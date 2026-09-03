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A Hatoslottó nyerőszámai a 36. héten, csütörtök
Kihúzták a Hatoslottó 36. játékhetének csütörtöki nyerőszámait, a tét pedig 200 millió forint volt. Lássuk, sikerült-e valakinek a telitalálat!
A Hatoslottó játékon - nevének megfelelően - hat számot kell megjelölnünk az egy mezőn lévő 45 közül. Nyereményt ezzel akkor érhetünk el, ha a megjelölt számainkból legalább hármat kihúznak a sorsoláson.
Ha pedig minden számot kihúztak a mieink közül, akkor visszük el a főnyereményt, amely ezen a héten, a csütörtöki sorsoláson 200 millió forint volt.
A Hatoslottó nyerőszámaiért, nyereményekért görgess lejjebb!
A Hatoslottó nyerőszámai a 36. héten, a csütörtöki sorsoláson a következők (emelkedő számsorrendben):
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2; 5; 7; 24; 31; 44.
Ezen a héten, a csütörtöki sorsoláson nem volt telitalálat a Hatoslottón. Ez azt jelenti, hogy a következő vasárnapi sorsolás alkalmával már 285 millió forint lesz a várható főnyeremény.
További nyeremények a Hatoslottón:
- 3 találat: 3 340 Ft
- 4 találat: 11 710 Ft
- 5 találat: 509 360 Ft
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