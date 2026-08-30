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izland, trump
Világ

Akkor ez eldőlt: ez az ország nem fog csatlakozni az EU-hoz

Pénzcentrum
2026. augusztus 30. 13:34

Szűk többséggel utasították el az izlandi szavazók az európai uniós csatlakozási tárgyalások újrakezdését az előrehozott népszavazáson. Bár a voksolást biztonságpolitikai aggályok miatt hozták előrébb, a döntést végül a helyi halászati ágazat védelme határozta meg - írta meg a BBC.

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A hivatalos adatok szerint a több mint 225 ezer résztvevő 52,8 százaléka voksolt a tárgyalások újrakezdése ellen, míg 47,2 százalékuk támogatta azt, így a két tábor között mindössze nagyjából 12 600 szavazat döntött. Kristrún Frostadóttir balközép kormánya eredetileg 2027-re ígérte a népszavazás kiírását, a fokozódó nemzetközi feszültségek – köztük Donald Trump amerikai elnök Grönlandot érintő kijelentései, valamint az orosz haditengerészet megnövekedett térségbeli aktivitása – miatt azonban a folyamat felgyorsítása mellett döntöttek.

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Jóllehet a NATO-alapító, de saját hadsereggel nem rendelkező szigetország számára a geopolitikai helyzet komoly biztonsági kihívást jelent, a kampányt mégis a gazdasági érdekek uralták. A halászat és a hozzá kapcsolódó tengeri iparágak adják az izlandi export közel 40 százalékát. Az ellenzők tábora elsősorban attól tartott, hogy az uniós csatlakozással és a közös halászati politika átvételével elveszítenék az ellenőrzést a jövedelmező halászati területeik felett.

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Izland ezen a héten szombaton sorsdöntő, szorosnak ígérkező népszavazást tartanak az EU-s csatlakozási tárgyalások folytatásáról.

Ez a kérdés már korábban is az európai integráció legnagyobb akadálya volt. Izland a 2008-as gazdasági válság és a hazai bankrendszer összeomlása után, 2009-ben nyújtotta be csatlakozási kérelmét. Bár a folyamat már előrehaladott állapotban volt, a tárgyalásokat egy euroszkeptikus kormány 13 évvel ezelőtt, 2013-ban éppen a halászati jogok körüli viták miatt fagyasztotta be.

A mintegy 400 ezer lakosú állam jelenleg is tagja az EU egységes belső piacának és a schengeni övezetnek, a teljes jogú tagság azonban a vámunióhoz való csatlakozással és az euró jövőbeli bevezetésével is együtt járt volna. A mostani elutasító döntés ugyanakkor nem zárja ki véglegesen az integráció lehetőségét a jövőben. Ahogy az igenlő szavazat is csupán a tárgyalások megkezdését jelentette volna – amelyet később egy újabb, megerősítő népszavazás követett volna –, úgy az elutasítás is csak a jelenlegi kísérletet állítja le. A miniszterelnök hangsúlyozta, hogy kormánya az eredménytől függetlenül zavartalanul folytatja tovább a munkáját.
Címlapkép: Getty Images
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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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