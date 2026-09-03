Verhetetlen ez az autómárka a magyarok körében: úgy viszik, mint a cukrot, mit tudhatnak?

Több mint 95 ezer új személyautó kapott magyar rendszámot az év első nyolc hónapjában, miközben minden tizedik új autó kínai volt
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Augusztusban 12 980 import használt személyautó kapott hazai rendszámot, ami 30 százalékos bővülést jelent a tavaly augusztusi 9 974-es mennyiséghez képest. Az erős forint egész nyáron töretlen lendületet biztosított a behozatalnak: az elmúlt három hónapban több mint 43 ezer használt autó érkezett az országba, ami 37 százalékkal múlta felül a tavaly nyári forgalmat.
A DataHouse adatai szerint a behozott használt autók között az első félévben a legnépszerűbb márka továbbra is a Volkswagen volt (12,8%), mind a Golf, mind a Passat modelljei a behozatali lista élén állnak. A Ford (8,5%) immár magabiztosan előzi a tavaly még második helyen álló Opelt (7,9%) – előbbinek a Focus, utóbbinak az Astra volt a legnépszerűbb behozott modellje az év eddigi részében.
Az Audi 6,7 százalékkal a negyedik (mind az A4, mind az A3 a modell-lista első tíz helyén szerepel). Az ötödik helyen a Toyota (5,8%) áll (itt a Yaris a befutó modell), míg a hatodik helyet a Hyundai (5,3%) foglalja el (elsősorban az i30 és a Kona modellek révén).
A használtautó-import a növekvő forgalom miatt ismét egyre meghatározóbb utánpótlási forrása a hazai autóparknak, ugyanakkor annak közel 17 éves átlagéletkorát lényegesen nem képes csökkenteni. A friss adatok is azt mutatják, hogy az importált használt autóknak mindössze 13 százaléka fiatalabb 5 évnél, ugyanakkor 53 százalékuk már legalább tízéves.
Immár két éve, hogy a használtautó-import növekedési pályára állt, és ezt a folyamatot lényegesen tovább erősítette az áprilisi választásokat követő jelentős forinterősödés. Az euró árfolyama az elmúlt hónapokban is jellemzően a 355-365 forint közötti sávban mozgott, emiatt idén a nyári hőség sem vette el az autóvásárlók kedvét. A 15 800-as rekord forgalmat eredményező július után a máskor visszaeső forgalmat produkáló augusztus is a legerősebb időszakokat idéző, 13 ezres behozatali számokat hozott
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2026 eddigi nyolc hónapjában a használtautó-import volumene elérte a 104 324 darabot, ami 25,5 százalékkal haladja meg az előző év hasonló időszakában regisztrált 83 135-ös értéket. Az újautó-eladások száma is emelkedett idén: a 95 929-es mennyiség 12,1 százalékkal múlja felül az egy évvel korábbi 83 574-es darabszámot.
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