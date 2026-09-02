Nagy változás készül Brüsszelben: teljesen átszabhatják az EU külpolitikáját

Az Európai Bizottság az Európai Külügyi Szolgálat (EEAS) jelentős átszervezését készíti elő. A francia–német kezdeményezés értelmében több feladatot a Bizottság meglévő szervezeti egységeibe olvaszthatnak be, miközben Kaja Kallas külügyi főképviselő politikai koordinációs szerepe is erősödhet. A változtatások célja az átfedések csökkentése, az uniós külpolitika egységesebb irányítása és a költségek mérséklése lehet. A reformról akár már decemberben, a 2028–2034-es uniós költségvetésről szóló megállapodás részeként döntés születhet, írja a Financial Times.

Az Európai Bizottság konkrétan vizsgálja, hogyan lehetne átszervezni az Európai Külügyi Szolgálat működését. A francia és német kezdeményezés az EEAS szervezeti súlyának csökkentését és Kaja Kallas külügyi főképviselő szerepének megerősítését célozza.

A tervek szerint a külügyi szolgálat kereskedelemmel, fejlesztési támogatásokkal, digitális szabályozással és technológiával kapcsolatos feladatai kerülhetnének közelebb az Európai Bizottsághoz. Az EEAS évente mintegy egymilliárd euróból működik.

A külügyi szolgálat ugyanakkor nem szűnne meg teljesen. Egy kisebb, továbbra is önálló szervezet például az uniós békefenntartó missziókat és a katonai kiképzési műveleteket felügyelhetné. Kallas pedig nagyobb ellenőrzést kaphatna a Bizottság kibővített külkapcsolati portfóliója felett.

A reform menetrendje is gyorsulhat: a tervek fő kereteiről akár már decemberben megállapodhatnak a 2028–2034-es uniós költségvetésről szóló politikai alku részeként. A javaslatokat ezt megelőzően a következő uniós csúcson is megvitathatják.

A Bizottság szóvivője megerősítette, hogy gondolkodnak az uniós külső fellépés megerősítésén és korszerűsítésén, ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a tervek még változhatnak. A jelentős átalakításhoz a tagállamok jóváhagyására is szükség lesz, így egyelőre az sem biztos, hogy megvalósul az EEAS 2010-es létrehozása óta tervezett legnagyobb intézményi reform.