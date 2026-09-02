Újfajta adónemet vezetnek be Németországban: Magyarországon már 15 éve fizetjük egy sokkal durvább változatát

Németországban az utóbbi időben az egyik legnagyobb politikai vitát egy új adónem bevezetésének terve váltotta ki: a kormány a cukrozott üdítőitalokat terhelné különadóval. A kiszivárgott elképzelések és a miniszteri cáfolat után is nyitott kérdés, pontosan mire, mikortól és mekkora összegű teher jöhet, miközben az intézkedés mögött egészségvédelmi és komoly költségvetési szempontok is állnak. Körképünkben azt vizsgáljuk meg, hol működik már hasonló rendszer, mennyi pénzt hoz az államoknak, és mit jelent mindez Magyarországon.

A közelmúltban komoly vitát robbantott ki Németországban a cukrozott üdítőitalokra tervezett új adó. A német kormány eredetileg elsősorban a magas cukortartalmú kólákat és limonádékat vonta volna be a rendszerbe, egy kiszivárgott minisztériumi munkaanyag azonban már a Zero és Light italokra, valamint több gyümölcs-, tej- és gabonaalapú italra is kiterjesztette volna a terhet. Az elképzelés egyszerre váltott ki támogatást az egészségügyi szervezetek és ellenállást az élelmiszeripar részéről, végül Lars Klingbeil pénzügyminiszternek kellett közbelépnie.

A politikus azonban nem magát a cukoradót vonta vissza: csak azt cáfolta, hogy a cukormentes termékek is adókötelesek lesznek. A német állam évente több százmillió eurós bevételt vár az intézkedéstől, amelyet az egyre nagyobb nyomás alatt álló egészségbiztosítási rendszer stabilizálásához is felhasználna.

Kevesebben tudják, hogy Németország ezzel egyáltalán nem számítana úttörőnek: a világ országainak többsége már valamilyen formában adóztatja a cukrozott italokat, Magyarországon pedig 2011 óta létezik ennél is szélesebb termékkört lefedő különadó.

A németországi cukoradó ötlete hónapok óta napirenden van, de augusztus végén vett igazán váratlan fordulatot. A kormány tavasszal még egy viszonylag könnyen áttekinthető, a brit rendszerhez hasonló megoldásról beszélt. Ennek lényege az lett volna, hogy minél több cukrot tartalmaz egy ital, annál magasabb összegű adót kelljen utána fizetnie a gyártónak vagy az importőrnek.

Egy korábbi szakértői javaslat szerint az 5 és 8 gramm közötti cukortartalmú italokat literenként 26 centes, a legalább 8 grammot tartalmazókat pedig 32 centes teher sújtotta volna. A tervezett indulás időpontjaként a különböző kormányzati és szakértői anyagokban 2027 és 2028 egyaránt megjelent, vagyis még az ütemezés sem tekinthető véglegesnek.

A vita akkor éleződött ki, amikor az ARD birtokába került egy pénzügyminisztériumi munkaanyag. Ez már jóval szélesebb termékkörrel számolt: nemcsak a hagyományos cukros kólák, limonádék és jeges teák, hanem az édesítőszerrel készült Zero és Light italok, egyes nektárok, smoothie-k, zabitalok, előre csomagolt kávéitalok és söralapú kevert italok is a rendszerbe kerülhettek volna.

A kiszivárgott változatban három adósáv szerepelt. A 4,5 grammnál több cukrot tartalmazó italok után 26, a 7 gramm felettiek után 32, a 10 grammnál magasabb cukortartalmúak után pedig 38 centet kellett volna fizetni literenként. Egy másfél literes, magas cukortartalmú üdítőre ez önmagában 57 centes, vagyis több mint fél eurós adóterhet jelentene, amennyiben azt teljes egészében áthárítanák a vásárlóra.

Az elképzelés felemás reakciókat váltott ki az Európai Unió legnagyobb gazdaságában. A német fogyasztóvédelmi szervezetek és a Foodwatch régóta sürgetnek egy, a cukortartalommal arányosan emelkedő gyártói terhet. A fogyasztóvédők szerint a cél nem pusztán az, hogy az emberek kevesebb üdítőt vegyenek, hanem az is, hogy a gyártók még az adó bevezetése előtt csökkentsék termékeik cukortartalmát.

A javaslat mellé az Aldi Süd is odaállt, amely a nagy német kiskereskedelmi láncok közül elsőként támogatta nyíltan a cukoradót. A diszkontlánc ugyanakkor kizárólag a cukros üdítőkre szűkítené a rendszert, és legalább 18 hónapos felkészülési időt adna a gyártóknak a receptek átalakítására.

Az italgyártók ezzel szemben komoly gazdasági károktól tartanak. Június végén több mint 300 németországi italgyártó és öt szakmai szövetség közös levélben tiltakozott a terv ellen. Érvelésük szerint az új adó egyszerre növelné a főként közepes méretű vállalkozások adminisztratív terheit és a fogyasztói árakat, miközben nem bizonyított, hogy önmagában képes érdemben mérsékelni az elhízást.

A legnagyobb vihart azonban a cukormentes italok bevonása kavarta. Lars Klingbeil pénzügyminiszter augusztus 26-án végül azt egyértelműen kizárta, hogy a Zero és Light termékekre is cukoradót vessenek ki, álláspontját pedig Friedrich Merz kancellár is támogatta.

A cukros üdítőitalokra vonatkozó adó azonban most már szinte biztos, hogy életbe lép. A német állam sem tagadja, hogy emögött a gazdasági haszon a legfőbb motiváció. Az új adónem egy olyan megtakarítási és bevételnövelő csomagban jelent meg, amelynek célja a német kötelező egészségbiztosítás járulékainak stabilizálása. A Reuters tavaszi beszámolója szerint a kormány eleinte évi mintegy 450 millió euró bevétellel számolt, amelyet betegségmegelőzésre és egészségfejlesztésre fordítottak volna.

Későbbi koalíciós számításokban már 650 millió euró szerepelt, a jóval szélesebb termékkörrel dolgozó kiszivárgott változat pedig akár évi 2 milliárd eurót is hozhatott volna. Az iparági becslések ennél is magasabb, csaknem 4 milliárd eurós teherről szóltak. Az eltérő összegek mögött elsősorban az áll, hogy még nem dőlt el, pontosan mely italokra és milyen adósávokkal vonatkozna a szabályozás.

Az egészségügyi érv és a költségvetési érdek tehát egyszerre van jelen: a kormány azt reméli, hogy az adó hosszabb távon mérsékli a betegségek költségeit, rövid távon pedig közvetlen bevételt biztosít az államnak. A kettő között ugyanakkor van egy nehezen feloldható ellentmondás. Ha a teher valóban sikeres, és a gyártók kivonják a cukrot a termékekből, illetve visszaesik a fogyasztás, akkor idővel az adóbevételnek is csökkennie kellene.

Kevesen tudják: a világ országainak többségében már van hasonló adó

A német vita alapján könnyen úgy tűnhet, mintha egy ritka és különösen radikális beavatkozásról lenne szó. A valóságban a cukrozott italok adóztatása ma már inkább nemzetközi főáramnak tekinthető.

Az Egészségügyi Világszervezet 2026 januárjában közzétett összesítése szerint legalább 116 ország alkalmaz országos jövedéki vagy különadót legalább egy cukrozott italkategóriára. Ez a világ államainak többségét jelenti, bár a WHO széles definícióval dolgozik: a statisztikában olyan országok is szerepelhetnek, amelyek csak bizonyos üdítőket adóztatnak, vagy ahol az adó nem kifejezetten népegészségügyi céllal született.

A legismertebb európai modell az Egyesült Királyságé. A 2018-ban bevezetett Soft Drinks Industry Levy két sávot alkalmaz. A jelenlegi szabályok szerint az 5 grammnál több, de 8 grammnál kevesebb cukrot tartalmazó italok után 19,4 pennyt, a legalább 8 grammos termékek után 25,9 pennyt kell fizetni literenként. Az 5 gramm alatti italok nem adókötelesek. A rendszer tudatosan nem egyszerű fogyasztási adóként működik: a küszöbök arra ösztönzik a gyártókat, hogy a recept módosításával teljesen kikerüljenek az adó hatálya alól.

Franciaország 2025 márciusától három sávba rendezi a hozzáadott cukrot tartalmazó italokat. Öt gramm/100 milliliter alatt hektoliterenként 4 euró, 5 és 8 gramm között 21 euró, 8 gramm felett pedig 35 euró a teher. Emellett külön adó terheli a mesterséges édesítőszert tartalmazó italokat is.

Írország szintén az 5 és a 8 grammos határértékeket alkalmazza, Portugália pedig már 2017 óta a cukortartalom alapján differenciálja az üdítők adóját. Dél-Afrika rendszere még közvetlenebb: a 100 milliliterenkénti első 4 gramm cukor adómentes, az ezt meghaladó mennyiség minden grammja után külön összeget kell fizetni. Mexikó 2026-tól már a cukormentes, de hozzáadott édesítőszert tartalmazó italokat is bevonta a rendszerbe, igaz, a cukros termékekénél alacsonyabb adómértékkel.

Magyarország sem kivétel, sőt bizonyos szempontból a nemzetközi élmezőnybe tartozik. A 2011-ben bevezetett népegészségügyi termékadó, vagyis a NETA a hétköznapi szóhasználatban inkább „chipsadóként” vált ismertté, ezért sok fogyasztó nem is tekint rá cukoradóként. A magyar rendszer azonban jóval szélesebb a legtöbb külföldi üdítőital-adónál: nemcsak cukros italokra, hanem többek között energiaitalokra, szörpökre, előre csomagolt édességekre, sós snackekre, ételízesítőkre és egyes lekvárokra is kiterjed.

A NAV 2026-os tájékoztatója szerint a 100 milliliterenként 8 grammnál több hozzáadott cukrot tartalmazó üdítők, illetve a hozzáadott cukrot és édesítőszert egyaránt tartalmazó termékek adója jelenleg 23 forint literenként. Az ennél alacsonyabb cukortartalmú, illetve kizárólag édesítőszerrel készült adóköteles italokra 8 forintos literenkénti tétel vonatkozik.

Magyarország tehát már ma is megadóztat olyan cukormentes italokat, amelyek bevonását a német pénzügyminiszter végül elutasította.

Ennyi pénzt hoz különböző országokban a cukoradó

Az egyes országok bevételeinek összevetésekor óvatosan kell bánni a számokkal. Nemcsak a lakosság és az elfogyasztott ital mennyisége különbözik, hanem az adó alapja is. Van, ahol kizárólag a hozzáadott cukrot tartalmazó üdítőket terhelik, máshol az édesítőszeres termékeket is, a magyar NETA pedig az italokon túl számos élelmiszercsoportot lefed.

A magas bevétel ráadásul önmagában nem feltétlenül jelenti azt, hogy az adó egészségpolitikai szempontból sikeres: akár azt is mutathatja, hogy a gyártók nem változtatták meg a recepteket, a fogyasztók pedig nem vásárolnak kevesebbet.

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Az Egyesült Királyság adóhatóságának legfrissebb statisztikája szerint a cukros üdítőkre kivetett adóból a 2024–2025-ös pénzügyi évben 327 millió font folyt be. Ez valamivel kevesebb az egy évvel korábbi 338 millió és a 2022–2023-as 355 millió fontnál. A mérséklődés részben éppen azzal függhet össze, hogy a gyártók egyre több terméket visznek az adóköteles határ alá.

Franciaországban egy 2023-ban közzétett parlamenti értékelés 456 millió euróra tette a cukrozott italok adójának hozamát, az édesítőszeres italok különadója pedig további 41 millió eurót termelt. A későbbi adóemelés előtt, 2023-ban a francia „taxe soda” bevételét 443 millió euróra becsülték; az új, jóval magasabb sávok ennél nagyobb összeget hozhatnak, ha a gyártók nem csökkentik gyorsan termékeik cukortartalmát.

Dél-Afrikában a Health Promotion Levy a 2024–2025-ös pénzügyi évben megközelítőleg 2,25 milliárd rand bevételt hozott.

Mexikóban pedig csak 2026 első hat hónapjában 32,8 milliárd peso folyt be az ízesített és cukrozott italok különadójából, miután az ország jelentősen megemelte a literenkénti tételt és az édesítőszeres termékeket is bevonta a rendszerbe.

Ezek a példák jól mutatják, hogy a cukoradó még akkor is komoly költségvetési tétellé válhat, ha az összes állami bevételhez képest nem tartozik a legnagyobb adónemek közé.

Magyarországon a Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint 2024-ben 89,9 milliárd forint bevétel származott a népegészségügyi termékadóból. Egy évvel korábban még 93,7 milliárd forint volt a bevétel. A csökkenés mögött fogyasztási változás, a termékszerkezet átalakulása és az adóköteles termékek körének módosítása egyaránt állhat; a puszta bevételi adatból nem lehet eldönteni, melyik hatás volt a meghatározó.

Itt ismét fontos hangsúlyozni, hogy a közel 90 milliárd forint a teljes NETA bevétele, nem kizárólag a cukros üdítőké. A brit, francia vagy dél-afrikai italadóval ezért csak nagyságrendi összehasonlítás végezhető.

A magyar adat ettől függetlenül jelentős: a KSH számítása szerint 2024-ben a magyar GDP folyó áron 81 447,7 milliárd forint volt, vagyis a NETA bevétele a teljes éves gazdasági teljesítmény körülbelül 0,11 százalékának felelt meg.

A NETA-ról szóló törvény alapján a bevétel az Egészségbiztosítási Alapot illeti meg, de nincs minden egyes forint külön-külön fogászati vagy megelőzési programhoz kötve. Az összeg így általában az egészségbiztosítás kiadásaihoz, például alap- és szakellátások, kórházi kezelések, gyógyszertámogatások vagy prevenciós feladatok finanszírozásához járulhat hozzá.

A nagyságrend érzékeltetésére: amikor 2021-ben jelentősen megemelték a magyar fogorvosi ellátás finanszírozását, a teljes éves keretet 68,7 milliárd forintban határozták meg. A 2024-es NETA-bevétel ennek mintegy 1,3-szorosa volt.

A fogászati érdekképviselet 2024 végén arról beszélt, hogy legalább 15 milliárd forintos többletre volna szükség az alapellátás pénzügyi egyensúlyának helyreállításához. A teljes éves NETA-bevétel ennek hatszorosát is meghaladta.

Ez természetesen nem jelenti azt, hogy az egész összeget egyetlen területre lehetne vagy kellene fordítani, de megmutatja, hogy a köznyelvben „chipsadóként” emlegetett adónem már nem jelentéktelen költségvetési aprópénz.

Mennyire volt sikeres a NETA?

„Úgy látjuk, hogy a NETÁ-t egyedül a költségvetés fiskális szempontjai szerint lehet sikeresnek nevezni. Hiszen a kezdetben 20 milliárdot hozó adóból jövőre már a 2011-es összeg több mit négyszeresét, 85 milliárd forintot remélnek” – emelte ki lapunknak Intődy Gábor, a Magyar Édességgyártók Szövetségének szövetségi titkára még egy 2023-as interjú során.

A szakértő akkor arra is felhívta a figyelmet, hogy a NETÁ-val kapcsolatos tanulmányok arra utalnak, hogy az adó egészségügyi szempontból teljesen hatástalan. Ráadásul minden komolyabb nemzetközi kutatás az elmúlt évtizedből a magyar lakosság katasztrofális és romló egészségügyi állapotát mutatja, amelynek okaiként elsősorban a mozgásszegény életmódot, a rossz étrendet és a rendszerszintű megelőző programok hiányát azonosítják – tette hozzá a főtitkár.

Intődy Gábor arról is beszélt a Pénzcentrumnak, hogy az édességgyártók véleménye szerint törvényileg biztosított Magyarországon, hogy „egészségtelen ételt nem lehetne forgalmazni”. Létezik azonban helytelen vagy egyoldalú táplálkozás, ami mozgásszegény életmóddal párosulva nem vezet jóra.

Így is fogak millióit mentheti meg egy cukoradó

A cukoradókról szóló viták rendszerint az elhízásra, a 2-es típusú cukorbetegségre és a szív-érrendszeri betegségekre koncentrálnak. Egy frissen megjelent ausztrál kutatás azonban arra jutott, hogy a leggyorsabban érzékelhető előnyök egy része a szájüregi betegségek visszaszorításában jelentkezhet.

A BMJ Public Health folyóiratban közölt kutatás azt vizsgálta, mi történne, ha Ausztrália 20 százalékos adót vetne ki a cukrozott üdítőkre és a vizsgálatban szereplő egyéb cukros italokra. A kutatók a 2019-es ausztrál népesség adataiból és a betegségek gyakoriságából kiindulva két forgatókönyvet hasonlítottak össze: az egyikben nem változott az adózás, a másikban az italok ára a különadó hatására emelkedett, fogyasztásuk pedig visszaesett.

A modell szerint a következő 25 évben mintegy 3,7 millió fogszuvasodásos esetet, 191 ezer fogágybetegséget és 115 ezer teljes fogvesztést lehetne megelőzni. A számítás nem ténylegesen megfigyelt eredmény, hanem hosszú távú előrejelzés, ezért az eredménye függ attól is, hogy a gyártók mennyire változtatnák meg a receptjeiket, mekkora részt hárítanának át az adóból a vásárlókra, és a fogyasztók milyen italokra váltanának.

A nagyságrend azonban arra utal, hogy az intézkedés hatását nem érdemes kizárólag testsúlyban és diabéteszes esetekben mérni.

A brit tapasztalat részben valós adatokkal is alátámasztja ezt a mechanizmust. A brit kormány 2024-es felülvizsgálata szerint az adó hatálya alá tartozó üdítők átlagos cukortartalma 2015 és 2020 között 46 százalékkal csökkent, főként a termékek átalakítása miatt.

Egy külön brit kutatás pedig arra jutott, hogy az adó bevezetése összefügghetett a fogszuvasodás miatt végzett gyermekkori kórházi foghúzások számának 12 százalékos csökkenésével, ami 2020-ban becslések szerint több mint 5500 elkerült kórházi felvételt jelenthetett.

Ez a cukoradó körüli vita lényegi dilemmáját is megmutatja. Ha az állam pusztán bevételi forrást keres, akkor abban érdekelt, hogy továbbra is sok adóköteles ital fogyjon. Ha viszont valóban egészségpolitikai eszközként használja az adót, akkor a siker mércéje éppen az lenne, hogy a gyártók kivonják a cukrot a termékekből, a vásárlók kevesebb cukros italt válasszanak, és idővel visszaessen az adóbevétel.

A német rendszer végleges kialakításánál ezért nemcsak az lesz döntő, hány százmillió eurót hoz az első években, hanem az is, hogy a beszedett pénzt mire fordítják, és valóban ösztönzi-e a jóval kevésbé cukros termékek elterjedését.