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hatoslottó. Forrás: Forrás: Szerencsejáték Zrt.
Szórakozás

A Hatoslottó nyerőszámai a 36. héten, csütörtök

Pénzcentrum
2026. szeptember 3. 20:59

Kihúzták a Hatoslottó 36. játékhetének csütörtöki nyerőszámait, a tét pedig 200 millió forint volt. Lássuk, sikerült-e valakinek a telitalálat!

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A Hatoslottó játékon - nevének megfelelően - hat számot kell megjelölnünk az egy mezőn lévő 45 közül. Nyereményt ezzel akkor érhetünk el, ha a megjelölt számainkból legalább hármat kihúznak a sorsoláson.

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Ha pedig minden számot kihúztak a mieink közül, akkor visszük el a főnyereményt, amely ezen a héten, a csütörtöki sorsoláson 200 millió forint volt.

A Hatoslottó nyerőszámaiért, nyereményekért görgess lejjebb!

A Hatoslottó nyerőszámai a 36. héten, a csütörtöki sorsoláson a következők (emelkedő számsorrendben):

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2; 5; 7; 24; 31; 44.

Ezen a héten, a csütörtöki sorsoláson nem volt telitalálat a Hatoslottón. Ez azt jelenti, hogy a következő vasárnapi sorsolás alkalmával már 285 millió forint lesz a várható főnyeremény.

További nyeremények a Hatoslottón:

  • 3 találat: 3 340 Ft
  • 4 találat: 11 710 Ft
  • 5 találat: 509 360 Ft

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Címlapkép: Getty Images
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