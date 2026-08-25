Kész, ennyi volt: végleg hátat fordít Putyinnak a korábbi szövetséges, azonnal jött a súlyos figyelmeztetés

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Örményország a közeljövőben hivatalosan is benyújthatja csatlakozási kérelmét az Európai Unióhoz. Nikol Pasinján miniszterelnök szerint Jereván megkezdi az ehhez szükséges előkészületeket, majd az uniós folyamat előrehaladását követően népszavazáson dönthetnek az ország EU-tagságáról. A lépés jelentősen távolíthatja Örményországot Oroszországtól.
Pasinján hétfőn, az örmény parlamentben ismertette kormányának 2026 és 2031 közötti programját. A miniszterelnök azt mondta, hogy Jereván a közeljövőben megkezdheti az Európai Unióhoz való csatlakozási kérelem benyújtásának folyamatát. Hangsúlyozta, hogy először hivatalosan kell kérni a tagságot, ezt követően lehet kidolgozni az esetleges csatlakozási tárgyalások menetrendjét.
A népszavazásra csak később kerülne sor. Pasinján szerint előbb meg kell ismerni Brüsszel válaszát, majd azt is, hogy milyen reformokat és feltételeket kellene teljesítenie az országnak. A kormányfő szerint csak ezután lenne értelme a lakosságot arról megkérdezni, hogy támogatja-e az EU-csatlakozást.
A döntés komoly geopolitikai irányváltást jelenthet a Dél-Kaukázusban. Örményország jelenleg tagja a Oroszország vezette Kollektív Biztonsági Szerződés Szervezetének, a CSTO-nak, és az Oroszország által vezetett Eurázsiai Gazdasági Uniónak is. Jereván az elmúlt években egyre szorosabb kapcsolatokat épített ki az Európai Unióval, miközben fokozatosan távolodott Moszkvától.
Pasinján szerint Oroszország biztonsági garanciája az elmúlt években egyre kevésbé bizonyult megbízhatónak. A miniszterelnök a 2021 és 2023 közötti, Azerbajdzsánnal vívott konfliktusokra utalt, és azt mondta, hogy az akkori események megmutatták, Oroszországnak a saját biztonsági problémái miatt korlátozott lehet a képessége arra, hogy garantálja Örményország biztonságát.
A Jereván és Baku közötti helyzet közben jelentősen változott. A két ország 2025 augusztusában békefolyamatot indított, amelyet gazdasági együttműködés és regionális stabilitás megteremtésére irányuló lépések követtek. Az Európai Unió és az Egyesült Államok is részt vesz a folyamat támogatásában.
Örményország gazdasága ugyanakkor továbbra is erősen kötődik Oroszországhoz. Az ország energiaellátásában és infrastruktúrájában jelentős szerepet játszik Moszkva. Pasinján ezért egy másik jelentős lépést is bejelentett: azt kérte Oroszországtól, hogy mondjon le az örmény vasúthálózat működtetésére vonatkozó, 2038-ig érvényes koncessziójáról. Jereván célja, hogy a vasutat bekapcsolja a nemzetközi hálózatokba, és a fejlesztéshez Kazahsztán vagy az Egyesült Arab Emírségek is befektetőként jöhet szóba.
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Moszkva már reagált is a bejelentésre. Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője szerint Örményország szabadon dönthet arról, hogy kilép-e az Oroszország vezette CSTO-ból, de egy ilyen lépés súlyos gazdasági következményekkel járhat. Peszkov szerint az uniós és az eurázsiai gazdasági integráció szabályai között jelentős ellentétek vannak, amelyek elsősorban Örményországnak okozhatnak problémát.
A hivatalos uniós csatlakozási kérelem benyújtása önmagában még nem jelentené azt, hogy Örményország automatikusan tagjelölti státuszt kap. Az Európai Bizottságnak értékelnie kellene a kérelmet, a tagállamoknak pedig egyhangúlag kellene dönteniük a folyamat következő szakaszáról. A tényleges csatlakozás így még hosszú éveket vehet igénybe.
A mostani bejelentés azonban már önmagában komoly változást jelez. Örményország eddig igyekezett szorosabb kapcsolatot kialakítani az EU-val anélkül, hogy hivatalosan a tagságot tűzte volna ki célul. Pasinján most egyértelművé tette, hogy Jereván kész megtenni ezt a következő lépést, még akkor is, ha ezzel tovább romolhat a kapcsolata Moszkvával.
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