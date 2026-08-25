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Világ

Kész, ennyi volt: végleg hátat fordít Putyinnak a korábbi szövetséges, azonnal jött a súlyos figyelmeztetés

Pénzcentrum
2026. augusztus 25. 16:46

Örményország a közeljövőben hivatalosan is benyújthatja csatlakozási kérelmét az Európai Unióhoz. Nikol Pasinján miniszterelnök szerint Jereván megkezdi az ehhez szükséges előkészületeket, majd az uniós folyamat előrehaladását követően népszavazáson dönthetnek az ország EU-tagságáról. A lépés jelentősen távolíthatja Örményországot Oroszországtól.

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Pasinján hétfőn, az örmény parlamentben ismertette kormányának 2026 és 2031 közötti programját. A miniszterelnök azt mondta, hogy Jereván a közeljövőben megkezdheti az Európai Unióhoz való csatlakozási kérelem benyújtásának folyamatát. Hangsúlyozta, hogy először hivatalosan kell kérni a tagságot, ezt követően lehet kidolgozni az esetleges csatlakozási tárgyalások menetrendjét.

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A népszavazásra csak később kerülne sor. Pasinján szerint előbb meg kell ismerni Brüsszel válaszát, majd azt is, hogy milyen reformokat és feltételeket kellene teljesítenie az országnak. A kormányfő szerint csak ezután lenne értelme a lakosságot arról megkérdezni, hogy támogatja-e az EU-csatlakozást.

A döntés komoly geopolitikai irányváltást jelenthet a Dél-Kaukázusban. Örményország jelenleg tagja a Oroszország vezette Kollektív Biztonsági Szerződés Szervezetének, a CSTO-nak, és az Oroszország által vezetett Eurázsiai Gazdasági Uniónak is. Jereván az elmúlt években egyre szorosabb kapcsolatokat épített ki az Európai Unióval, miközben fokozatosan távolodott Moszkvától.

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Pasinján szerint Oroszország biztonsági garanciája az elmúlt években egyre kevésbé bizonyult megbízhatónak. A miniszterelnök a 2021 és 2023 közötti, Azerbajdzsánnal vívott konfliktusokra utalt, és azt mondta, hogy az akkori események megmutatták, Oroszországnak a saját biztonsági problémái miatt korlátozott lehet a képessége arra, hogy garantálja Örményország biztonságát.

A Jereván és Baku közötti helyzet közben jelentősen változott. A két ország 2025 augusztusában békefolyamatot indított, amelyet gazdasági együttműködés és regionális stabilitás megteremtésére irányuló lépések követtek. Az Európai Unió és az Egyesült Államok is részt vesz a folyamat támogatásában.

Örményország gazdasága ugyanakkor továbbra is erősen kötődik Oroszországhoz. Az ország energiaellátásában és infrastruktúrájában jelentős szerepet játszik Moszkva. Pasinján ezért egy másik jelentős lépést is bejelentett: azt kérte Oroszországtól, hogy mondjon le az örmény vasúthálózat működtetésére vonatkozó, 2038-ig érvényes koncessziójáról. Jereván célja, hogy a vasutat bekapcsolja a nemzetközi hálózatokba, és a fejlesztéshez Kazahsztán vagy az Egyesült Arab Emírségek is befektetőként jöhet szóba.

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Moszkva már reagált is a bejelentésre. Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője szerint Örményország szabadon dönthet arról, hogy kilép-e az Oroszország vezette CSTO-ból, de egy ilyen lépés súlyos gazdasági következményekkel járhat. Peszkov szerint az uniós és az eurázsiai gazdasági integráció szabályai között jelentős ellentétek vannak, amelyek elsősorban Örményországnak okozhatnak problémát.

A hivatalos uniós csatlakozási kérelem benyújtása önmagában még nem jelentené azt, hogy Örményország automatikusan tagjelölti státuszt kap. Az Európai Bizottságnak értékelnie kellene a kérelmet, a tagállamoknak pedig egyhangúlag kellene dönteniük a folyamat következő szakaszáról. A tényleges csatlakozás így még hosszú éveket vehet igénybe.

A mostani bejelentés azonban már önmagában komoly változást jelez. Örményország eddig igyekezett szorosabb kapcsolatot kialakítani az EU-val anélkül, hogy hivatalosan a tagságot tűzte volna ki célul. Pasinján most egyértelművé tette, hogy Jereván kész megtenni ezt a következő lépést, még akkor is, ha ezzel tovább romolhat a kapcsolata Moszkvával.
Címlapkép: Getty Images
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