különböző hang: augusztus 30-tól vágatlanul az M1 műsorán.
Megújulva térnek vissza a Duna népszerű napi műsorai: itt a teljes lista a közszolgálati csatorna kínálatáról
Augusztus 31-től megújult tartalommal várják a nézőket a Duna hétköznaponként jelentkező magazinműsorai.
Megtörte a csendet az eltűntként keresett magyar válogatott focista: kiderült, miért zárkózott el a világ elől
Előkerült a tíz nappal ezelőtt eltűntként nyilvántartott egykori válogatott labdarúgó, Buzsáky Ákos.
Kihúzták a Hatoslottó 35. játékhetének csütörtöki nyerőszámait, a tét pedig 60 millió forint volt. Lássuk, sikerült-e valakinek a telitalálat!
-
Jubileum és új ritmus: érkezik a 35. Budapest Borfesztivál (x)
Új ritmusban és amerikai különlegességekkel várja a vendégeket a Budavári Palotában a Budapest Borfesztivál szeptember 9–12. között.
-
Az új iCAUR V27: klasszikus karakter, modern elektromos hajtás és szabadság, hogy bárhová elindulhassunk (x)
Az iCAUR V27 új megközelítést kínál az elektrifikált SUV-k világában.